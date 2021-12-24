挑戰，從此愛上！新北「三大天然岩場」開啟了我的攀爬人生

跟著 小腦袋的旅行🧳 於 2020-03-02 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 4 個景點，其中包含 五寮尖、獨立峰、五寮尖。 對於攀爬型登山新手，很有挑戰，但是會從此愛上！

五寮尖 | 2 小時

水、簡易食物、手套、帽子都準備好了嗎？出發！ 這是一條環狀登山路線，一開始暖身石階，讓你小試身手，過了這一段，面臨的重頭戲：3米高的岩壁，雖然已經有設置好的繩索，但是因為大石上沒有明顯踩點，石頭又有點光滑，對於女生或是平常較少爬山的朋友，要靠自己的力量踩上去會有點困難，所以比較有經驗的人可以先上，然後給予隊友指導跟幫忙，光是這一關，週末人一多可能要等上至少30分鐘呢！想要沒壓力的爬山，還是平日來吧！ 接下來就是一連串鍛鍊肌耐力的路程，這裡沒有完整規劃好的路線，只有山友走過留下的痕跡，崎嶇不平坡度還很大，所以大部分的時間需要手腳並用，不是拉繩索就是需要扶著樹根，壓低身子一路往上爬。 經過了兩個小時幾乎以匍匐前進的姿態，終於到了這趟的亮點：稜線！上頭已拉好繩索，不得不說，就算扶著繩索走 ，還是好可怕！在上面每分每秒都是繃緊神經，擔心一個閃神就一秒下山谷，但是不得不說，上面的景色好壯觀，美景一覽無遺，讓人心曠神怡。

獨立峰 | 2 小時

獨立峰在山稜線的對面，只有一個路線可以抵達，必須從山稜線下來，沒有階梯，只有兩條繩子和光禿禿的岩壁，靠自己的力量拉著繩子，腳垂直抵著岩壁，慢慢倒著走下去。 經過一條小徑，就到了獨立峰山腳，有兩個方法可以登頂，一、攀鐵條上去，二、拉著繩子飛簷走壁上去，我用「方法一」上去都氣喘如牛了，真心佩服選另一個的人，獨立峰空間不大，一次沒辦法容納太多人，拍完照，我們走到另一頭休息片刻，吃點東西補充體力迎接接下來的挑戰！

五寮尖 | 1 小時

山稜線和獨立峰都不是五寮尖的終點，從獨立峰下來之後，繼續往下走會碰上一個分岔路，其中有一條攻頂五寮尖，另一條則是回程路線，看著指標註明攻頂只需要10分鐘即可登頂，當然不能放棄啦！ 但是那10分鐘並不輕鬆，我根本是擠出我最後的力氣才爬上去的，雖然五寮尖海拔才639公尺，整趟我們卻爬了整整7小時，下山的時候兩條腿還抖個不停，隔天腰酸背痛+鐵腿，全身呈現半癱瘓狀態，不過真心大推五寮尖，對於我這個喜歡戶外運動但是從來沒有「認真爬山」的新手，這座稍顯困難，不過應該還在可接受的範圍內，適合挑戰自我到一個新的境界，炸汗、訓練肌耐力和爆發力一次達成，這才是爬山！

茂春中藥行 | 2 小時

下山，最想要的就是找家餐廳坐下來休息好好吃頓飯，但是又不能太遠，因為折騰了7小時體力逼近0，「焱馬號-江南第一好味道」，從五寮尖出發車程只要7分鐘，是老頭子推薦第一首選的在地三峽美食！餐廳不好找，因為它藏在茂春中藥行內，所以看到招牌不要覺得奇怪，沒錯，就是這家！ 📍地址 新北市三峽區光明路100之4號 ☎️電話 0925-225-985 🕒營業時間： 12:00-15:00；17:00-20:30 *售完提前收 *每週日公休 *其餘公休日見店家粉絲團公告

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