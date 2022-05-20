大千豐富樣貌！ 我的不厭山「大屯山系」充滿想像 每回走過必有新發現

私の百名山-大千大屯不厭山

一樣的大屯 卻又那麼的不一樣從春的百花爭妍 到夏的萬物滋長經秋的蕭瑟寂寥 終於冬蓄勢蟄伏四季交替更迭 萬物蠢動輪番登場在時空氣候交互作用下 造就大屯大千豐富樣貌我是特派解說員- 熊熊

以下來自~熊の報導大屯春色易觀 千米之上的雲霧繚繞難窺 八千米下的熔岩翻攪

春的畫布 花的季節

春野花間賦閒情

大屯夏宴蝶戀花 花倚蝶沉寂一年的島田氏澤蘭 紫紅花苞即將美麗綻放為蝶影紛飛 漫山飛舞的年度盛事鋪陳奇特的景 撩撥著期待的心 屆時 必躬逢其盛

大屯の寄生火山-面天山-向天山~鐘形火山

火口湖-向天池~季節限定の向天蝦熊：蝦密!! 把拔說今天要探訪向天蝦，聽說是季節限定喔!熊：向天蝦係蝦密?向天蝦就是湖沼枝額蟲啦!熊：目前在台灣僅知棲息於陽明山國家公園的向天池!熊：有沒有很厲害! 就像夢幻湖的台灣水韭一樣厲害喔!

大屯西、南峰 ~ 偽季節限定熊：把拔說今天要去撿「陽明山東西大『縱走』活動」剩下的兩字"縱走"熊：明明經過登山口那麼多次，為什麼是今天?拔： 因為是季節限定啊!拔：上次去抓蝦要趁「連日天雨」拔：這回找縱走要趁「連日天晴」拔：因為 我不想帶著shining的妳上山下山時妳卻變成「台灣黑熊」~熊：哈哈哈~原來如此 天氣太好熱死本汪了...哈哈哈~

蜥蹤蛇影~ 熊熊 熊熊遇到妳與你相遇 是多麼不容易的一件事 方陶醉在你的曼妙華麗 蜷縮羞怯的模樣 下一秒 旋即舞動你靈活婀娜身姿 從眼前消逝惋惜 讚嘆 期待下次偶遇

大屯秋瑟炎夏暑氣不肯退去 企圖掩蓋秋初氣息拾階步上大屯天梯 秋涼漸盛山景相依熊熊寶包 瞻前顧後 時而亦步亦趨 時而望塵莫及

雲裡霧裡 分不清 白茫是基底雲裡霧裡 數不盡 凌雲壯志似階梯

迎面秋風藏水氣 溼了髮絲 添了寒意

回首來時路 偶露天光 澄澈心境佇足片刻 山嵐又起

大屯山頂 不見雲開霧散雖 雨勢漸緩 天色卻漸暗 無奈 無奈

中秋佳節 探訪大屯秋色起得再早 也早不過陽明地利大屯山徑 蜿蜒曲折 從不缺熱血鐵騎

大屯山巔高百尺 不積跬步無以達天際

初始 腳踏實地 汗雨氣吁 熱情滿溢終末 乘雲踏浪 睥睨寰宇 漸念裘衣

一草一木 訴盡 蕭瑟秋意一步一履 如沐 繽紛四季

秋分過 寒露至 深秋夕照映秋芒趁 獅子快閃 圓規慢步偷 國慶連假前半日清閒圓 叨唸已久的大屯夕照觀 大屯氣象 幻化無常

風起雲湧 萬馬奔騰之勢雲霧繚繞 虛無縹緲之姿

天 藍得超脫現實 卻真實

回首來時路 海天一線清晰可見 漂揚海面的船隻

佇 大屯山頂 頃刻風雲變奈 謀事在人 成事在天須㬰轉念 成敗皆自得

等 長日將殞 風雲戲光影

長風舞動雲霧 飄逸成薄紗

日光羞怯 不諳明暗 忽隱又現

雲霧風光 交織輝映 共生幻境

聽 夜幕低垂 盡賦秋聲秋風蕭瑟 泣訴如悲鳴箭芒共舞 演繹著滄涼

大屯夕照 堪稱絕美夕陽冬戀大屯褪去一身華麗絢爛 成就凋零之美粗幹細枝 孤獨死寂中卻暗藏生機磺煙陣陣 拙劣扮演著另類虛幻秋芒殘殘 無奈昭告著秋盡冬返立冬再戀初冬夕陽寒露初訪大屯夕照 良辰美景 念念不忘立冬再戀初冬夕陽 尋覓傳說中的瑰寶

雲淡風輕 鼓動不了萬馬奔騰之勢風靜雲淨 抹滅不少虛無縹緲之姿

一者 風起雲湧 飄逸豪放一者 以靜襯動 孤傲絕塵

或羞澀或坦蕩 動靜唯美 盡顯風華

唯天無二 藍得超脫現實卻真實雲海人閒人追雲海 可 雲海不等懶人一絲一縷 流瀉寧夜清晨

私の百名山-大千大屯不厭山時間 空間 氣候 以四季為背景人 事 物 天地間的縱橫交錯造就大屯大千世界樣貌般的舞台萬物依時序遞進 粉墨登場成為叱吒風雲的當代主角頻繁造訪 涉略越多 見聞越豐越自覺無知 無知支撐探索渴望一樣的大屯 相同的步道 每回總有不一樣的發現每次的未知旅程就像謎般 充滿預期 期待與想像 不管是 驚奇或驚喜 還是 驚嚇或驚險 最終 也只能是 驚豔與驚嘆大屯的百變 成就我的百遍 你說 這樣的大屯何來厭倦 大屯不厭 又何止百遍走進台灣山林 本是快意超然我們舒心隨風 越過無數高峰醉過夏夜晚風 追過深秋楓紅挺過疫情山封 也走過微解瘋嚮往寂靜山徑 期盼歲月靜好