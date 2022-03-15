親子友善體驗山林！碧山露營場「森林營區」4月1日正式開放

今年春天，臺北市碧山露營場「森林營區」全新亮相，即將於4月1日開放，最新打造完成的營區，包含8座營位、4間乾濕分離親子淋浴間及串聯南北營區的空中廊道，讓露營更加自在輕鬆，兒童連假不妨安排到碧山露營場露宿一晚，從繁華城市走進山林，體驗與自然共生的魅力。

大地工程處表示，碧山露營場海拔約350公尺，位於大崙頭山與大崙尾山之間，以「人與自然共生」作為規劃理念，兼具自然與舒適原素，彷彿置身森林露宿，褪去旅行中的一身疲憊。碧山露營場也是臺北大縱走第4段至第5段重要節點，可串聯至碧山巖、白石湖吊橋及大崙頭山等景點，特色的多樣行程，可說是臺北近郊健行休憩的最佳據點。

大地處森林遊憩科潘信元科長說，因著碧山露營場豐富生態背景，於108年起規劃特色營位，廣受使用人喜愛。為解決特色營位供不應求問題，於林間步道打造「森林營區」，讓使用人近距離體驗樹梢篩落光與影，風吹揚起悅耳的鳥鳴，觸摸山的氣息。全新的乾濕分離親子淋浴間，提供親子友善服務，大小朋友都可以簡單輕鬆露宿。另外，全長80公尺的空中廊道，串聯起南北兩個營區，打破尺度侷限，讓露營空間最大化。碧山露營場光害少，寧靜的夜晚最適合敘舊聊天，仰望星空，眺望臺北盆地，連繫起人與人間交流的溫馨場域。

碧山露營場目前為免費提供予民眾體驗山林，統一採TaipeiPASS台北通申請，分為一般申請及專案申請（團體包場，人數達100人以上），每日中午12點更新申請時間，一般申請需要在露營前30~7天間上網登記；專案申請需要在露營前90~40天間上網登記，其中專案申請每月僅開放1個周末(周六進場，週日離場)開放。

本次新增的「森林營區」之營位即將在111年3月11日中午12時開放登記，想在連假上山露宿的朋友，要加緊腳步了！大地處非常歡迎大朋友、小朋友，利用假期一同攜手來露營，體驗山林之美，同時在營地建設及管理上，將朝人性化、友善化努力，提供民眾更優質的露營體驗。露營場申請使用資訊可由臺北市工務局大地工程處網站查詢及進行「線上申請登記」。大眾運輸工具資訊：捷運轉公車：文湖線內湖站1號出口，轉成小2公車往碧山路上山，即可到達。PS：山區無設站牌，隨招隨停。在「碧山巖」下車，再往碧山露營場方向的產業道路行進1.8公里，即可到達。

林間營位(白天) 近距離體驗山的氣息（圖／台北市大地工程處）

林間營位(夜間) 近距離體驗山的氣息（圖／台北市大地工程處）

空中廊道(白天)串聯南北兩側營區（圖／台北市大地工程處）

空中廊道(夜間)串聯南北兩側營區（圖／台北市大地工程處）

碧山露營場-鳥巢意象特色營位（圖／台北市大地工程處）

乾溼分離淋浴間，提供親子友善服務（圖／台北市大地工程處）

資料來源：台北市大地工程處