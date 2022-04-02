找尋夏娃大板根！難易適中的新竹「飛鳳山」 晴朗時有機會見到101

連假去哪好?

左思右想，鎖定竹苗以北為一日遊範圍，突然想到新竹飛鳳山，難易適中，且查詢資料時，意外發現有被稱為夏娃的「大板根」，更加引起我的興趣，最後就決定是這裡啦!!原先只想走飛鳳山-中坑山-大板根來回。只是到了飛鳳山牌樓前的叉路，我臨時提議改走石壁潭山上，看起來更變化！這樣就是個大O型。而後看完大板根原本計畫原路往返，但看到山友夫妻檔欲往飛鳳園方向，據說這段是土路，當場和朋友討論，改走飛鳳園，這是另一個O型。感謝山友夫妻檔一路同行和關心狀況。最後由電塔附近的小路出，接上連接觀日亭和中坑山的路。

參考網友和山友建議，今日行程為：修心宮-石壁潭山-風景萬景咖啡-觀日亭-中坑山-大板根-飛鳳園-觀日亭-第二涼亭(飛鳳山)-第一涼亭-代勸堂。類似8字形的走法。其中，除了大板根經飛鳳園到中坑山（電塔附近出）這段「流籠、飛鳳園O型」，連續上坡有些陡外，其他路段大致上好走。如同山友建議，由觀日坪步道-石壁潭山上，和飛鳳園下，這樣的走法，可以避免土路下坡時的陡和滑，且不用走原路。

大O型地圖，但中坑山方向往大板根不在導覽地圖上。

石壁潭山的土路居多，整理的非常好，老少咸宜。早上8點40分起登，已遇到不少下山民眾。同時也有不少人跟我差不多時間出發。

這往下步道，對照地圖，應該是石壁潭生態步道。

不知名的植物，上回在獅山古道也有看過。

平台

位於1.2-1.3K之間的石壁潭山基石在很步道旁的叉路上，總覺得快到了，但不知道在哪？要不是詢問走在後頭的山友，我差點錯過。

基石有缺角，編號是No. 100，很特別的號碼。

遠眺鵝公髻山和五指山。

賣烤土司、鬆餅的簡餐店。

柑橘類水果為芎林鄉重要的經濟作物。

今日來回都會經過觀日亭。

觀日亭旁的展望，據說天氣晴朗時，可以拍到101?今天沒看到。

有圖為證。

續行，往中坑山。會先看到電塔。

路邊，一定不會錯過的三角點，中坑山是二等三角點。

這條步道明顯有整理過，都是階梯和石板路。此時，心裡盤算著，等等回程全程樓梯上坡怎麼辦?

左邊往夏娃板根，右邊往飛鳳園，拍攝所佔的位置是往觀日亭。

夏娃板根。

本來要找亞當板根，但往下走數十公尺，只看到這棵，小一點的板根樹。

過飛鳳園這段都是產業道路，平坦好走。

開始土路爬升。

有人走到快翻臉。

流籠。

不知名的植物種子?

回首來時路，照片先生站的位置就是「流籠 飛鳳園」O型入口。

第二涼亭。旁邊小路上去是飛鳳山基石。

第一涼亭。

代勸堂。在這邊等待朋友取車回程。否則就要踢馬路回修心宮。

北返經過某座橋，橘子裝飾，很可愛！

晚餐來到桃園，推薦好吃的在地品牌日式豬排店。