吃吃喝喝超CHILL走法！ 台北大縱走「第七段」入門全攻略 指南宮千階步道走起
這次第一次走台北大縱走，因為同行友人想先從入門步道開始走起，所以就先選了第七段。大家討論後，直接選指南宮步道作為起點，若要使用健行筆記 APP 收集寶石，第六段到第七段這段之間銜接也沒有任何寶石 ( 和平東路四段到指南路二段 3km 這段 )，所以不用擔心~
本次路線資訊參考日期：2021/2/6天氣：晴開始時間：10:00結束時間：15:00總里程： 8.25 公里總花費時間：4 小時 58 分鐘累積爬升：550.36公尺累積下降：456.28公尺
健行紀錄這次走的起點為”指南宮千階步道”，記得在 google map 上要輸入完整”指南宮千階步道”名稱，不然附近還有幾個指南宮步道，不熟的人可能會搞混。
圖片來源：Google?看到這個牌樓就沒錯了
開始就是一連串的向上階梯，平常沒運動習慣的先慢慢走暖身。
天氣很好，陽光普照又有樹蔭不會太熱，感受健行的樂趣。
美好的光影
階梯有標示階數，無聊可以數一下
不少人也帶著汪星人一起走
指南宮
正常步行時間約不到一小時，就會到指南宮了，會先到一個觀景平台。 看出去是這樣
繼續往上走
會經過凌霄寶殿，可以簡單參拜一下
繼續往上”貓纜指南宮站”的方向走
貓纜指南宮站部分櫻花開始盛開了
大成殿步道
跟著 GPS 軌跡沿著指南路三段 157 巷走，不久就會看到右手邊有接”大成殿步道”的叉路。
茶展中心步道出大成殿步道穿過指南路三段後，再接茶展中心步道
這段上坡應該是整段裡面相較累一點的部分
貓空土地公向上走到土地公廟就可以休息了
土地公廟旁邊有愛心竹製登山杖，非常貼心
生活在他方 - 夜貓店來到今天的中繼休息站，要吃吃喝喝聊天打屁休息很久的那種，前一天有透過認識的朋友先訂了位。
有隻店貓名叫土虱
生活在他方蠻大的，有室內室外還有 2 樓空間。
睡到翻掉的土虱
酒酣耳熱之餘，來拍個大合照繼續剩餘的健行 ( 這次人數可以組一支足球隊 )
樟樹步道離開生活在他方之後，照 GPS 路線往"樟樹步道"繼續走，看到這個路口就可以彎進去。
圖片來源：Google?孰料，彎進來後就有豆花店
結果，才剛在生活在他方軟爛了一時半刻，走不到 10 分鐘，又續單了甜點.....實在是太罪惡了，就不放豆花照了...?倒是店貓獵奇的萌可愛，到底舌頭為何不收回去...
填飽罪惡感之後，往樟樹步道 > 樟山寺 > 飛龍步道繼續走，一路都是緩下坡，不會太困難。
政大後山 ( 飛龍步道登山口 ) ( 終點 )約不到一小時，就到第七段的終點"飛龍步道登山口"了，輕鬆又罪惡的完成今天第七段的健行!!第七段路線要從這邊作為起點開始走也完全沒問題。
-更多詳細健行分享 & 更好閱讀體驗 ? https://bit.ly/3uRtaWw
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言