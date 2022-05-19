吃吃喝喝超CHILL走法！ 台北大縱走「第七段」入門全攻略 指南宮千階步道走起

健行筆記／ 健行筆記勇氣酵母

這次第一次走台北大縱走，因為同行友人想先從入門步道開始走起，所以就先選了第七段。大家討論後，直接選指南宮步道作為起點，若要使用健行筆記 APP 收集寶石，第六段到第七段這段之間銜接也沒有任何寶石 ( 和平東路四段到指南路二段 3km 這段 )，所以不用擔心~

本次路線資訊參考

日期：2021/2/6天氣：晴開始時間：10:00結束時間：15:00總里程： 8.25 公里總花費時間：4 小時 58 分鐘累積爬升：550.36公尺累積下降：456.28公尺

健行紀錄

這次走的起點為”指南宮千階步道”，記得在 google map 上要輸入完整”指南宮千階步道”名稱，不然附近還有幾個指南宮步道，不熟的人可能會搞混。

圖片來源：Google?看到這個牌樓就沒錯了

開始就是一連串的向上階梯，平常沒運動習慣的先慢慢走暖身。

天氣很好，陽光普照又有樹蔭不會太熱，感受健行的樂趣。

美好的光影

階梯有標示階數，無聊可以數一下

不少人也帶著汪星人一起走

指南宮

正常步行時間約不到一小時，就會到指南宮了，會先到一個觀景平台。 看出去是這樣

繼續往上走

會經過凌霄寶殿，可以簡單參拜一下

繼續往上”貓纜指南宮站”的方向走

貓纜指南宮站

部分櫻花開始盛開了

大成殿步道

跟著 GPS 軌跡沿著指南路三段 157 巷走，不久就會看到右手邊有接”大成殿步道”的叉路。

茶展中心步道

出大成殿步道穿過指南路三段後，再接茶展中心步道

這段上坡應該是整段裡面相較累一點的部分

貓空土地公

向上走到土地公廟就可以休息了

土地公廟旁邊有愛心竹製登山杖，非常貼心

生活在他方 - 夜貓店

來到今天的中繼休息站，要吃吃喝喝聊天打屁休息很久的那種，前一天有透過認識的朋友先訂了位。

有隻店貓名叫土虱

生活在他方蠻大的，有室內室外還有 2 樓空間。

睡到翻掉的土虱

酣耳熱之餘，來拍個大合照繼續剩餘的健行 ( 這次人數可以組一支足球隊 )

樟樹步道

離開生活在他方之後，照 GPS 路線往"樟樹步道"繼續走，看到這個路口就可以彎進去。

圖片來源：Google?孰料，彎進來後就有豆花

結果，才剛在生活在他方軟爛了一時半刻，走不到 10 分鐘，又續單了甜點.....實在是太罪惡了，就不放豆花照了...?倒是店貓獵奇的萌可愛，到底舌頭為何不收回去...

填飽罪惡感之後，往樟樹步道 > 樟山寺 > 飛龍步道繼續走，一路都是緩下坡，不會太困難。

政大後山 ( 飛龍步道登山口 ) ( 終點 )

約不到一小時，就到第七段的終點"飛龍步道登山口"了，輕鬆又罪惡的完成今天第七段的健行!!第七段路線要從這邊作為起點開始走也完全沒問題。

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步道 登山 豆花

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