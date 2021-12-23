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改善通行環境 「雙流國家森林遊樂區」111年1月4日至20日休園17天

健行筆記 / 健行筆記台灣山林悠遊網
雙流國家森林遊樂區（圖／屏東林區管理處）
雙流國家森林遊樂區（圖／屏東林區管理處）

為辦理園區售票口電動門基礎加高及入口處舖面改善作業 雙流國家森林遊樂區111年1月4日至1月20日休園林務局屏東林區管理處為提供遊客更安全友善的通行環境，將辦理雙流國家森林遊樂區售票處電動基礎加高及入口路面鋪設作業，施工期間將開挖施作，111年1月4日至110年1月20日休園，造成不便，敬請見諒！期待完工後讓所有愛好山林的朋友們輕鬆體驗自然山林之美。

園區開放資訊請上台灣山林悠遊網(https://recreation.forest.gov.tw/)查詢，或電洽園區諮詢:

  • 雙流國家森林遊樂區08-8701393
  • 屏東林區管理處育樂課08-7236941分機327
f4528d87080a7fdc5b85749512eaaa28.jpg111年1月4日～1月20日（共17日）雙流國家森林遊樂區休園！（圖／屏東林區管理處）資料來源：台灣山林悠遊網

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