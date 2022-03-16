全程約8公里、來回2小時 花蓮「米棧古道」山頂5顆榕樹有愛情傳說故事
米棧社區發展協會辦公室有廁所可以使用，廁所旁邊有樂捐箱，使用者付費。
古道入口前有一間在賣飲料跟麵食的店家，價位偏高，但是附近好像也沒別的店家可選擇，中午就在這用餐完再出發。（用餐是坐在旁邊的涼亭，餛飩麵還不錯吃。）
第一個觀景台，視野還好。
一路平緩向上
1200公尺觀景台
1700公尺觀景台
水璉涼亭～民國55年時壽豐鄉長王木生為提供米棧通往水璉之間的旅人、就醫、就學、洽公所設立的中途休息站，原本的涼亭已頹廢多年，107年時重新修復。
經過1700公尺觀景台後，後面的路段，非常泥濘。
2100公尺觀景台
長壽樹
事業樹
愛情樹
豐收樹
幸運樹
山頂的5顆榕樹，有一段愛情傳說故事，有興趣的再自己上山去觀看解說牌。
原路折返
回到古道入口，後來有問店家若到山頂後繼續直行，能否環形一圈，她說可以，全程約8公里。
來回全程約2小時
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