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一定要攻頂！ 海拔2600m大雪山「啞口觀景台」 被眼前180度壯麗遼闊山景深深震攝

健行筆記 / 健行筆記flysonic

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走完小雪山天池及雪山神木步道之後，回程途中我們順便挑戰「啞口觀景台」。啞口觀景台位於大雪山林道 48K 處，步道上有一座三層樓高水泥觀景台，海拔約 2600 公尺，展望極佳，可眺望小雪山、大雪山、志佳陽大山、大小劍山、中央尖山、八仙山、玉山、郡大山、西巒山、白姑大山、稍來山、鳶嘴山等。層疊起伏的山巒綿延不絕，美景盡收眼底，是大雪山森林遊樂區熱門景點之一。 

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停好車後，兩個孩就賴在車上，不想下來走，一直喊好累、不要再走了。這也難怪，先前已經走了將近 4 公里的路程，當然會累。不過在我軟硬兼施的遊說之下，兩個小孩終於配合下車，走完這段行程。 

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入口處標示單趟 0.5 公里，來回 1 公里。看到這標示，我心想：嗯，才一公里，小 case！

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入口處的一叢毛地黃。這個季節是大雪山森林遊樂區毛地黃盛開的時候，隨處可見它的蹤影。

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啞口觀景台步道前一百公尺是平坦的泥土路，綠樹夾道，走來舒適宜人。我以為沿途都是這樣平坦好走，就跟小孩說：「這條步道很好走，很快就能走完！」

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沒想到走完前一百公尺後，開始出現枕木階梯，一路往上爬。天啊！我錯了！一爬就沒完沒了，一直爬坡到終點。小孩看到上坡的枕木，大叫說：「爸爸你騙人，怎麼都是上坡！」而且路面崎嶇不平，不好走啊！ 

縮圖P5160897 (2).jpg - 啞口觀景台

雖然從一百公尺以後都是上坡路段，而且非常不好走，但其實景色很不錯，途中可以看到遠方的觀測站。

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兒子剛開始雖然有抱怨，但開始爬坡之後，他卻賣力往上走，體能一點都不輸大人。他的速度非常快，我幾乎追不上他，被拋在後頭吁吁喘氣，不時看著他回頭跟我打氣加油（這小子真行啊！）途中他一直問我究竟還要爬多久才會到？其實不單他想問，我心中也不斷浮現這個問題。但是既然來了，就把這條步道走完，豈有半途而廢的道理？更何況今天天氣這麼好，展望台上的景觀一定很棒！

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中途稍微喘口氣休息一下。接近下午四點了，天色仍然非常亮！

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經過大約 20 分鐘爬升路程，終於看到觀景台了。這座三層樓的觀景台是最後的考驗！既然都已經奮鬥到這裡了，當然一定要攻頂！

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終於登上觀景台，海拔 2600 公尺。 

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站上觀景台，立刻被 180 度環繞遼闊的山景所吸引，景色壯麗，所有爬坡的辛苦一掃而空。

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縮圖P5160749 (2).1.jpg - 啞口觀景台

觀景台上的解說牌顯示著遠方這幾座山，都是台灣有名的大山，還可以眺望谷關的聚落。

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縮圖P5160865 (2).jpg - 啞口觀景台

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我們在景觀台逗留了 10 分鐘左右，拍拍照，吃點東西之後，便啟程下山！

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回程一路下坡，兒子一馬當先往下衝！回到停車場取車後開車回家，女兒在車上問我：「為什麼來大雪山兩次，都沒有看到帝雉或藍腹鷳呢？」兒子回說：「因為它們都躲起來了。」「沒錯，應該是遊客太多了，它們怕人就躲起來」。沒多久，兩人在上車就累得睡著了。

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下山途中突然出現一隻稀客，所有的車輛都停下來。原來是一隻藍腹鷳，大剌剌的在馬路上散步，完全不怕往來的車輛。遊客都下車拍照，我也叫醒小孩。他們看到藍腹鷳後，睡意全消，大喊：「是帝雉耶！」說實在的，究竟是藍腹鷳還是帝雉，一時之間我也分不清楚（拍下照片後確認是藍腹鷳）。無論是什麼，我們總算看到平日難得一見的鳥類，兩個小孩覺得非常開心，一路上又有鳥的話題可以聊了。（旅遊日期：2021.05.16）

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