單日縱走成熱門選項！ 回顧2021年度十大「最高討論度路線」

在目前健行筆記1,700條路線資料庫中，大家是不是很好奇最熱門到底是哪條？尤其在2021年受疫情影響，無法出國旅遊，連帶使登山人數暴增。我們列出了2021一整年健行筆記「年度熱門路線TOP 10」！

快來看看自己是熱門派還是冷門派呢。＊這裡的熱門是根據官網瀏覽量而定，不一定是指最多人去過的，有可能會因為新聞事件或是山友心得、相簿所影響。

▊年度熱門TOP1：

加里山登山步道這座熱門度第一名的小百岳「加里山」，也是健行筆記官網2021年瀏覽量最高的一條路線！優美景色、令人屏息的迷幻森林，加上豐富的動植物生態，不愧是位居榜首！山頂一等三角點，視野遼闊，可遠眺氣勢磅礡的雪山聖稜線和鄰近的鹿場大山。有爬過的山友應該都知道它不是個容易親近的小百岳，適合平時有運動的民眾前往喔，若近期不想到人山人海的地方，那小編奉勸你：跳過加里山吧！

（圖／陽明山腳下的法蘭克）

▊年度熱門TOP2：

五寮尖登山步道三峽五寮尖除了高潮迭起、處處奇險的岩稜之外，還有蜂巢岩和煤礦遺址，一趟攀岩走稜之旅，保證大呼過癮、絕無冷場，下山後還能順遊大豹溪沿岸風景區或三峽老街、祖師廟一帶。

（圖／鳥毛遊記）

▊年度熱門TOP3：

北得拉曼巨木步道北得拉曼擁有全國最低海拔巨木群落，隨著海拔高度看見不同動植物變化，尤其在秋天更是許多民眾賞山毛櫸的必走路線。但在去(2021)年因大量遊客湧入，環境生態超過負荷，導致當地居民反彈強烈，也讓北得拉曼頓時成為全國最矚目的焦點之一。

（圖／黃秀鳳）

▊年度熱門TOP4：

臺北大縱走第一段：關渡至二子坪「臺北大縱走，一生一次的壯遊趣」是臺北市政府工務局大地工程處於規劃的路線，2020及2021年，大地工程處與健行筆記合作「尋寶任務」，完成民眾可獲得線上成就徽章，同時申請線上證書，在去年就高達2萬多人參加，同時完成七段任務有4千5百多人。而第一段是由捷運關渡站，經忠義山、貴子坑、面天坪至二子坪遊客中心，其中二子坪步道是臺灣三大賞蝶景點之一，亦設有無障礙步道，適合全家老小一同健行。

二子坪遊客中心（圖／Chin天天異想世界）

▊年度熱門TOP5：

羅馬縱走「羅馬縱走」聽起來相當有異國情調的一條步道，而實際上也是一條風情萬種的路線，指的是羅葉尾山到馬武佐野郡山這條稜線。沿途有中央山脈、南湖大山、中央尖及雪山、聖稜線等壯麗景色相伴，是一條對於打算攀爬百岳高山者的絕佳訓練場所。

（圖／BRight Lin）

▊年度熱門TOP6：

高島縱走所謂「高島縱走」是指高台山、小島田山、中島田山、大島田山等四座山相連而成的行程，隨著越來越多山友造訪，高島縱走這條P字型的路線，已經成了假日會人滿為患的火熱程度。全程皆行走在海拔1,000公尺以上，具有多種不同的地形、景觀和林相變化，踏在厚厚的松針或落葉山徑，就如同踩在柔軟的天然地毯上，即使盛夏前來也令人心曠神怡，是單日縱走的熱門選擇之一。

迷霧高島（圖／嶼山之間）

▊年度熱門TOP7：

霞喀羅國家步道霞喀羅國家步道是一處具歷史與美景的夢幻級古道，沿線可看見日治時期駐在所、紀念碑等遺址，步行其間感受到這一條有著可歌可泣的歷史古道背後的許多故事，入秋時也是知名賞楓景點。近期因人潮不斷湧入，造成當地嚴重交通問題與環境破壞，希望民眾們到此一遊時不留下一絲痕跡，一起維護大自然生態。

（圖／Straybirds）

▊年度熱門TOP8：

陽明山東西大縱走位於陽明山國家公園的長程縱走，一次走完需要花10-12小時，並可登頂十座山，山友堪稱「百岳練習場」！若在秋天到訪還可欣賞一大片芒花，深受大家喜愛。

（圖／Chin天天異想世界）

▊年度熱門TOP9：

東卯山步道是谷關七雄第五座，沿線風景秀麗，生態資源豐富多樣，登山路徑呈和緩的之字坡向上攀升，寬大好走，是座很容易親近的山。登頂後腹地寬廣，設有大型微波反射板，視野遼闊，擁有360度絕佳的好風光。

（圖／黃秀鳳）

▊年度熱門TOP10：

郡大山、望鄉山登山步道郡大山為台灣百岳「八秀」之一，長達三十公里的林道蹦蹦車體驗，常被山友戲稱是一顆「坐車比爬山累」的入門級高山。高聳的千年郡大神木、箭竹海和無敵的展望，可說是一座高度、難度和落差都平易近人的百岳。

（圖／小威）