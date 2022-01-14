親近大自然！ 6條桃園「春節走春最佳步道」 虎哩健康好事來

羊稠森林步道。 圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】春節將至，走春是春節重要的傳統習俗，除了親近大自然，更可強身健體，沐浴在滿滿的森林芬多精中，桃園市政府觀光旅遊局針對春節假期推出一系列走春景點，邀請遊客一起暢遊桃園美景。

觀旅局表示，步道健走可增強心肺功能，在山林中吸收芬多精，放鬆身心，對增強免疫力有很好的效果，特別精選6條春節走春最佳步道：都會民眾最容易親近的「虎頭山公園全齡友善步道」，隱藏於蘆竹秘境的「羊稠森林步道」，位處中海拔，全台最大紅檜林群的「拉拉山巨木群步道」，茶園與客家文化融為一體的「大北坑步道」，有著歷史典故的「秀才登山步道」，以及曾經是軍事管制用途的「百吉林蔭步道」。

▲虎頭山全齡友善步道。 圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

全家老小都能走：「虎頭山公園全齡友善步道」

虎頭山全齡友善步道位於桃園區虎頭山公園內，始於奧爾森林學堂，沿著環山道路（三聖路）至桃信亭，全長1.5公里。球體鐵網造型是步道亮點之一，途中還有松鼠窩平台、鳥巢樹屋，運氣好的話能近距離與隨時出沒的山中動物、飛鳥驚喜邂逅。步道路線串接園內其他系統步道，可順遊孔廟、經國梅園、忠烈祠、明倫三聖宮等景點。

▲羊稠森林步道。 圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

五星級的台灣百大必訪步道：「羊稠森林步道」

位於蘆竹區的羊稠森林步道， 總長約3.3公里，沿途綠意盎然，遮蔭率可達80％，早期是用來放牧羊隻的坑谷地因而得名，步道上的陸海空眺望台，可看見高鐵快速穿越隧道，桃園國際機場飛機起降也盡在眼前，天氣好時遠處行駛在台灣海峽上的船隻都能清楚看見，因視野遼闊而入選台灣百大必訪步道。另外還有一處海拔225公尺的羊稠山頂，也是觀賞高鐵入洞的熱門停留點。可順遊桃園最老的寺廟，祀奉武財神的南崁五福宮，祈願新春好運道。

▲全台最大紅檜林群_拉拉山神木。 圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

尋訪全台最大紅檜林群：「拉拉山巨木群步道」

拉拉山巨木群海拔約1,600公尺，為全台灣面積最大的紅檜樹林，步道全程3.3公里，共24棵巨木，其中5號神木「狗熊的窩」樹齡高達2,800年更是全區之最。區內除紅檜與扁柏之外，還有青楓、山毛櫸等樹種，屬於暖溫帶闊葉林。此外，這裡也是獼猴、帝雉、台灣黑熊等野生動物重要的棲息場所。

▲東方美人茶的茶鄉_大北坑步道。 圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

東方美人茶的茶鄉「大北坑步道」

龍潭區的大北坑休閒農業區，是出產東方美人茶的茶鄉，穿梭其間的龍泉步道、江申步道及奉茶亭步道，組成大北坑地區步道，三條步道延著丘陵地勢起伏蜿蜒，輕便好走，提供了近距離欣賞茶園風光的動線。

大北坑茶園是茶裏王廣告的拍攝場景，每年二、三月茶園休耕時，茶農便會種上有「客家母親花」之稱的魯冰花，做為茶樹的綠肥。十幾公頃的黃色花海點綴茶園， 令人感受清新，別有一番風情，台灣文學之母鍾肇政筆下的《魯冰花》也在眼前鮮明起來了；可順遊已有百年餘歷史客家老屋「江家古厝」、很適合單車行的三水社區活動中心及霄裡溪周邊。

▲地靈人傑秀才輩出_秀才登山步道。 圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

地靈人傑秀才輩出：「秀才登山步道」

楊梅區秀才登山步道位於秀才里（舊稱秀才窩）， 相傳是清朝有位來自大陸的秀才勘輿家，雲遊看風水，來到楊梅高地時，發覺這裡的山窩聚落是好地理，居民遂稱秀才下轎處為「秀才窩」，爾後果然出現了林姓、傅姓、李姓三位秀才，而環繞秀才窩一圈的「日」字型山路就是現在的秀才步道。

海拔不到400公尺的步道，途中景色多變，有茶園風光、落羽松林、秋芒春櫻、農田景致，還有多達50多種的鳥類，甚至可能巧遇大冠鷲、松雀鷹等保育鳥類，豐富的自然生態相隨，在天晴時可遠眺觀音海域，為健行增添了不少逸趣。可順遊走訪楊梅故事園區及張芳杰校長故居，體察客家崇尚文教的人文精神。

▲擁有77年歷史的百吉林蔭步道。 圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

輕行於歷史林蔭中：「百吉林蔭步道」

擁有77年歷史的百吉林蔭步道，是桃園市中最神秘且平緩的步道之一，步道最大特色是平緩、舒適、全程林蔭。舊百吉隧道早在日治時期就已成形，是先人從大溪到北橫拉拉山等區域的主要路徑，原為慈湖軍事管制區之故，讓隧道周邊綠意盎然的自然景觀被完整地保留下來，生長於此地的台灣藍鵲、灰喉山椒鳥等珍貴動物也因禁止開發而在此生生不息。另可順遊阿姆坪遊艇碼頭搭船賞湖景，靜思有水當思無水之苦。

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