福壽山農場千櫻園「粉紅花海」滿開超夢幻　賞春季美圖不嫌晚

與琴妹, 淑芬還有Sandy參加小武哥休閒登山隊的福壽山千櫻園賞花, 羅馬縱走或是武陵農場桃山瀑布兩日遊!day1, 福壽山千櫻園賞花, 7:00東三門集合, 車行搖搖晃晃, 跟坐在旁邊的琴妹兩人上車睡覺, 下車尿尿, 坐到屁股歪腰....直到看到遠處皚皚白雪的雪山, 這才終於清醒了過來

12:15 來到了福壽山千櫻園, 領了雅華幫大家準備的便當, 順著行人步道箭頭進園

一路上都是櫻花滿開, 簡直不要太美了

有160個臨時停車位, 停車費小客車50元

入口管制, 門票:假日100元, 非假日80元, 通用於天池, 場部, 千櫻園, 開放時間7:30~17:00

動線規劃良好, 沿著人群指標走就對了

在櫻花樹下浪漫的享用排骨便當

休息片刻後

認真賞花

據媒體報導, 整個千櫻園, 種植超過6000株各種品種的櫻花, 有緋寒櫻, 富士櫻, 昭和櫻, 大島櫻, 吉野櫻....望眼看過去, 一片粉紅, 傻傻分不清啊

脹氣懶懶的琴妹, 比較有元氣了

滿山遍野, 美到炸的粉紅櫻花大爆發, 怎一個美字可形容...

粉紅世界太夢幻, 陶醉在這片花海裡

這麼好的天氣, 這麼美的的粉紅櫻花, 與好友們出遊真是開心

正夯景點, 遊客如織

逛累了, 櫻花樹下坐著休息, 也是種浪漫

欣賞遠處白了頭的雪山, 沁涼的天微風吹拂

突然之間, 片片花瓣隨風飛舞在雪山頭

千櫻園, 偶來了!

陽光下, 晶瑩剔透, 閃閃耀眼

後悔沒穿美美的衣服來拍照啊! 辜負了大好天氣

還有盛裝打扮, 穿著和服的遊客, 一時之間好像來到了日本, 有種偽出國fu

連兔兔也穿著美美的和服來賞櫻呢 繞了一圈, 回到入口處, 琴妹還是感覺脹氣不舒服, 躺在櫻花樹下休息片刻 入口處來張團體合照 公車能到呢 2:30 接著往福壽山農場 入口處也是櫻花滿開 這裡正在整修, 一行人不小心誤闖, 惹的管理員不開心, 真的是不好意思啦 眺望雪山 農場內也是櫻花滿開 滿滿的視覺饗宴豐富了心靈, 貼心的雅華還特別買了福壽山的蜜梨果凍給大家吃, 身心大滿足, 這會不會太幸福啊! 夜宿環清宮, 6:00 享用豐盛的晚餐 回房整裝, 準備明天的裝備, 放久沒穿的長筒雨鞋經一整天後, 竟然有幾處開始氧化龜裂了, 擔心羅馬縱走途中崩壞解體, 決定還是改去武陵農場走桃山瀑布卡妥當....