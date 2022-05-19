吃吃喝喝超CHILL走法！ 台北大縱走「第七段」入門全攻略 指南宮千階步道走起

這次第一次走台北大縱走，因為同行友人想先從入門步道開始走起，所以就先選了第七段。大家討論後，直接選指南宮步道作為起點，若要使用健行筆記 APP 收集寶石，第六段到第七段這段之間銜接也沒有任何寶石 ( 和平東路四段到指南路二段 3km 這段 )，所以不用擔心~

本次路線資訊參考

日期：2021/2/6天氣：晴開始時間：10:00結束時間：15:00總里程： 8.25 公里總花費時間：4 小時 58 分鐘累積爬升：550.36公尺累積下降：456.28公尺

健行紀錄

這次走的起點為””，，不然附近還有幾個指南宮步道，不熟的人可能會搞混。

圖片來源：Google?看到這個牌樓就沒錯了

開始就是一連串的向上階梯，平常沒運動習慣的先慢慢走暖身。

天氣很好，陽光普照又有樹蔭不會太熱，感受健行的樂趣。

美好的光影

階梯有標示階數，無聊可以數一下

不少人也帶著汪星人一起走

指南宮

正常步行時間約不到一小時，就會到指南宮了，會先到一個觀景平台。 看出去是這樣

繼續往上走

會經過凌霄寶殿，可以簡單參拜一下

繼續往上”貓纜指南宮站”的方向走

貓纜指南宮站

部分櫻花開始盛開了

大成殿步道

跟著 GPS 軌跡沿著指南路三段 157 巷走，不久就會看到右手邊有接”大成殿步道”的叉路。

茶展中心步道

出大成殿步道穿過指南路三段後，再接茶展中心步道

這段上坡應該是整段裡面相較累一點的部分

貓空土地公

向上走到土地公廟就可以休息了

土地公廟旁邊有愛心竹製登山杖，非常貼心

生活在他方 - 夜貓店

來到今天的中繼休息站，要吃吃喝喝聊天打屁休息很久的那種，前一天有透過認識的朋友先訂了位。

有隻店貓名叫土虱

生活在他方蠻大的，有室內室外還有 2 樓空間。

睡到翻掉的土虱

酒 酣耳熱之餘，來拍個大合照繼續剩餘的健行 ( 這次人數可以組一支足球隊 )

樟樹步道

離開生活在他方之後，照 GPS 路線往""繼續走，看到這個路口就可以彎進去。

圖片來源：Google?孰料，彎進來後就有豆花店

結果，才剛在生活在他方軟爛了一時半刻，走不到 10 分鐘，又續單了甜點.....實在是太罪惡了，就不放豆花照了...?倒是店貓獵奇的萌可愛，到底舌頭為何不收回去...

填飽罪惡感之後，往樟樹步道 > 樟山寺 > 飛龍步道繼續走，一路都是緩下坡，不會太困難。

政大後山 ( 飛龍步道登山口 ) ( 終點 )

約不到一小時，就到第七段的終點""了，輕鬆又罪惡的完成今天第七段的健行!!第七段路線要從這邊作為起點開始走也完全沒問題。

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