改善通行環境 「雙流國家森林遊樂區」111年1月4日至20日休園17天

其實原先對於一個售價1680的登山包並不敢抱持太大的期待，畢竟自己原先使用的大品牌大背、朋友們使用的大背最便宜也都要4000元，貴的要到8、9千也不足為奇，在看過了這麼多不同種類品牌、包款的狀況下，價

2021-12-04 21:05