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爬高雄柴山不擔心口渴！ 三處「奉茶站」15日起供應茶水

健行筆記 / 健行筆記國家自然公園管理處
盤榕奉茶站（圖／國家自然公園管理處）
盤榕奉茶站（圖／國家自然公園管理處）

因近來疫情趨緩，並配合高雄市政府防疫規定，壽山園區三大奉茶站將開放奉茶;惟現階段國際間仍存在變異株威脅，社區防疫仍不可鬆懈。國家自然公園管理處自110年5月11日起停止園區內三大奉茶站提供茶水迄今，將自12月15日起開放奉茶服務。各奉茶站將落實: 
(一)奉茶站內不再放置茶具、飲水用具等器皿供遊客共用。
(二)奉茶站內除飲水外，禁止飲食。民眾飲水完畢後應立即戴上口罩 。
(三)加強環境清消及放置酒精或乾洗手液供民眾使用等管理措施提供服務。自管處籲請遊客應落實個人防護措施，保持社交距離，主動配合各項防疫規範，以兼顧防疫與生活品質。
自管處後續將依中央流行疫情指揮中心及高雄市政府公布之最新防疫規定事項，滾動調整相關管制措施。

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盤榕奉茶站（圖／國家自然公園管理處）

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雅座奉茶站（圖／國家自然公園管理處）

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雅座奉茶站（圖／國家自然公園管理處）

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七蔓奉茶站（圖／國家自然公園管理處）

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七蔓奉茶站（圖／國家自然公園管理處）

資料來源：國家自然公園管理處

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