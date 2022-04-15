大台北最親民後花園！景美山「仙跡岩步道」 更是靜心園+健身房+音樂廳

景美山(又稱溪子口山)位於仙跡岩步道，因為離家只有十來分鐘，所以這裡是我平時想活動筋骨、遠離塵囂、聽蟲鳴鳥叫的後花園，同時也是靜心園＋健身房＋音樂廳，一向說走就走的我應該已走了不下30趟！

仙跡岩步道有多處登山口，步道可長可短任君選擇。目前有麥田支線入口、景興國小支線入口、景興路153巷入口、243巷登山口、263巷登山口、297巷登山口、木柵路一段5-1號入口、試院路支線入口、海巡署支線入口。

仙跡岩步道起伏不大，屬於初級步道，加上距景美捷運站不遠，可謂十分的親民又便民，不論平日或假日都吸引許多山友。步道大多是木棧道或石階，走起來相對安全。休憩空間完善又寬敞，常常可見山友們在大自然中聚餐同歡。

位於山腰的仙跡岩廟於民國35年開始籌備建廟，民國48年首次修建完成。廟宇環境乾淨清幽，奉祀主神「孚佑帝君(仙公祖)」及多位神祇。

至於仙跡岩有哪些傳說，就留待遊客自己來解謎囉！

雖景美山只有約海拔144公尺，但視野遼闊，可遠眺台北盆地，擁有二等三角點及一等衛星控制點。雖景美山沒有絶美大景、不是聞名景點，但卻是我最熟悉的朋友，即使常常探訪，偶爾還是有驁喜！

最近與朋友一起練腳力，一週平均去2～3次，我想我的100趟景美山必定指日可待！