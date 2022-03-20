快訊

獨／美國也關注 柯文哲月底發表外交政策 朱立倫5月訪美

男權大統領？ 南韓廢除「女性家族部」攻防戰

包棟同歡！ 開箱2022全新「屏風山山屋」 有USB充電完勝全台百岳山屋

健行筆記 / 健行筆記張振翰

2022年全新屏風山山屋 開箱影片 / 協作:馬九登山https://youtu.be/wlfz-Knb4yE

「中橫四辣」 屏風山，位於臺灣花蓮縣 秀林鄉富世村，太魯閣國家公園西南部，百岳排名第65。高3,250公尺，屬於中央山脈。附近接奇萊北峰、石門山等山，與白姑大山、羊頭山及畢祿山 合稱 中橫四辣，百岳九嶂之一。歷經多次山域事故，太魯閣國家公園管理處將危險路段改道，最新登山口位於台8線111.2公里，沿途有指示標記，部分坡度較陡、有涉溪、岩壁、碎石坡地形，單攻難度高，目前無須申請入山入園，山屋入住床位有限需先申請。

2635d1d0d21fe453daef93cf9802bef5.png

2d8c2e1f056a3b16b8d41f1b796b95ae.png

5a4ab5ff17f87353ff19300302e33cd8.png

69d1df53d3aed4e019223a1cd593eb86.png

16c49b6d2d492e20ad1b55995c23c191.png

b7fc93c0add595ecd631be2a03ee4435.png

86fdf0b6a4846d2f8e7824e7c88834d0.png

8e30a833cc914fda355cc1768c2e20ca.png

097d27fbd4f5a7df4ff10d6805b45f9a.png

鐵線吊橋

2261f455e6f4f09710f8eed792fc9650.png

屏風山山屋

2f7b310bd2c4156ef3cfb9d879f432eb.png

廁所

dce68d261966b41d9c225263eae958ec.png

aa280fcc332821f2840e27776ecbdb25.png

a46879d9ad4c0d1cdbd9ba350bd3e014.png

活水源，實際走3分鐘就到了

b47b2dc327c89f82ce189b4a2a5ab467.png

協作 大廚 馬九 還有熱騰騰的白米飯耶~ 不用只吃泡麵

7926475d44b98919782fc6be470b56af.png

27302b56d4d42a6a69c8277865d5ca84.png

27e9c7bce7ff21e9652cba187eb315e7.png

52e4aed18e96b712b2060b83ce3a9b95.png

b09d1d34e90d8ece656d04d259ffa00d.png

0ca59866338a4ce321e5ca3b4ee7f3e9.png

志工們的好料

2e5b9f0377b71ba2a5ac7395c895368f.png

還有玉子燒耶 謝謝 太管處的黃姐

d68d316e1ab148a16b1c270c7b22d3dd.png

c77e747223fb56076b2f35b99b49e818.png

4ab8fcd42566e7a85749184c06cef40d.png

8ed6721fda73f2183e9b62485b668baf.png

88e223824301467fda03244954f9c2d1.png

f5041baabb7222fc1ab70e1aac333d9d.png

與太管處四位志工，有緣屏風山民宿 XD 包棟同歡。

9693c2c1132d81da2adb2e3fe9167ab8.png

還有提供貼心的鋁椅，也要請山友們好好愛惜。

a75409dd99d26322b8e649914f8adc7d.png

天啊~是USB 充電 完勝全台所有百岳山屋。

a417afb10bfaf8b104da89416b31e650.png

早餐還能有綠色蔬菜

33656a0c2524e8285c890f2c6f8a5225.png

2502f1a3735fc4b72e5116c0872bdf70.png

屏風山屋，松針林地前吃早餐，喝咖啡。

bd617b53fa33e83f498ab6ea1a27f839.png

6aed6e0d0a3f2ac778468f60125326f1.png

鐵線吊橋

9179a690e4de62b462e9b5e3fbc1dfd1.png

eb8bb09ef963dcede388ea379daa14b5.png

塔次基里溪 下一整晚的雨，還好屏風山海拔己經夠高，水沒有漲很高。

ea2baf9db00ebb5d1d3989a02b846372.png

0689b71595219e2e402272f85e6ed78f.png

回首 屏風山

4809d91af889ec241c3fe795223c5b44.png

d6c12491e93d627888502b37831bd4dd.png

收工下課，雨也停了。下回奇萊北壁下屏風見囉~

2022-0213 14 全新 屏風山山屋 阿翰爬山趣 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10159832319424907&type=3

國家公園 吊橋 登山

延伸閱讀

開箱影片／realme 9 Pro系列夜拍追光好好玩 1鍵啟動4大功能1濾鏡

嘉明湖突飄雪霰30分鐘 山友直呼賺到了

斯洛伐克／擁有最高海拔廁所的Rysy 一覽無敵美景

開箱影片／HYD WeAir Plus IoT冷暖空氣清淨機D-68 遠端操控軋Dyson拚家中好空氣

相關新聞

包棟同歡！ 開箱2022全新「屏風山山屋」 有USB充電完勝全台百岳山屋

2022年全新屏風山山屋 開箱影片 / 協作:馬九登山https://youtu.be/wlfz-Knb4yE 「中橫四辣」 屏風山，位於臺灣花蓮縣 秀林鄉富世村，太魯閣國家公園西南部，百岳排名第6

全程約8公里、來回2小時　花蓮「米棧古道」山頂5顆榕樹有愛情傳說故事

離開鳳凰瀑布後，開車約半小時車程，來到米棧古道 米棧社區發展協會辦公室有廁所可以使用，廁所旁邊有樂捐箱，使用者付費。 古道入口前有一間在賣飲料跟麵食的店家，價位偏高，但是附近好像也沒別

可悠閒遊湖、觀海遠望　「知本國家森林遊樂區」滿滿森林浴路線一日遊

大年初一來到知本國家森林遊樂區，有私人收費停車場，不要右轉過橋，往前開可停路邊（免費）。 進入園區後，看著導覽圖研究了一下，要怎麼走才能把園區步道全走過一遍。最後決定路線為，遊客中心＞森林浴步道

登山情人節特輯！ 用一座山找到自己的終生伴侶，從泥濘中考驗真實本性

「如果想知道一個對象是否適合自己，邀請他一起去爬幾座辛苦的山就是最好的方式了。因為，從一個人在極度疲勞以及心理崩潰邊緣中，可以看到他最真實的本性。」 by 晨爸 我們喜歡邀請(大)朋友一起爬山，除了

草嶺石壁、雲嶺之丘、木馬古道！ 暢玩古坑徜徉負離子祕境、360度環景視野開闊

【旅奇傳媒/記者-歐彥君】現代人生活壓力大，來去綠意滿載的山林祕境，享受神仙滋味！雲林草嶺擁有豐富的地質和自然景觀，有雲嶺之丘、五元兩角、九芎神木、杉林步道及木馬古道等著名景點，草嶺石壁位於古坑鄉草嶺

健行大調查／疫情警戒期間，山友們最愛宅在家運動、爬山戴口罩遵守度依舊高

還記得健行筆記舉辦為期三週的「登山健行大調查」嗎？從2021/12/27— 2022/1/17期間，收集了5,028 份問卷，從日常登山健行習慣、後疫情時代影響，到個人裝備分析等等，以不同面向蒐集山友

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。