原來山離我們這麼近 「臺北大縱走7＋1」一起來走山、拿登山扣環

走在臺北大縱走第4段「圓覺寺步道」，與沁涼溪流伴行，不論是登高或溪旁休憩都可體驗大自然的美妙。 圖：臺北市政府觀傳局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】臺北已設市百年，櫛比鱗次的高樓大廈、繁華的信義商圈、Taipei 101，是國內外遊客對於臺北的第一印象，無論歷史、人文、美食都有無比的吸引力，但您可能不知道，臺北位於盆地腹地中央，四周環山，無論從哪一個區出發，都能在1小時內走入山林，讓人驚艷！

為此，臺北市觀光傳播局以「山離我們很近」為主軸，規劃7＋1條臺北大縱走路線，帶領遊客領略不同高度與角度的臺北市景，臺北大縱走的魅力就是感受到「原來山離我們這麼近」；這種近，帶給民眾既是空間上與時間上，更是精神與情感上的親近。

▲臺北大縱走，山離我們很近。 圖：臺北市政府觀傳局／提供

▲臺北大縱走7+1系列活動帶領民眾深入瞭解七星山系的地質風貌，成為防疫生活新常態。 圖：臺北市政府觀傳局／提供

「臺北大縱走7＋1」 7條登山路線＋1條河濱自行車道總計130公里環狀路線 在疫後讓步行其上的登山者展開與自我、與身心的對話

臺北市政府觀傳局局長劉奕霆表示， 綜整臺北大縱走的特色下，發覺臺北市群山環繞，不管往哪個方向、藉由任何一種大眾運輸方式，都能在1小時內抵達通往山徑的步道。

2021年更在7條路線、92公里的基礎之上結合河濱自行車道，形成7＋1段總計130公里的環狀路線，不論是臺北市民、來臺北旅遊之民眾皆可用步行、騎乘腳 踏車等方式體驗你所未見的臺北，飽覽臺北山林及河岸風光魅力。

▲富陽自然生態公園最具特色「富陽三寶」為主題設計，讓小朋友親近大自然，感受山林。 圖：臺北市政府觀傳局／提供

▲臺北大縱走第2段的「縱走之戀」活動將於5月舉辦，結合在地產業來場別於平地的聯誼活動。 圖：臺北市政府觀傳局／提供

每一條登山步道各具特色 火山、採果、賞花主題豐富

臺北大縱走共有7段山徑，臺北市觀傳局視每一段的步道特色，各舉辦一場民眾活動，2021年度已於第6段富陽生態公園舉辦親子同樂的「富陽三寶變變變」、第2段七星山舉辦富有生態教育意義的「前進．探索 未知的火山」，而2022年更規劃5場精彩主題的活動，第一場於大縱走第7段，已於農曆年前圓滿舉辦完成，這場活動以260盞竹束立燈和石燈籠點亮第7段的「千階竹柏參道」，民眾跟著優人雲腳的步伐體驗「千階祈願．參道縱走」。

3月份於第4段舉辦「春 日饗宴．白石湖草莓季」感受縱走與草莓味蕾饗宴結合；4月份於第1段舉辦「貴子坑露營趣」活動；5月份於第2段舉辦「縱走之戀」聯誼活動透過繡球花花語傳遞大屯山獨有的情感祝福；6月份則於第5段老地方觀景平臺舉辦「漫．攝老地方」攝影工 作坊，帶民眾實地體驗大縱走，留下令人驚豔的照片！7場系列活動係依每一路段特色，設計活動主題並深入導覽解說及互動，邀請民眾藉由活動的方式親自感受臺北大縱走真的離市民很近，進而愛上山林之美！

▲臺北大縱走7+1系列活動，凡參加系列活動即可獲贈專屬、實用且精美的登山扣環及完走證書。 圖：臺北市政府觀傳局／提供

完走贈登山扣環及證書 健行筆記APP享消費優惠

推廣臺北大縱走7段路線成為觀光旅遊路線，臺北市觀傳局所舉辦之活動皆與旅行業者合作，規劃舉辦大縱走相關之主題特色活動，並藉由旅行業者包裝推出多樣化的套裝遊程，希望透過與旅行業者串連合作可以帶動觀光熱潮，提供臺北絕佳的美食、景點等體驗，也讓民眾有更便利完善、多樣化的遊程選擇。

2021年也在秋季旅展打造臺北大縱走主題館，與旅行業者共同推廣相關遊程，目前舉辦3場活動 以來共吸引近500位民眾參團親身體驗大縱走之美，透過旅行社參與大縱走7場活動的民眾，觀傳局也會贈送精美實用的登山扣環及完走證書，鼓勵民眾完成不一樣的挑戰。

除了旅遊業者的遊程串連外，也與7＋1條路線沿線在地特色產業與商家合作，推出臺北大縱走合作專屬優惠，民眾於貼有「臺北大縱走」貼紙之合作店家，秀出7段山徑活動柱合照或使用健行筆記APP記錄即可享有消費優惠；讓民眾體驗山林之外，也可以飽嚐美食、在地特色伴手禮。無論是想輕鬆體驗山林之美，或者來一場硬派健行挑戰，都能在「臺北大縱走」找到適合自己的遊程，享受臺北市獨特的山林魅力。

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