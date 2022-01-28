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新春不打烊！參山國家風景區限量好禮邀你來走春

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梨山風景區。　圖：Shutterstock／來源
梨山風景區。　圖：Shutterstock／來源

【旅奇傳媒/編輯部報導】進入後疫情時代，國旅成為主流，遊客開始重新認識台灣，一種不趕時間、有益身心健康的「順遊」、多元玩法 的新概念，衍然而生。

參山國家風景區管理處表示，參山國家風景區轄內獅頭山有自然芬多精的「藤坪步道」、網紅打卡新據點「東村宿舍」；梨山有「全國最高聖誕樹」、適合親子踏青的「希利克步道」； 八卦山則推薦「卦山三鐵」多元自行車路 線、「松柏嶺茶文化主題館」，歡迎遊客利用春節假期規劃遊參山。

新春期間為了讓民眾好好走春、認識台灣，參山轄內的獅頭山、南庄、梨山、谷關、八卦山脈生態、松柏嶺等6個遊客中心，以及梨山文物陳列館，在除夕與農曆春節期間依然每天照常提供旅遊諮詢服務。值得一提的是，除了每日限量的大吉紅包外，還安排一系列泰雅弓幟、編織飾品、茶香袋冰箱貼、黏土掛飾DIY等活動，邀請遊客闔家來參山走春，歡度快樂福虎年。

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