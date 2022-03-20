包棟同歡！ 開箱2022全新「屏風山山屋」 有USB充電完勝全台百岳山屋

2022年全新屏風山山屋 開箱影片 / 協作:馬九登山https://youtu.be/wlfz-Knb4yE

「中橫四辣」 屏風山，位於臺灣花蓮縣 秀林鄉富世村，太魯閣國家公園西南部，百岳排名第65。高3,250公尺，屬於中央山脈。附近接奇萊北峰、石門山等山，與白姑大山、羊頭山及畢祿山 合稱 中橫四辣，百岳九嶂之一。歷經多次山域事故，太魯閣國家公園管理處將危險路段改道，最新登山口位於台8線111.2公里，沿途有指示標記，部分坡度較陡、有涉溪、岩壁、碎石坡地形，單攻難度高，目前無須申請入山入園，山屋入住床位有限需先申請。

鐵線吊橋

屏風山山屋

廁所

活水源，實際走3分鐘就到了

協作 大廚 馬九 還有熱騰騰的白米飯耶~ 不用只吃泡麵

志工們的好料

還有玉子燒耶 謝謝 太管處的黃姐

與太管處四位志工，有緣屏風山民宿 XD 包棟同歡。

還有提供貼心的鋁椅，也要請山友們好好愛惜。

天啊~是USB 充電 完勝全台所有百岳山屋。

早餐還能有綠色蔬菜

屏風山屋，松針林地前吃早餐，喝咖啡。

鐵線吊橋

塔次基里溪 下一整晚的雨，還好屏風山海拔己經夠高，水沒有漲很高。

回首 屏風山

收工下課，雨也停了。下回奇萊北壁下屏風見囉~

2022-0213 14 全新 屏風山山屋 阿翰爬山趣 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10159832319424907&type=3