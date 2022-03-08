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健行大調查／疫情警戒期間，山友們最愛宅在家運動、爬山戴口罩遵守度依舊高
還記得健行筆記舉辦為期三週的「登山健行大調查」嗎？從2021/12/27— 2022/1/17期間，收集了5,028 份問卷，從日常登山健行習慣、後疫情時代影響，到個人裝備分析等等，以不同面向蒐集山友經驗，希望能藉此進一步了解山友的想法與喜好。(此篇為【後疫情時代】調查結果，陸續將會有不同主題推出喔。)
本問卷中，填問卷者的年齡層分佈如下：
- 16～25歲佔 4.5%
- 26～35歲佔 17.1 %
- 36～45歲佔 31.7%
- 46～55歲佔 31.8 %
- 56歲以上佔 14.6 %
2021年5月，受新冠肺炎影響，台灣歷經兩個多月的三級警戒，全台山林步道也暫時關閉，在這段期間山友們都在做什麼呢？而在7/27迎來防疫警戒降級，山林重新開放，大家的登山習慣是否有改變呢？現在就讓我們一起來看看，後疫情時代山友們的登山習慣吧！
▌不能爬山的日子，居家健身正夯在三級期間（5/19-7/26）宅在家的日子，都做什麼運動？前三名分別是居家健身（29.7%）、室外戴口罩健走（22.1%）、室外戴口罩跑步（10.9%）；若以年齡區分，青壯年16-45歲的山友從事居家健身為主，比例高達54.2%、中老年46歲以上的山友則是以室外戴口罩健走為大宗，佔48.7%。
▌悶太久，登山人口大爆炸大家是否有發現，在三級解封後不管去哪條步道、哪座山都擠滿人潮？統計顯示，有四成山友在三級解封後登山次數變多！兩成五山友變少、另外三成的山友則是沒變。在後疫情時代，登山成為大家戶外活動熱門首選，越來越多人走入戶外。
▌在過夜選擇上不因疫情而改變疫情爆發當時，許多人都在討論著台灣要迎來「大單攻時代」了嗎？在有條件開放山屋下，山友們在多日行程住宿上是否有改變呢？我們從較常進行多日行程的山友中，統計出有12.8%的人會改背帳篷野營、7.6%的人不考慮密閉空間、僅6.2%的人的單攻次數變多，剩下73.4%的山友則不變。從這份數據看來，大單攻時代或許沒有想像中來得那麼快，大部分山友還是維持一樣的住宿習慣呢！
▌爬山戴口罩，這群人遵守度高最近本土疫情再度延燒，中央流行疫情指揮中心宣布外出全程戴口罩(於山林從事活動得免戴口罩，但應隨身攜帶)！在去年規定上山戴口罩那段期間，深怕一個不小心PO出沒有戴的照片，立刻遭網友檢舉，大家應該都有心有戚戚焉吧！小編知道戴口罩上山真的是一件很辛苦的事，尤其就是想吸收山林芬多精才會選擇上山嘛。我們從不同類型山友中的戴口罩習慣統計看出，爬郊山的山友會戴口罩比例遠高於中級山、高山，畢竟去郊山的人口多，還是乖乖戴上口罩以降低風險；反倒是高海拔的山區，因含氧量低加上登山人口較少，戴口罩的比例相對減少許多，不過近五成山友都是隨身攜帶口罩，看到人多時才戴。
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