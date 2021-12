年底走起來！2021最後夕陽在西子灣、2022第一道曙光在三仙台

「迎曙光、賞日出」,今年的跨年行程你安排好了嗎?根據台北天文館精算,2021年台灣本島最後一道夕陽出現在高雄西子灣,時間為17時26分;2022年台灣本島第一道曙光出現在台東三仙台嶼,時間為6時10分。還沒安排行程的你們,趕緊看過來,在這倒數15天的日子,我們替大家規劃了周圍輕健行之旅,走走步道、看看海景~無論你是夕陽派還是日出派,都要好好SAY GOODBYE & SAY HI?

追夕陽─高雄西子灣

告別2021,台灣本島最後一道夕陽在西子灣(圖/IG@jia_wen0000)

▋旗后(後)山景觀步道

CP值最高的山海步道,越往上走、景色越佳,小小的高地不僅可以眺望85大樓、高雄港、西子灣還有整個旗津沙洲,走在步道上,觀賞古蹟搭配夕陽,海風徐徐吹拂,正好替2021年畫下完美句點。⚠高雄燈塔自110年8月3日至明年1月底施工封閉

(圖/神童)

▋柴山步道

為高雄市臨海的天然屏障,有完整的天然林相和特殊的石灰岩地形景觀,並造就台灣獼猴的棲息地,走在柴山步道中,除了可欣賞多樣原生植物外,成群的獼猴列隊歡迎也是一種特殊的體驗。

(圖/納維布魯)

☀ 迎 日出─台東三仙台嶼

迎接2022,追第一道曙光就到台東三仙台嶼(圖/IG@photo_is_a_story)

▋三仙台步道

台東知名看日出地方!必須經過了「八拱跨海步橋」才能抵達三仙台嶼,過橋後循著環島步道,可欣賞三大巨岩,以及合歡洞(海蝕洞)、仙劍峽(海蝕崖)、飛龍灣(海蝕溝)、水晶井(海蝕地形)等奇景,並站上東台灣第一座燈塔眺望太平洋海景風光。⚠八拱橋修繕補強工程延長至110年12月25日止,要去三仙台嶼的民眾請於聖誕節後再去喔。

(圖/納維布魯)

三仙台燈杆,是東海岸最早設立的燈台。(圖/納維布魯)

步道資訊 ?三仙台步道

▋長濱金剛大道

筆直的金剛大道為忠勇自行車道的一部分,兩旁盡是綠油油的梯田及草原景色,可眺望西側海岸山脈的「金剛山」,天氣晴朗時湛藍的海岸與雄偉壯闊的金剛山景色交融,靜靜感受東部緩慢節奏,開啟2022新的一年。

筆直大道映入眼簾(圖/趙小黑提供)

遠眺壯闊的金剛山(圖/陽明山腳下的法蘭克)

步道資訊 ?金剛大道