登山情人節特輯！ 用一座山找到自己的終生伴侶，從泥濘中考驗真實本性

「如果想知道一個對象是否適合自己，邀請他一起去爬幾座辛苦的山就是最好的方式了。因為，從一個人在極度疲勞以及心理崩潰邊緣中，可以看到他最真實的本性。」 by 晨爸

我們喜歡邀請(大)朋友一起爬山，除了有人陪晨爸和晨媽聊天，晨晨也很愛一路上跟哥哥姐姐們聊天、玩耍，因為…，再怎麼樣都比爸爸媽媽有趣多了。從幾個小時到幾天的行程中，她與這些大人們聊天的量，往往超過一般的孩子，無形中也讓她多了一點「大人味」；能讓她接觸不同的價值觀，這是我們很樂見的。

大屯群峰則是我們最愛帶朋友去的行程之一，這兒有陽明山東西大縱走中唯一不是石階步道的兩座山頭：大屯南峰及大屯西峰，且撤退容易，很適合帶初學的朋友來玩。如果體力好一點的，還可以順訪面天山及向天山，更厲害一點的還可以再加碼火燒山喔！這次我們邀請了晨媽從小認識的好朋友若凡，就是走這條加碼行程，看著她臉不紅氣不喘的樣子，就知道她平時都有持續在運動。

在霧雨中，二子坪停車場出發霧雨中的二子坪停車場比想像中的冷清，我們在早上8點從這裡出發，走上這條熟悉，卻又讓人討厭的大屯山主峰石階，這時候真的很難保持愉快的心情；踩在又溼又滑的步道上，自己的沉重腳步聲，伴著登山杖尖頭敲磨在階梯上的刺耳聲，聽著聽著，真是有夠無趣。回頭看到晨晨的表情，可以知道她跟我的心情是完全一樣的，我們都好想趕快走完這段上坡路…。

冷風中匆匆的在大屯山助航站前拍了照，並緩緩的下到往大屯坪及大屯南峰的岔路口，有一群人從南峰的方向走了出來，看著我們帶了小孩，好意提醒說：「南峰泥濘太多了，不好走喔！」我回了聲謝，並瞟了一眼他們的鞋子：嗯，都是乾淨的，應該是因為泥濘而撤退的。果不其然，走上南峰的緩坡已是溼滑的泥巴路，下南峰後的泥巴更加的深了，為了不讓那雙灰白色短靴太慘，若凡用其輕盈的步伐一一跳過，真的無法閃過的，就踩著前人踏過的鞋痕前進，讓鞋面能盡量的維持原有色澤。而…我們這些老鳥，管他鞋子被如何被泥沼淹沒，反正下次上山依然是條好漢(鞋子依然會髒…)；而永遠的公主：晨晨，卻因為雨鞋整個陷入泥巴而不開心，忙著拿各種形狀的樹葉黏貼在自己的鞋面上，妝點後的鞋子終於讓她重新拾回笑容了。

西峰頂的人潮太嚇人了，讓我們只想拍完照就走。我還記得我們家第一次來訪這兒，全程能遇到的山友沒有幾位，一時興起還能聊個半晌天，那時真有遠離都市塵嘯的感覺，或許我們該多找一些冷門行程，才能重拾當初親近山林的樂趣。

滿鞋泥巴

鑽芒草是最好玩的

火燒山

接著，我們轉往今天最期待的一段路程：經火燒山上面天山，這段路沒有經過步道規劃，路跡偶有不明，有時還要砍草前進，最棒的是少有人來訪，這裡已成為我們最愛的加碼路線了。面對陡滑山徑的若凡，嘗試用著各種方式來克服每個關卡，看不出是位完全只在都市中活動的人，一邊走著，我們也一邊笑談著一個有趣又輕鬆的話題：從一座山，要如何找到適合自己的伴侶，雖然沒有絕對的答案，但我們簡單的歸納出幾點，當作大家的參考喔！

--遇到障礙，會主動給予協助、清除與提醒。

--不會為了自己的登頂，而把你丟包；更不會因為你走得慢而擺臉色。

--隨時關注你的身心狀況，並適時的給予幫助。

--不會因為自己的疲累，就對你擺臉色。

--更不會因為自己的受凍與勞累，就忘記自己在團隊中所擔任的角色與責任。

以上並未區分對象的男女性別，更不是為了自己的公主病或王子病而向另一半提出不合理的要求，而是：「相伴一生，不就是一個相互扶持與照顧的過程；而登山的旅程，正可當作是人生的小小縮影，作為選擇另一半的參考。」

說到這裡，我們這群野人正好從面天山步道中途的芒草堆中突然竄出，嚇到一對正在努力向上爬的情侶，相信他們一定能通過這個旅程證明對彼此的重視，祝福他們。此時面天山及向天山山頂正被濃霧包圍著，讓第一次來訪的若凡沒有看到這兒的美麗景色，實在太可惜了，期待下次再來，能有晴朗的天氣與超棒的視野。情人節要到了，你還在考慮如何慶祝嗎？來聽聽晨爸的中肯建議，約他(她)一起爬一座山吧！相信將會讓你們的愛情更加的深刻喔！最後，祝福大家情人節快樂。❤️❤️❤️

火燒山的路跡比較不清楚

今天難得的獨照