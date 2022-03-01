假日熱門步道！ 台中大坑「5-1步道上，五號步道下」景觀多樣好健身

位在台中市北屯區大坑風景區內有12條登山步道是中部地區假日熱門的健身後花園1-5及5-1 步道稍有難度， 適合平常有在運動健身6-10及9-1步道 屬散步健行路線， 適合親子同遊。 前一天安排了嘉義奮起湖大凍山及大湖尖山這天就選擇離家近的大坑步道運動走走搜尋資料發現1.2.3.4.分別走過剩下5號 5-1尚未走過， 那就安排來走走 步道沿途有幾處展望點， 還設有涼亭， 是最多涼亭的一條路線步道上大面積的植被， 還是 臺灣五葉松分佈最多的路線且在周末不定時會安排導覽。

5-1步道的起點， 在台中市新社區 斜頭巷從 中興嶺往協中街（香菇街）方向 轉入 斜頭巷的道路狹小因為離家近， 出發的時間較晚約莫11:30來到登山口， 還是停了不少車輛

5-1步道登山口， 總長1.6K ， 除了有距離木樁一旁還有周末不定時導覽牌

11:35 步道每100公尺設置距離木樁

14:55 約不到300公尺的圓木棧道這是大坑1-5號步道 及5-1步道的特色但5-1步道， 並非全程都是圓木棧道圓木棧道，原始山徑， 土徑....交錯

11:50 0.3K

11:51 電塔

11:54 0.4K， 步道兩側有林蔭， 頗能遮日

11:55 雖然是冬日，有陽光的時間， 加上涼涼的風， 其實還是很舒適的一旁就有山友坐在木椅處曬太陽呢

11:57 步道上有， 土地界標， 還有省地政局基石一枚

11:59 0.5K 從0.3K之後的路徑， 平緩好走

12:03 空曠處， 藍天白雲， 層疊山巒， 視野極佳

12:06 0.6K 約有100公尺的石階上坡

12:10 0.7K 土徑，

12:14 愛拍的我們， 在倒臥的大樹， 留下身影

12:16 步道沿途， 設置許多植物解說牌

12:19 0.8K 圓木土徑， 緩上坡

12:22 來到二嵙山， 沒有基石，設有~慶祝台中市建府90周年登山活動紀念碑

12:23 0.9K

12:24 二嵙亭

12:26 5號， 5-1步道， 呈南北縱向，沿著頭嵙山與二嵙山的稜線而行在蜿蜒的稜線上， 沿途有不錯的展望

12:27 1.0K

12:29 1.1K

12:42 1.2K

12:44 1.3K

12:47 1.4K

12:48 來到城中亭假日的大坑步道上， 常見山友夥同山友， 攜帶茶具...飲食等等走一段步道後， 選一處亭子， 談天說地。

12:50 1.5K

12:51 茶歇亭， 沿途的亭子， 建置不小個人覺得從5-1號步道上， 高低落差不大

12:55 來到黑松亭， 同樣有腹地不小的亭子， 亭子前有碩大的五葉松台灣五葉松， 喜生長於海拔500~1500公尺的山區樹高可達30m， 質地粗糙，老皮縱列裂為鱗片狀， 樹枝平展或向上斜伸給人一種開枝散葉的豐足感。 不過稜線上的圓木步道， 有高低落差， 得小心踩踏

12:57 稜線上的視野極佳，

13:01 不少山友在這一段落差極大的步道上， 小心翼翼

13:33 因為頭嵙山去的好幾次， 這回5-1就止於此在亭子簡單吃點東西後， 從5號步道前進獅子亭的方向下山

13:39 110公尺圓木棧道後來到獅子亭， 有些年代了

13:44 來到1號， 2號， 3.4號登山步道的岔路口這裡完全看不到5號步道指標， 雖然手上有離線地圖還是跟一旁的山友再次確認後， 繼續前進

13:55 上回走1號2號步道的時候， 也在前方的逍遙亭短暫休了一下目前正在維修中

13:55 退回到步道上， 循右側下山

14:00 回到登山口，

14:17 再沿著產業道路回到停車處

因在山上補給簡單糧食， 下山後再悠閒的去喝咖啡5-1號及5號步道， 除了圓木步道， 還有不錯的森林林相， 稜線展望也不錯比起1-4號步道， 多為圓木步道， 走起來步步為營， 5-1號及5號步道相對和緩許多， 也是另一種選擇 ^.^

城市漫遊。 gina文章出處:

大坑5-1號 5號步道 相簿