五感森林浴、天使御來光！「加里山」走100次都不會膩的台灣富士山

【私の百名山】哪座山是你走100次都不會膩？每個人都有屬於自己的一片森林，也許我們從來不曾去過，但它一直在那裡，總會在那裡。迷失的人迷失了，相逢的人會再相逢——村上春樹《挪威的森林》

加里山，山形似富士山，故又名「台灣富士山」，佇立於這些曾經見證時代軌跡的舊鐵道，是歴經伐木時代變遷滄桑的歲月痕跡。

步道沿途為柳杉人工造林及闊葉林，林下植被多以蕨類和耐蔭性物種為主，沿途倘佯在高聳直立的柳杉林步道群，來一場森林浴的饗宴，享受芬多精的洗禮，吸收負離子，進行森林療癒( Forest therapy ) 打開「五感」的體驗。

盤根錯節的樹根、高聳入雲的大樹，密密麻麻的樹木，捕捉瞬間穿透霧層而來的那道天使之光，依然震懾人心。完全不輸給富士山頂上的「御來光」（御来迎，ごらいごう）。