快訊

一個月內八度出包...華視懲處名單出爐 共18人受罰

影／不滿被指控傳染 邱志偉轟高嘉瑜：為了聲量出賣靈魂跟政治道德

聽新聞
test
0:00 / 0:00

往戒茂斯場勘 10個關於「輕量化背包」可能讓你很意外的point

健行筆記／ 健行筆記徐彥暉

才短短五年，戒茂斯上嘉明湖從微探勘的冷門路線，變成谷歌搜尋有10萬筆結果、假日超過五百人的盛景，台灣山林承受的人為壓力可想而知，導致台東林管處不得不大刀闊斧的整頓。

c9363683b9cbfeaa5841694987b3ca1e.jpg

台灣山區的陡峭程度，導致在小小的面積中，生態環境大大不同，想像海平面是赤道，接近四千公尺的山是北極圈，從海邊往山上走，如同從赤道往高緯度地區走，通過的區域氣溫漸漸降低，環境的樣貌從熱帶、亞熱帶、溫帶，甚至是寒帶。戒茂斯登山口的海拔僅有1900公尺，以爬百岳的路線來說，算是非常低的，意味著要穿越大片中海拔森林，而這樣的海拔高度，才是台灣生態最豐富的核心。

adc339f3f45319543eec52802441f6c6.jpg

走入這樣的森林，本身就是一種驚奇，自然界的生物多樣性，沒有任何人為的地方可以複製，高聳的大樹、低矮的蕨類，像是聖誕飾品的松蘿，豐富的落葉、松針與腐質層的地面，充滿綠色魔性的苔癬與地衣，都是這裡的一份子。

e600154ce03e73e37e54485b34a8fd5b.jpg

沒刻意尋找的路上，看到6隻松鴉、10隻以上整群的白喉噪眉，不絕於耳的冠羽畫眉、青背山雀、棕面鶯、白尾鴝、繡眼畫眉、五色鳥叫聲，完全無法讓人忽視；漫步松針鋪成地面的帝雉夫妻，似乎早已見怪不怪登山客的來來往往，新武呂溪的鉛色水鶇，在石頭上耀武揚威地大聲宣示春天來了，在獵寮營地狂叫的台灣叢樹鶯，即使下雨，就像在帳篷旁叫我不要再睡了。

c500a830549a7122cd9637ba61e67837.jpg

每個人走入山林有自己的原因，除了是通往嘉明湖的另一條路外，打開身心靈的感官，在戒茂斯的原始山徑上，得到的是有別於其他高山路徑的體會。以球類運動為名的排球場、足球場和高爾夫球營地，與南二段某些路段相似，不用艱苦地走上六七天，一樣有著住在大樹環抱中的美好。

5c94ecb4751bc63bacf76eb30d90758c.jpg

3b740e2fff16b102b5324e8f130e8f42.jpg

此行背的是Osprey Levity 45，符合這幾年越來越受到重視的輕量化風潮。登山模式一直在改變，爬山這種全部家當要靠人力的艱苦活動，沒有人會捨輕求重，從片面觀察，願意做很多功課強調輕量化的，反而是年輕世代和一些小而美的廠商。Osprey身為背包大廠，較為台灣人熟知的是耐操能負重的產品，有了這個改變刻板印象的極輕量背包，這次終於好好感受它的能耐。

d61c5c81eec5ae7dc6c4118b83415341.jpg

#輕到出乎意料目前40升輕量化的背包大約在1公斤以內，Levity M號做到820公克，很有競爭力，分三個尺寸可依背長選擇。

#輕量化不應犧牲背負系統輕量化背包的負重通常在10公斤以下，有些背包直接捨棄骨架和背板，Levity 不想因為輕量化而讓背負變得難受，有骨架和透氣的背負系統，網布背版在潮濕悶熱的夏天很有優勢，不過在打包上要特別注意，因為背包本體已經離背部有點距離，沒打好會有人在後面拉的感覺。

ac29cbcc046ee67749d079b48f4d97e8.jpg

#獨特的重心配置這顆背包的內部空間跟傳統背包截然不同，也是為何要背很多次才願意寫心得的原因。

#織品材料科技神奇進步登山背包最重要的是耐用，破了、壞了在山上會有大麻煩，布料的選擇上一定是要能經得起考驗。Levity用100 D的NanoFly™ ，相信在出廠前經過很多測試，如果一下子就破掉客訴會接不完吧！

1051389a9667afc74a801aca650a3648.jpg

#滑溜的防潑水效果100 D的Cordura布料光滑到不行，常常有手機噴出的恐懼感，水珠好像碰到姑婆芋一般，很快滑落。左右兩側和背後的口袋用同材質，有做立體的剪裁，但沒有太多延展的空間，#綁帶、配件全面輕量化使用上跟傳統背包要適應的除了材質的觸感外，另一個是細小的扣具和織帶，兩者寬度皆不及1公分，有種要刻意尋找才能碰到的感覺，戴手套很難操作，需要花點時間培養感情。

#可拆卸的Z型壓縮帶輕量化到側邊的壓縮帶用細繩代替，可以拆除，那些高度要求輕量的人應該會買單，不過長度略短，背包滿載時，繩子長度不夠外掛泡棉睡墊等大體積物體。壓縮帶只有兩個轉折，從尾端直接拉還算可以收緊，末端的扣具經過特別設計，有自動卡住細繩的功能。

3458161f9853e7ec6313c3b052d779b9.jpg#無法立正站好過去告訴學生如果大背包不能直立站著，是沒打好，配重有問題的結果，現在有些新式背包底部不再是平面式的，會向上傾斜，再怎麼會打包都沒用。這顆就是如此，也就是放下背包的時候需要有東西頂著或背面朝地。

#背包不是越大越好同款背包有45和60升兩種規格，在此要逆風向講一下，背包絕對不是越大越好，想說價格和重量差不多，買大的划算。通常是這樣，不論背幾升的背包，最後都是塞滿出門。高價、輕量化的裝備什麼都帶，加起來還是失去輕量化的意義。45升的容量絕對足夠一般人在非雪季3-5天的行程使用。

1a43d365b3244aee0dc33d6ed63edb76.jpg

#固定式頂蓋，少了腰帶小包世界上剛好就沒有完美的產品，在多樣化、百家爭鳴的時代，選擇自己喜歡的就好。Levity保有固定式頂蓋，腰帶沒有做收納小包，剪掉頂蓋很奇怪，需要腰包再外加就好，或者用現在流行的胸前斜背包取代。

#人生前半段養成習慣，後面靠習慣過活站不直、滑手、纖細的織帶和扣具摸不到，網狀背板的晃動，上下背包後會鬆開的肩帶，倒也不是真正的缺點，而是要養成新習慣去適應。如果結果是享受了輕量化的好處，調整習慣的過程就值得了。

登山 北極

延伸閱讀

影／兩岸尬車場地成朝聖點 「廖老大」將對決「HG杰爺」

台南成功國小重建4年還要再延 家長：擔心讀6年他校畢業

受邀展出植粹生活風格 田尾綠意延伸台中大遠百

太魯閣號事故滿周年追思會竟流標 罹難家屬擔憂辦不成

相關新聞

往戒茂斯場勘 10個關於「輕量化背包」可能讓你很意外的point

才短短五年，戒茂斯上嘉明湖從微探勘的冷門路線，變成谷歌搜尋有10萬筆結果、假日超過五百人的盛景，台灣山林承受的人為壓力可想而知，導致台東林管處不得不大刀闊斧的整頓。 台灣山區的陡峭程度，導致在小

越夜越美麗！ 清水約會景點 「鰲峰山步道」 欣賞夕陽灑落一地的浪漫

多次到清水五福圳自行車道騎ubike，總是沿著鰲峰山下騎乘而過，突然有一天想到：爬爬鰲峰山吧！車停妥後，先來走走由鵝卵石堆砌而成的「石埠」。 將近一層樓高的古老石埠，不僅擔負防洪功能，也

山洞、斷崖、岩壁！ 太魯閣「綠水步道」健行　親近花蓮超壯觀的自然美景

清明連假又來到花蓮玩了，早上離開住宿旅館後直奔太魯閣，這幾天看著新聞，每天確診都破百例，只好選較冷門一點的綠水步道來避開人群。8:20來到綠水合流遊憩站，有停車場可停車，雖然已經暫停營業，但是公廁還是

大千豐富樣貌！ 我的不厭山「大屯山系」充滿想像 每回走過必有新發現

私の百名山-大千大屯不厭山 一樣的大屯 卻又那麼的不一樣從春的百花爭妍 到夏的萬物滋長經秋的蕭瑟寂寥 終於冬蓄勢蟄伏四季交替更迭 萬物蠢動輪番登場在時空氣候交互作用下 造就大屯大千豐富樣貌我是特

吃吃喝喝超CHILL走法！ 台北大縱走「第七段」入門全攻略 指南宮千階步道走起

這次第一次走台北大縱走，因為同行友人想先從入門步道開始走起，所以就先選了第七段。大家討論後，直接選指南宮步道作為起點，若要使用健行筆記 APP 收集寶石，第六段到第七段這段之間銜接也沒有任何寶石 (

人生第一顆中級山！ 獨攀關西「外鳥嘴山」 從電玩宅到戶外宅的探索關鍵

外鳥嘴山～是我的【私の百名山】，也是我人生第一顆中級山，更是開始我爬山生涯的傳送門，為什會開始爬山? 謝謝2004年覺醒的自己 時間回到2004年4月12黎明前，熬夜打電玩到週一清晨，整整8小時

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。