快訊

明晚轉有雨 吳德榮：有春雷及較大雨勢發生機率

國際原油驚人崩跌 五天內跌到熊市 暫解停滯性通膨疑慮

全程約8公里、來回2小時　花蓮「米棧古道」山頂5顆榕樹有愛情傳說故事

健行筆記 / 健行筆記傑

bcc52d8993c2e2855e553c1f0d8a86fc.jpg

離開鳳凰瀑布後，開車約半小時車程，來到米棧古道

6ce793feb04b57be85c6bc9ccf03d1c1.jpg

983c98920683c803ef48901a90d50628.jpg

米棧社區發展協會辦公室有廁所可以使用，廁所旁邊有樂捐箱，使用者付費。

f4c5c4182aef587f6d9619299cd9eef9.jpg

古道入口前有一間在賣飲料跟麵食的店家，價位偏高，但是附近好像也沒別的店家可選擇，中午就在這用餐完再出發。（用餐是坐在旁邊的涼亭，餛飩麵還不錯吃。）

8224b95f57d939874bc4eb78f23f2442.jpg

982f2ab73960cda768b28b645e18df98.jpg

d5debde9f42c3d4d9d79455699e24d4d.jpg

e4056c88ec8166d6991cf83dfcdd47dd.jpg

第一個觀景台，視野還好。

c96eb13b468e63ab8dda32aa50895e8e.jpg

一路平緩向上

05fa842b064ff3ada3fb7440582e2f4c.jpg

cd5e02d2fd216462a489f5ad7cb2d4e4.jpg

27af7ad159e7277a95c7e48d858a1d8d.jpg

8a2df97bafcdff60ed7506382ace2349.jpg

99d50f4d5c24bc833607e40aaebc45ab.jpg

1200公尺觀景台

961bb695bafa29f5a2d16bd36fae8d07.jpg

89dd37d6cbdecb6ea7367d3ad0b4c0b6.jpg

50f82a8a0c6f7396b17e2ad84c729e34.jpg

1700公尺觀景台

0f4345246c07a70c7570561fe92d9716.jpg

0c00aa61a15c5c9d7d71944aabeca18f.jpg

水璉涼亭～民國55年時壽豐鄉長王木生為提供米棧通往水璉之間的旅人、就醫、就學、洽公所設立的中途休息站，原本的涼亭已頹廢多年，107年時重新修復。

0aac32a55e17902a89c381df97c2b8d7.jpg

ef1b3c4c5fcf583a58125a818b381be4.jpg

經過1700公尺觀景台後，後面的路段，非常泥濘。

ba7f4d6c5e14c314c6fbe124cd800dac.jpg

2100公尺觀景台

8be2bc09242afc375277cf69e7e7aa5c.jpg

a69deedd1b54706e1d60fe177e6162d3.jpg

長壽樹

6e53ba49aa086d35c568ba51d5a5ca58.jpg

事業樹

541979b8b9a77eb85843e7246dc43408.jpg

愛情樹

a7273bed9e75310f2056258ccdc64983.jpg

豐收樹

41a1e4f7229d2c8c151734a738d5015c.jpg

幸運樹

2f293553ea2b26258c57240025e85878.jpg

山頂的5顆榕樹，有一段愛情傳說故事，有興趣的再自己上山去觀看解說牌。

2163a8fd4c0b40c5f97eaa91afef335a.jpg

8cdbb83efd32a6d192d9f717dfe0fc14.jpg

15bef4bac1382a05eb8f693c5f92ef2d.jpg

原路折返

c0396f5bb2802d3d50af03f46c27fe76.jpg

回到古道入口，後來有問店家若到山頂後繼續直行，能否環形一圈，她說可以，全程約8公里。

571cd629d5a11940125de422c380197f.jpg

來回全程約2小時

古道 瀑布

延伸閱讀

療癒觀景台、溪畔風光！漫步悠遊「泰雅族部落村與烏來老街」

台北101觀景台「雲端花園」還可穿浴衣拍出和風美照

台版富士山景＋櫻花燈籠隧道！陽明山「全新賞櫻秘境」享日系夢幻級美景

志工大掃除 獅潭鄉楔隘古道、老樹歡喜迎春

相關新聞

全程約8公里、來回2小時　花蓮「米棧古道」山頂5顆榕樹有愛情傳說故事

離開鳳凰瀑布後，開車約半小時車程，來到米棧古道 米棧社區發展協會辦公室有廁所可以使用，廁所旁邊有樂捐箱，使用者付費。 古道入口前有一間在賣飲料跟麵食的店家，價位偏高，但是附近好像也沒別

可悠閒遊湖、觀海遠望　「知本國家森林遊樂區」滿滿森林浴路線一日遊

大年初一來到知本國家森林遊樂區，有私人收費停車場，不要右轉過橋，往前開可停路邊（免費）。 進入園區後，看著導覽圖研究了一下，要怎麼走才能把園區步道全走過一遍。最後決定路線為，遊客中心＞森林浴步道

登山情人節特輯！ 用一座山找到自己的終生伴侶，從泥濘中考驗真實本性

「如果想知道一個對象是否適合自己，邀請他一起去爬幾座辛苦的山就是最好的方式了。因為，從一個人在極度疲勞以及心理崩潰邊緣中，可以看到他最真實的本性。」 by 晨爸 我們喜歡邀請(大)朋友一起爬山，除了

草嶺石壁、雲嶺之丘、木馬古道！ 暢玩古坑徜徉負離子祕境、360度環景視野開闊

【旅奇傳媒/記者-歐彥君】現代人生活壓力大，來去綠意滿載的山林祕境，享受神仙滋味！雲林草嶺擁有豐富的地質和自然景觀，有雲嶺之丘、五元兩角、九芎神木、杉林步道及木馬古道等著名景點，草嶺石壁位於古坑鄉草嶺

健行大調查／疫情警戒期間，山友們最愛宅在家運動、爬山戴口罩遵守度依舊高

還記得健行筆記舉辦為期三週的「登山健行大調查」嗎？從2021/12/27— 2022/1/17期間，收集了5,028 份問卷，從日常登山健行習慣、後疫情時代影響，到個人裝備分析等等，以不同面向蒐集山友

假日熱門步道！ 台中大坑「5-1步道上，五號步道下」景觀多樣好健身

位在台中市北屯區大坑風景區內有12條登山步道是中部地區假日熱門的健身後花園1-5及5-1 步道稍有難度， 適合平常有在運動健身6-10及9-1步道 屬散步健行路線， 適合親子同遊。 前一天安排了嘉義奮

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。