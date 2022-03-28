悠遊自在地騎鐵馬！ 「后豐鐵馬道」超豐富的景觀饗宴，綠蔭無止境延伸

一條自行車專用道有著：臺鐵舊山線最長的一座隧道，單是這個最字就深深吸引我，更何況還有「花梁鋼橋」呢。不同於大部分遊客於后里馬場前租借自行車，我選擇於后里車站租ibike。

穿越寧靜的鄉間小路，終於來到后里馬場旁的入口，朝著「9號隧道」指標前進。

騎著鐵馬悠遊於綠蔭大道上，道路兩側樹木整齊的排列著，似無止境的延伸～

經過一山洞，輕輕鬆鬆地來到「9號隧道」。站在隧道前先打量一番，深邃的隧道，見不到彼端。隧道入口所題的「潛行不窒」，莫非意味：雖不知前方道路如何，但我知主掌握明天 祂必領我向前？

全長1269公尺，由磚砌造而成的「9號隧道」。騎在那路面整潔、乾淨，有著優美曲線的隧道，沒有汽油味，沒有此起彼落的喇叭聲，只有習習的風聲，及水滴滴落的聲音，我竟有著馳騁，乘風快意。

開開心心地來到隧道南邊入口，來個3連拍。

出了隧道口，迎接我的是「花梁鋼橋」。雄偉壯觀的曲弦下承式桁梁鋼橋，横跨在寬廣的大甲溪溪谷上，氣勢澎湃，堪稱交通工藝美學。

站在橋上，眺望遠方的高山流水，與滾滾流水下，溪底大石小石縱橫錯落的迷離景致。

再往前一小段，即可銜接「東豐自行車綠廊」，且讓我就此打住。這趟走過鐵橋，穿越隧道，一個接一個豐富的景觀饗宴，足以讓我飽又醉了。