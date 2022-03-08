健行大調查／疫情警戒期間，山友們最愛宅在家運動、爬山戴口罩遵守度依舊高

福山植物園入園申請、交通資訊、停車、廁所區域、行程規劃懶人包！親子同遊首選！宜蘭的秘境森林步道，人數管制讓園內保持良好的自然環境品質，一起來場大自然的學習課程，幸運的話還能與可愛的小動物不期而遇！對福

2022-01-24 21:00