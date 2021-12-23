年底走起來！2021最後夕陽在西子灣、2022第一道曙光在三仙台
「迎曙光、賞日出」，今年的跨年行程你安排好了嗎？根據台北天文館精算，2021年台灣本島最後一道夕陽出現在高雄西子灣，時間為17時26分；2022年台灣本島第一道曙光出現在台東三仙台嶼，時間為6時10分。還沒安排行程的你們，趕緊看過來，在這倒數15天的日子，我們替大家規劃了周圍輕健行之旅，走走步道、看看海景～無論你是夕陽派還是日出派，都要好好SAY GOODBYE & SAY HI?
追夕陽─高雄西子灣
告別2021，台灣本島最後一道夕陽在西子灣（圖／IG@jia_wen0000）
▋旗后(後)山景觀步道
CP值最高的山海步道，越往上走、景色越佳，小小的高地不僅可以眺望85大樓、高雄港、西子灣還有整個旗津沙洲，走在步道上，觀賞古蹟搭配夕陽，海風徐徐吹拂，正好替2021年畫下完美句點。⚠高雄燈塔自110年8月3日至明年1月底施工封閉
（圖／神童）
- 步道資訊 ?旗后(後)山景觀步道
▋柴山步道為高雄市臨海的天然屏障，有完整的天然林相和特殊的石灰岩地形景觀，並造就台灣獼猴的棲息地，走在柴山步道中，除了可欣賞多樣原生植物外，成群的獼猴列隊歡迎也是一種特殊的體驗。⚠因獼猴眾多，請遵守「不餵食、不接觸、不挑釁、食物不外露」
（圖／納維布魯）
- 步道資訊 ?柴山步道(北柴山)
☀迎日出─台東三仙台嶼
迎接2022，追第一道曙光就到台東三仙台嶼（圖／IG@photo_is_a_story）
▋三仙台步道
台東知名看日出地方！必須經過了「八拱跨海步橋」才能抵達三仙台嶼，過橋後循著環島步道，可欣賞三大巨岩，以及合歡洞(海蝕洞)、仙劍峽(海蝕崖)、飛龍灣(海蝕溝)、水晶井(海蝕地形)等奇景，並站上東台灣第一座燈塔眺望太平洋海景風光。⚠八拱橋修繕補強工程延長至110年12月25日止，要去三仙台嶼的民眾請於聖誕節後再去喔。
（圖／納維布魯）
三仙台燈杆，是東海岸最早設立的燈台。（圖／納維布魯）
- 步道資訊 ?三仙台步道
▋長濱金剛大道
筆直的金剛大道為忠勇自行車道的一部分，兩旁盡是綠油油的梯田及草原景色，可眺望西側海岸山脈的「金剛山」，天氣晴朗時湛藍的海岸與雄偉壯闊的金剛山景色交融，靜靜感受東部緩慢節奏，開啟2022新的一年。
筆直大道映入眼簾（圖／趙小黑提供）
遠眺壯闊的金剛山（圖／陽明山腳下的法蘭克）
- 步道資訊 ?金剛大道
2022年元旦曙光地圖
臺北天文館製作『2022年元旦曙光地圖』，在地圖上點擊想要呈現的地點，即可自動算出國內任意地點的精確曙光與日出時間。
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