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本土個案持續破百？14時指揮中心記者會看這

福壽山農場千櫻園「粉紅花海」滿開超夢幻　賞春季美圖不嫌晚

健行筆記 / 健行筆記Mary Lee

與琴妹, 淑芬還有Sandy參加小武哥休閒登山隊的福壽山千櫻園賞花, 羅馬縱走或是武陵農場桃山瀑布兩日遊!day1, 福壽山千櫻園賞花, 7:00東三門集合, 車行搖搖晃晃, 跟坐在旁邊的琴妹兩人上車睡覺, 下車尿尿, 坐到屁股歪腰....直到看到遠處皚皚白雪的雪山, 這才終於清醒了過來

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12:15 來到了福壽山千櫻園, 領了雅華幫大家準備的便當, 順著行人步道箭頭進園

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一路上都是櫻花滿開, 簡直不要太美了

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有160個臨時停車位, 停車費小客車50元

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入口管制, 門票:假日100元, 非假日80元, 通用於天池, 場部, 千櫻園, 開放時間7:30~17:00

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動線規劃良好, 沿著人群指標走就對了

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在櫻花樹下浪漫的享用排骨便當

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休息片刻後

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認真賞花

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據媒體報導, 整個千櫻園, 種植超過6000株各種品種的櫻花, 有緋寒櫻, 富士櫻, 昭和櫻, 大島櫻, 吉野櫻....望眼看過去, 一片粉紅, 傻傻分不清啊

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脹氣懶懶的琴妹, 比較有元氣了

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滿山遍野, 美到炸的粉紅櫻花大爆發, 怎一個美字可形容...

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粉紅世界太夢幻, 陶醉在這片花海裡

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這麼好的天氣, 這麼美的的粉紅櫻花, 與好友們出遊真是開心

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正夯景點, 遊客如織

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逛累了, 櫻花樹下坐著休息, 也是種浪漫

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欣賞遠處白了頭的雪山, 沁涼的天微風吹拂

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突然之間, 片片花瓣隨風飛舞在雪山頭

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千櫻園, 偶來了!

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陽光下, 晶瑩剔透, 閃閃耀眼 

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後悔沒穿美美的衣服來拍照啊! 辜負了大好天氣

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還有盛裝打扮, 穿著和服的遊客, 一時之間好像來到了日本, 有種偽出國fu

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回到入口處, 琴妹還是感覺脹氣不舒服, 躺在櫻花樹下休息片刻AVvXsEjgFRnxIub4HTuw3wIxMgQdJllcOWrEd-cMwyGOC0s17mYW9E0E8IzuzsBSGD0L3eiG1OMqh_UskT0EzUJn6ziYhTPl2IXeBnEanDE_zYDQUf942UILy28g84VVKGajhFOIuhdHs_syAMuxyk9BSeW_1C54dx_MhEJhMxo3p0mYb4CTb44iv_fJdw=w480-h640AVvXsEjeKzRPkiKsXxpooOvAnDArIJyk8UimmX4p-z9g4gK3yM9vszQny3wzrIGr_cfJ9OYKg9hY_AShxakPTkUTTrXzfb0bP_MeAPk1veyAI-3yqnboO9d5zfejLc_FZUh_b4DSs0RBth5OCgiC6uPJJ449wvPFQyojY7Ygn8MRJkuEbcPGma83Wibdww=w640-h480入口處來張團體合照AVvXsEhHMIBG49Ciagbz1i5FjiSGMIS9KHuC71B88DUj4QIedJd5eN4N4k4V7jZSZku3qknLTXJJFmAzYu5VgQ6jsfNmuwgxQxk0C1go0qW0aGX_SSdFpcFRpAZiMyX0Mcb4N2b5XmcowuyIvQsFTxFS6ZNRPIB_Q33UAH7__bPB55WBtwHMKr27vbhaLQ=w640-h480AVvXsEjI-T5D8AkmDEuvPpGkkuLYIfo3EzKb6FiPaaxI401bP5AIR5y6CJKPMZqP9s9wLh7MmSWMNewbR9BzLbSoxn5pboTFfxK32rF32CtYT6OS18x1aq6a5CUs2Gf3OQYxAwez81paTPzQfKQVS0xkJRh5vkvBi_RpCSC9zJQuID1KUe24kb7HLTsE2g=w480-h640公車能到呢AVvXsEibnoi-CsxZnWaFpRJHcTD_08j3Hzy6gEoakaPDrr_97D-6B9XpEQDu83-GKLZG6LL5DtMeMji6tYDpgNsEAr27KXeWBbL1Bq3cFc7NCS_5DFQFaOhqAp0kR9Nd6hCYPd5sOWMHSWZi4Por3Uz-MCtXkIhVYB0WuSUnrHjDaUertjOQgMNibdpmGw=w640-h4802:30 接著往福壽山農場AVvXsEimc7VRP6aJ5wEn43rjl2FvasQExImFDh4K0qXr-TgeIoMxJ7uoCI7E7yN6YOcoUXIxZvSNPan-NonXdnvBdGy5z0jP0CRCAAgUpmbYS8svs4Fj2IOHsrJHXawad7-PilEgjqA7t8OaGGcn1t_8RtLQ-WVdUxaSQE_htk8oxgDv_TAVvwdzC_Tq_w=w640-h480AVvXsEgTipJWHPpngJ5mqFYYPP2epIMXCdZNNaA6U305yGZSKVXAlxzwU_kukc2PHhaeU7ufCPKEQE25s-38j8suV1AKxh8w32cW7mFw37Em1SPxUupohsNm1N6YkPqkojAfql5EUPtwlCfHOBJhuYpUQ37P6SdR6nuXrLjnh8EpyeVhMwKRgmRm8EtVBg=w640-h480AVvXsEgnrnLfavyoPPeUL2Y6LfixNLMKgH8X5Lk6KgO-fdp9kPST-kB3dbEijwiSR1ycw4kSUjzTtAURT_rZTTiqg_r3WHoER_yGXUz5RrbdlUm6-7m7DzKJSmK5L7qh6NdaZZhMhum9s5rjKR1Vw4N73OxpBRc0_kV3zOHWmBy19YiLiaXRPM723NxsNQ=w640-h480AVvXsEhrXYG748fgDz2QFz1bjRi4_meKpvf0605V6yXFVlboeVbjHPMCkn7vvAT4T9no37OkeD91iFH0fMu3z2A6OHHyxQUsE4TEcaWfw8tqm8CRMJa-5bOs--UlxdVzcXzwt_aotlzbtJTsJh5LyUk7s5Nd41JuBbODzSGOpsU405uyxIeHEWfLwzL1lQ=w640-h480AVvXsEi9oKQ7ZoXSidbD5PFOBOC8yUBYzYRb6XPSqv57q8urZ1Dp6ATpJMCneFTfW4tKX75triDeynfDWG36tygE8sYdGmHGAJAf36-iqxUx5ZC3kW9B45gSXOqlyUF7AvRbIQSMMSKMiQ1ibsUMTu8zisfaYljeTAn152_gc_CDxa7cFu4_yLxiU8y41w=w640-h480入口處也是櫻花滿開AVvXsEhKKvG1UHAr33tF67cCJknJ16oFnc3Tt7Jh7jsc9Tfw8KhsEMV3U5KRmCqBJB1f5iRoq52zfwojanGhoiaKHn7k_thd0JwoWYzgfDoaPMkmypAbPLO5vZGvdE0Cng66o6dGaQpcaeD_lPnifDfZjO4wKuQqP8FkybGnAlqlrjK89rUksIeBWhs39A=w640-h480AVvXsEivwkWrGLAOGNd_kMUW9xF13onraQHb6NJ79NtEtnYn1O9Y-ji0P68sB3xZ2h7dDLbl-ei8KITQ256j_PDtwxoe8BpzvUw4Nl7EkxtpaZDF7rdsuA3AxSGCfzNZiLJbYS3fc94pZO2Gmj1ovyj4DnamXCZ7eWjsCQqEi43r--CBGCBqK0aU3LyHeQ=w480-h640AVvXsEiWlnVKo81HY-6JMS4Frp6DvcTAhpJpNTXGwBNSsV4zHNzHiwWY42RdywvM4G5MWch-ACzRjG4sHEv3R4Dq0ix3z2Mhnvbm8pki5L1aIBkfCVXq0R0wUer4a8tYnrlAsEbQvCiH5WzgDUEWgyh3prKaCx059YQMNuIrKizr3k5m6QWy60ZyVvgK6Q=w480-h640這裡正在整修, 一行人不小心誤闖, 惹的管理員不開心, 真的是不好意思啦AVvXsEh8m14gpV5bA3awab3xrlr7ROMxGQYHyugGccCxGSxuZJWmP_ZqcZU5lIPqGD00i0c1hqc0I908UlC6tjpG_Gzxv16LVBUL76gWc86iyy4lrquzsLq4EyDqCxdTx1RXy56W7Kg702NWg6Bfg-hwlbgMhAGX3ccU3L1-qmN5-D8XD1uSc19MD-oTAw=w640-h480AVvXsEh7iC-vDQcwz5KE4m19MuSE3fbKdnILmygb3O4QITrQXO49vuZbtEARPMnDacYFRvuUv_-wH6B9jwXcfQd4PrLkPEj8zpANGoiNt1CgUUGsBLSYSM4kq-XIz4kfHjo2oUH6IEFGai8KIo3PkbhJsSyNnzvJhwMXYPNPXctbFkNI0EkzHdnqB5FSjg=w640-h480AVvXsEiNk4zSd0MNGD85V-mjc9gK0s6gR-rqDQ0tsVSVxDrjBzo95TNmBYlJTFmZ4NqkLvB1vIrI5WzkT0tuXxRqscsZnrRRvqpmz4KdTJ_9b5P6NXTP1LYHMDTRgs0tm5rOpWwo8ejjIAOQBDtwbMR8DIz0WwpPqKt78nH4SEy9TgZZenQI7ZSgq-Y01w=w640-h480AVvXsEgp5svSwa3XawHEJwfo2JfcXd3fr3uh2ZL0sou0SeY9o2kWHlgsdjNbRM2b5mPFhRGpu2J3Yq8g7JpmnWy4ujk7q8joJtc1mfrP2vnKL5hy1yAYIUVTjxHqxzu5JRxgxjNJ6mprlGTlT4QsyqPQFSiKGfj9GzQ921Ycb8vsrDA2fxND6l6tN_79vw=w640-h480AVvXsEh9s53VNOChYLpXsNDitISZ5eXnVBvSSSDjCvBwby2h4fQ6qeuUY5ugdTR6OmAAUmY4SyFELHsUNVkOZFDkG23nIHMOLBHbjvKn9-v-DyIDzts7VN9CuagFsCtJwInrANwR_rbhiY8hw_n34BGkh2lqEeSoQxCfAbQwmCoZALtORZL-O83Nyht6iw=w640-h480AVvXsEhs7RKBRDKvKxSnc8PkTyOqArT5keOFVeQjtAtdfcSLFO_a1LJscM8PqqwDY94zJUe9iLMuFdNwke2RKZU3lrXOKApA2vbvlZyY8g_ASAzSSxXIAaITMGhjWq_rzSYXSuBzmOkb1TX9cCauBlM-GpvTYVH8MeOMh_-LU_qthVcECYtV1Xqsw3Qauw=w480-h640AVvXsEhwAVZG0a_-cVuUurO-AqGz4_07u2dV7bc74YxK3ylKAotRiFjtsM3roAQRSKg-Pz3H2ovRhWVv87O0ttdMB-87emusUDku0mGUg3Pt5lHrAItvnVkDGuRow53T4H8iTt_YKwvfNCFy2RvLN5aZf8GyF0PKMckaZKOlaEtmVkXjG1fZM3g3SIMRFg=w640-h480AVvXsEg6lbr5tTGP37JPI3gFhK6i0uWQfD7yvCoxobX2ZqLsAxMXARgf-Jj_b6F_SAhoAqqyW6-Pwp_8H4VXCHdZ6k88THCOv9XPzRqTeQXYKozCpXMSLE3V8TIqwxLRcSRRfiQv_VElcN2jr8yloAPhVEFraTE821ffu1LPZ3rXJv7zQYfyI1MOreCSKw=w640-h480眺望雪山AVvXsEgYQZTTeSr9NoW8mbUuUyveNDVnRdoB0HQf4jl1qf6puIyFyyfj-QYFaef_kt7yFR03QfbFw5oROxxMHj5tyZdLTbMQGJIQnJ8_rMIG2Z4EBSubZXlmgO_zP3FUAgo2ELOOs5NRc1J6KncPH4sc6Zb-yJWzKFcSY-lKl0vO3_xfpBrWbLM3KZCbYQ=w640-h480農場內也是櫻花滿開AVvXsEhA4tXAYI47X_W3EPTK-a-EJSMJrkpMegG2ZFRSUQsv-25JbIbECckHmpnrKJO7ZPtIJ1UcHWhNbueySIMpVyb0-YR1rgJROwYOrl3P3DVJWneRXArC824FwrgOANeqdOGvvYk0iYmrEp_9cwxf5Y1FDEzC8_9XR2VpNmwSwcWv3rVH6DLVfo13aQ=w640-h480AVvXsEg9wXOe2egHofJNnOp63AKo6TM4A7nOlRfg6mdfxBnTcuUz1judZ46C_yAGsy9-zkSAVvxY76e0dPpEvrn9892GGemjYE1cCFM-pz8RpBFO5SiP-U710isBy2JJwFS3kNcS2vvnXd2cL9FlpesgcJbOvilLkjcPG60CG9Q2DQtJrAlcsytJxKoAZA=w640-h480AVvXsEjzaSNGZHIJpilA6PVWwl2fKYmCJLuGOtgzLVw-2t09vaVneNdKK_TRDPujJWHO6Konn_ZYM4TsvE2l8GASy7FB3Yo45oF_MxM1cnkRxT2TLH-aO6l_qvnN0Us_GkjOcryUHIS27GsvsGPAk6cFR_cVXc1E6uF5LMK8h8LlyphAx4EQq8HOdnTjCw=w640-h480AVvXsEj5aQYHO1jPWh8s2cvfCb5JqzTFg6HhAEY7DQQvx2qorEbE8U0eE1nu_j4Dq8XMYXEhUafdhlMknTQsY2coPMh1y4O6Yp3oTYC256SNA8WqOV_YpdblO1pfRBfdyzfUwk3EefYKHEMClbYDatBBuoe9xHvfaYQJRHfy4qR4MsmIMP9Pk9njxrDPnA=w480-h640AVvXsEgoRS4DDYxJWW9NeXRt-9IsxSek9Z3K6cqTr4yEbOu_WGdclXkXVNqt9PRKe3tuEPfuigLs3uttW6EF4KF_shOUvI21Uwu3t9J3b9opm2uP8vGAmhNL-lUhHNcJPdm_w1z6qjYJXIqWJ6Fk9ugQ287eXwmUE-osAyjYVsVZErobO2Yl8YaattuCsA=w640-h480AVvXsEh9RdfJLDlo--HQNpQ0axRKQnrGMXO5jU-BMuuxd8wO7UPcBD7KHBctvSd9YKcLiJE0Zqrzncg1res7odmeE5RCIxsDyvNOw642gzIQSPz0i-Nvcc0FvoYErzD25Gzvum9f6umDCLE9Kj-uGEvzmigI2KzV2MV89ERXa4-387ZRPRIHiX68ZoD7UQ=w480-h640AVvXsEhO6te6GtLae7TpZ4VFlR4DTgrTFGTs-217rQPGhwLhU7h4jtBBYU6C_XGCWYJjJo0Snzuly8usHVPwWbms-Ih62F9GgGRno0R5qY5-J72xUiK1j4b3sHShWpedbplhUL_f2ubVYn3-FASZ18uxw_KkAv4XxqtPKOTn5K4H9T6VwrJkFY4aa82SVQ=w640-h480AVvXsEjRn_fa18VStgSSgnd5jBvZ52v-1IyZYl8zvKHXLBUTDB-NlNYGT9fE_HFEut1rvCUnWS8dMM5hKERh4CwDgA245f6bAUTystCgLFxF8PxUB7mf7aSKv9_T-FZoLkD8DcVfIf_azO9slmRT6kefEvPyd6NqGB6WbgZZjDEe_nz7kpzosstfBwEIEw=w640-h480AVvXsEiYbadBJCiZy7mP_ShD2IjTviYgTWhQKfdH1R2cYvTAT07pXnKkLb-I7-A2CepBgHkSEvOAgCkee1KNfkMuv2KDH-keYuB4aYB2T9MNRjUu2XwnbDFV4nAwbpnbRz74glNnefjXaIdHOJi2iKkYwa-TAjrwkA-VQD0mOpWBymNCjM0t-FkAV1FZBg=w640-h480AVvXsEj2a7vpEdp7-nLGlssUF-glUnOYdWjXkxXi76ijDLtugt5EIB1oSggAoJ7f2c9AK5MDSDWthtou7PHhS_yp9x3FM10vtgYQQtjC7WoE2oY1-QczK5ZBgrjNTpYTwi_yDtPDGf9--LVegrI6bwbodQxfpe63S3KnfxorRGIARIXOsta2xH9UolR7rA=w640-h480AVvXsEg08BWBb6f4Y9Xst9NZa5Xvs14GMqy7dxW_j7sBMy975E14B5HE-TrOPKxfSW_uBhaE5ny_ODiCi2jfRI5Kmrl_jsM90RxO-Q35yZQittQAzT5eDP3pP9bYKWSjASmLwBG5-lcVT_Jq3oEkaO1XyvLSqSBk64GNNQTkt-41SzPrq_2dcJgjDlgaig=w640-h480AVvXsEjjfCut62PJtt9AfGP6KfuePiOEUutjRq_0DTxOdacsLpSzcl2nhaypSvzuPvNQo4H0ZiVCN10-94ghChJFj5gXPxW-Rj0vEMgwllZ1WkDoie4X8yU3In8JRBG_6CJ11eAx1YZetowYpOJd5EZvUtLNXdb7xl3Q20x1ukdjMIXf0wWazV9hWnQz7Q=w640-h480滿滿的視覺饗宴豐富了心靈, 貼心的雅華還特別買了福壽山的蜜梨果凍給大家吃, 身心大滿足, 這會不會太幸福啊!AVvXsEg8WEsrZYNPSsTitNU-0I42FuotQu9hQTgkWc-BOlY-9HoLhjtUcMr6VIqWl4AyR_mqL4zpAyhV9HAS3DRFZvVawzrhqNiM62azmJZELYqBZr6aASW8CsZMW0mrcY58L_ZHNKGhCt5URY54CSyX264n5D3INujAWb5YD6_aZkLgPnrsy-f2Iw_4uw=w640-h480夜宿環清宮, 6:00 享用豐盛的晚餐AVvXsEjliHxrNRD5oPzwFuMMm2BKEgFRNLZVojFr-xOxOh4yqTZR6mlgXMIKBDH_hqlSr8GyzYngi-RpAmHlY88zt_bdXt6I5gNG0acmXQyMSJ_nQtce7_w-4ZXsc7Lb3bJuhTZjFafq-siUrFSz3pGGfasYUCg7YE6xxauCzeU_4o7tx__UrYy8k9n9Sw=w640-h480回房整裝, 準備明天的裝備, 放久沒穿的長筒雨鞋經一整天後, 竟然有幾處開始氧化龜裂了, 擔心羅馬縱走途中崩壞解體, 決定還是改去武陵農場走桃山瀑布卡妥當....

賞花 瀑布 便當

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