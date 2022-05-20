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大千豐富樣貌！ 我的不厭山「大屯山系」充滿想像 每回走過必有新發現

健行筆記／ 健行筆記Jason Lin

私の百名山-大千大屯不厭山

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一樣的大屯 卻又那麼的不一樣從春的百花爭妍 到夏的萬物滋長經秋的蕭瑟寂寥 終於冬蓄勢蟄伏四季交替更迭 萬物蠢動輪番登場在時空氣候交互作用下 造就大屯大千豐富樣貌我是特派解說員-熊熊

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以下來自~熊の報導大屯春色易觀 千米之上的雲霧繚繞難窺 八千米下的熔岩翻攪

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春的畫布 花的季節

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春野花間賦閒情

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大屯夏宴蝶戀花 花倚蝶沉寂一年的島田氏澤蘭 紫紅花苞即將美麗綻放為蝶影紛飛 漫山飛舞的年度盛事鋪陳奇特的景 撩撥著期待的心 屆時 必躬逢其盛

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大屯の寄生火山-面天山-向天山~鐘形火山

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火口湖-向天池~季節限定の向天蝦熊：蝦密!! 把拔說今天要探訪向天蝦聽說是季節限定喔!熊：向天蝦係蝦密?向天蝦就是湖沼枝額蟲啦!熊：目前在台灣僅知棲息於陽明山國家公園的向天池!熊：有沒有很厲害! 就像夢幻湖的台灣水韭一樣厲害喔!

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大屯西、南峰 ~ 偽季節限定熊：把拔說今天要去撿「陽明山東西大『縱走』活動」剩下的兩字"縱走"熊：明明經過登山口那麼多次，為什麼是今天?拔： 因為是季節限定啊!拔：上次去抓蝦要趁「連日天雨」拔：這回找縱走要趁「連日天晴」拔：因為 我不想帶著shining的妳上山下山時妳卻變成台灣黑熊」~熊：哈哈哈~原來如此 天氣太好熱死本汪了...哈哈哈~

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蜥蹤蛇影~熊熊熊熊遇到妳與你相遇 是多麼不容易的一件事 陶醉在你的曼妙華麗 蜷縮羞怯的模樣 下一秒 旋即舞動你靈活婀娜身姿 從眼前消逝惋惜 讚嘆 期待下次偶遇

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大屯秋瑟炎夏暑氣不肯退去 企圖掩蓋秋初氣息拾階步上大屯天梯 秋涼漸盛山景相依熊熊寶包 瞻前顧後 時而亦步亦趨 時而望塵莫及

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雲裡霧裡 分不清 白茫是基底雲裡霧裡 數不盡 凌雲壯志似階梯

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迎面秋風藏水氣 溼了髮絲 添了寒意

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回首來時路 偶露天光 澄澈心境佇足片刻 山嵐又起

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大屯山頂 不見雲開霧散雖 雨勢漸緩 天色卻漸暗 無奈 無奈

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中秋佳節 探訪大屯秋色起得再早 也早不過陽明地利大屯山徑 蜿蜒曲折 從不缺熱血鐵騎

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大屯山巔高百尺 不積跬步無以達天際

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初始 腳踏實地 汗雨氣吁 熱情滿溢終末 乘雲踏浪 睥睨寰宇 漸念裘衣

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一草一木 訴盡 蕭瑟秋意一步一履 如沐 繽紛四季

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秋分過 寒露至 深秋夕照映秋芒趁 獅子快閃 圓規慢步偷 國慶連假前半日清閒圓 叨唸已久的大屯夕照觀 大屯氣象 幻化無常

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風起雲湧 萬馬奔騰之勢雲霧繚繞 虛無縹緲之姿

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天 藍得超脫現實 卻真實

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回首來時路 海天一線清晰可見 漂揚海面的船隻

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佇 大屯山頂 頃刻風雲變奈 謀事在人 成事在天須㬰轉念 成敗皆自得

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長風舞動雲霧 飄逸成薄紗

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日光羞怯 不諳明暗 忽隱又現

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雲霧風光 交織輝映 共生幻境

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聽 夜幕低垂 盡賦秋聲秋風蕭瑟 泣訴如悲鳴箭芒共舞 演繹著滄涼

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大屯夕照 堪稱絕美夕陽冬戀大屯褪去一身華麗絢爛 成就凋零之美粗幹細枝 孤獨死寂中卻暗藏生機磺煙陣陣 拙劣扮演著另類虛幻秋芒殘殘 無奈昭告著秋盡冬返立冬再戀初冬夕陽寒露初訪大屯夕照 良辰美景 念念不忘立冬再戀初冬夕陽 尋覓傳說中的瑰寶

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雲淡風輕 鼓動不了萬馬奔騰之勢風靜雲淨 抹滅不少虛無縹緲之姿

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一者 風起雲湧 飄逸豪放一者 以靜襯動 孤傲絕塵

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或羞澀或坦蕩 動靜唯美 盡顯風華

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唯天無二 藍得超脫現實卻真實雲海人閒人追雲海 可 雲海不等懶人一絲一縷 流瀉寧夜清晨

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私の百名山-大千大屯不厭山時間 空間 氣候 以四季為背景人 事 物 天地間的縱橫交錯造就大屯大千世界樣貌般的舞台萬物依時序遞進 粉墨登場成為叱吒風雲的當代主角頻繁造訪 涉略越多 見聞越豐越自覺無知 無知支撐探索渴望一樣的大屯 相同的步道 每回總有不一樣的發現每次的未知旅程就像謎般 充滿預期 期待與想像 不管是 驚奇或驚喜 還是 驚嚇或驚險 最終 也只能是 驚豔與驚嘆大屯的百變 成就我的百遍 你說 這樣的大屯何來厭倦 大屯不厭 又何止百遍走進台灣山林 本是快意超然我們舒心隨風 越過無數高峰醉過夏夜晚風 追過深秋楓紅挺過疫情山封 也走過微解瘋嚮往寂靜山徑 期盼歲月靜好

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我是特派解說員-熊熊以上來自 熊報導

秋芒 陽明山 國家公園

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