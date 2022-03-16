全程約8公里、來回2小時　花蓮「米棧古道」山頂5顆榕樹有愛情傳說故事

離開鳳凰瀑布後，開車約半小時車程，來到米棧古道

米棧社區發展協會辦公室有廁所可以使用，廁所旁邊有樂捐箱，使用者付費。

古道入口前有一間在賣飲料跟麵食的店家，價位偏高，但是附近好像也沒別的店家可選擇，中午就在這用餐完再出發。（用餐是坐在旁邊的涼亭，餛飩麵還不錯吃。）

第一個觀景台，視野還好。

一路平緩向上

1200公尺觀景台

1700公尺觀景台

水璉涼亭～民國55年時壽豐鄉長王木生為提供米棧通往水璉之間的旅人、就醫、就學、洽公所設立的中途休息站，原本的涼亭已頹廢多年，107年時重新修復。

經過1700公尺觀景台後，後面的路段，非常泥濘。

2100公尺觀景台

長壽樹

事業樹

愛情樹

豐收樹

幸運樹

山頂的5顆榕樹，有一段愛情傳說故事，有興趣的再自己上山去觀看解說牌。

原路折返

回到古道入口，後來有問店家若到山頂後繼續直行，能否環形一圈，她說可以，全程約8公里。

來回全程約2小時