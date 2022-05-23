往戒茂斯場勘 10個關於「輕量化背包」可能讓你很意外的point

才短短五年，戒茂斯上嘉明湖從微探勘的冷門路線，變成谷歌搜尋有10萬筆結果、假日超過五百人的盛景，台灣山林承受的人為壓力可想而知，導致台東林管處不得不大刀闊斧的整頓。

台灣山區的陡峭程度，導致在小小的面積中，生態環境大大不同，想像海平面是赤道，接近四千公尺的山是北極圈，從海邊往山上走，如同從赤道往高緯度地區走，通過的區域氣溫漸漸降低，環境的樣貌從熱帶、亞熱帶、溫帶，甚至是寒帶。戒茂斯登山口的海拔僅有1900公尺，以爬百岳的路線來說，算是非常低的，意味著要穿越大片中海拔森林，而這樣的海拔高度，才是台灣生態最豐富的核心。

走入這樣的森林，本身就是一種驚奇，自然界的生物多樣性，沒有任何人為的地方可以複製，高聳的大樹、低矮的蕨類，像是聖誕飾品的松蘿，豐富的落葉、松針與腐質層的地面，充滿綠色魔性的苔癬與地衣，都是這裡的一份子。

沒刻意尋找的路上，看到6隻松鴉、10隻以上整群的白喉噪眉，不絕於耳的冠羽畫眉、青背山雀、棕面鶯、白尾鴝、繡眼畫眉、五色鳥叫聲，完全無法讓人忽視；漫步松針鋪成地面的帝雉夫妻，似乎早已見怪不怪登山客的來來往往，新武呂溪的鉛色水鶇，在石頭上耀武揚威地大聲宣示春天來了，在獵寮營地狂叫的台灣叢樹鶯，即使下雨，就像在帳篷旁叫我不要再睡了。

每個人走入山林有自己的原因，除了是通往嘉明湖的另一條路外，打開身心靈的感官，在戒茂斯的原始山徑上，得到的是有別於其他高山路徑的體會。以球類運動為名的排球場、足球場和高爾夫球營地，與南二段某些路段相似，不用艱苦地走上六七天，一樣有著住在大樹環抱中的美好。

此行背的是Osprey Levity 45，符合這幾年越來越受到重視的輕量化風潮。登山模式一直在改變，爬山這種全部家當要靠人力的艱苦活動，沒有人會捨輕求重，從片面觀察，願意做很多功課強調輕量化的，反而是年輕世代和一些小而美的廠商。Osprey身為背包大廠，較為台灣人熟知的是耐操能負重的產品，有了這個改變刻板印象的極輕量背包，這次終於好好感受它的能耐。

#輕到出乎意料目前40升輕量化的背包大約在1公斤以內，Levity M號做到820公克，很有競爭力，分三個尺寸可依背長選擇。

#輕量化不應犧牲背負系統輕量化背包的負重通常在10公斤以下，有些背包直接捨棄骨架和背板，Levity 不想因為輕量化而讓背負變得難受，有骨架和透氣的背負系統，網布背版在潮濕悶熱的夏天很有優勢，不過在打包上要特別注意，因為背包本體已經離背部有點距離，沒打好會有人在後面拉的感覺。

#獨特的重心配置這顆背包的內部空間跟傳統背包截然不同，也是為何要背很多次才願意寫心得的原因。

#織品材料科技神奇進步登山背包最重要的是耐用，破了、壞了在山上會有大麻煩，布料的選擇上一定是要能經得起考驗。Levity用100 D的NanoFly™ ，相信在出廠前經過很多測試，如果一下子就破掉客訴會接不完吧！

#滑溜的防潑水效果100 D的Cordura布料光滑到不行，常常有手機噴出的恐懼感，水珠好像碰到姑婆芋一般，很快滑落。左右兩側和背後的口袋用同材質，有做立體的剪裁，但沒有太多延展的空間，#綁帶、配件全面輕量化使用上跟傳統背包要適應的除了材質的觸感外，另一個是細小的扣具和織帶，兩者寬度皆不及1公分，有種要刻意尋找才能碰到的感覺，戴手套很難操作，需要花點時間培養感情。

#可拆卸的Z型壓縮帶輕量化到側邊的壓縮帶用細繩代替，可以拆除，那些高度要求輕量的人應該會買單，不過長度略短，背包滿載時，繩子長度不夠外掛泡棉睡墊等大體積物體。壓縮帶只有兩個轉折，從尾端直接拉還算可以收緊，末端的扣具經過特別設計，有自動卡住細繩的功能。

#無法立正站好過去告訴學生如果大背包不能直立站著，是沒打好，配重有問題的結果，現在有些新式背包底部不再是平面式的，會向上傾斜，再怎麼會打包都沒用。這顆就是如此，也就是放下背包的時候需要有東西頂著或背面朝地。

#背包不是越大越好同款背包有45和60升兩種規格，在此要逆風向講一下，背包絕對不是越大越好，想說價格和重量差不多，買大的划算。通常是這樣，不論背幾升的背包，最後都是塞滿出門。高價、輕量化的裝備什麼都帶，加起來還是失去輕量化的意義。45升的容量絕對足夠一般人在非雪季3-5天的行程使用。

#固定式頂蓋，少了腰帶小包世界上剛好就沒有完美的產品，在多樣化、百家爭鳴的時代，選擇自己喜歡的就好。Levity保有固定式頂蓋，腰帶沒有做收納小包，剪掉頂蓋很奇怪，需要腰包再外加就好，或者用現在流行的胸前斜背包取代。

#人生前半段養成習慣，後面靠習慣過活站不直、滑手、纖細的織帶和扣具摸不到，網狀背板的晃動，上下背包後會鬆開的肩帶，倒也不是真正的缺點，而是要養成新習慣去適應。如果結果是享受了輕量化的好處，調整習慣的過程就值得了。