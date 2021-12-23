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年底走起來！2021最後夕陽在西子灣、2022第一道曙光在三仙台

健行筆記 / 健行筆記健行筆記
圖／IG@jia_wen0000、IG@photo_is_a_story
圖／IG@jia_wen0000、IG@photo_is_a_story

「迎曙光、賞日出」，今年的跨年行程你安排好了嗎？根據台北天文館精算，2021年台灣本島最後一道夕陽出現在高雄西子灣，時間為17時26分；2022年台灣本島第一道曙光出現在台東三仙台嶼，時間為6時10分。還沒安排行程的你們，趕緊看過來，在這倒數15天的日子，我們替大家規劃了周圍輕健行之旅，走走步道、看看海景～無論你是夕陽派還是日出派，都要好好SAY GOODBYE & SAY HI?

追夕陽─高雄西子灣

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告別2021，台灣本島最後一道夕陽在西子灣（圖／IG@jia_wen0000

▋旗后(後)山景觀步道

CP值最高的山海步道，越往上走、景色越佳，小小的高地不僅可以眺望85大樓、高雄港、西子灣還有整個旗津沙洲，走在步道上，觀賞古蹟搭配夕陽，海風徐徐吹拂，正好替2021年畫下完美句點。⚠高雄燈塔自110年8月3日至明年1月底施工封閉

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（圖／神童）

▋柴山步道

為高雄市臨海的天然屏障，有完整的天然林相和特殊的石灰岩地形景觀，並造就台灣獼猴的棲息地，走在柴山步道中，除了可欣賞多樣原生植物外，成群的獼猴列隊歡迎也是一種特殊的體驗。⚠因獼猴眾多，請遵守「不餵食、不接觸、不挑釁、食物不外露」

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（圖／納維布魯）

日出─台東三仙台嶼

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迎接2022，追第一道曙光就到台東三仙台嶼（圖／IG@photo_is_a_story

▋三仙台步道

台東知名看日出地方！必須經過了「八拱跨海步橋」才能抵達三仙台嶼，過橋後循著環島步道，可欣賞三大巨岩，以及合歡洞(海蝕洞)、仙劍峽(海蝕崖)、飛龍灣(海蝕溝)、水晶井(海蝕地形)等奇景，並站上東台灣第一座燈塔眺望太平洋海景風光。⚠八拱橋修繕補強工程延長至110年12月25日止，要去三仙台嶼的民眾請於聖誕節後再去喔。

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（圖／納維布魯）

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三仙台燈杆，是東海岸最早設立的燈台。（圖／納維布魯）

▋長濱金剛大道

筆直的金剛大道為忠勇自行車道的一部分，兩旁盡是綠油油的梯田及草原景色，可眺望西側海岸山脈的「金剛山」，天氣晴朗時湛藍的海岸與雄偉壯闊的金剛山景色交融，靜靜感受東部緩慢節奏，開啟2022新的一年。

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筆直大道映入眼簾（圖／趙小黑提供）

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遠眺壯闊的金剛山（圖／陽明山腳下的法蘭克

2022年元旦曙光地圖

臺北天文館製作『2022年元旦曙光地圖』，在地圖上點擊想要呈現的地點，即可自動算出國內任意地點的精確曙光與日出時間。

8c57cf187f2fdedb9ab83f64182c7bf1.png點滑鼠即可查詢（圖／截自台北市立天文科學教育館）

步道 曙光 元旦

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2022年台東本島第一道曙光在三仙台

圖文／把握夕陽餘溫 明起大降溫

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