免費報名！ 南庄石壁峽谷登山健行音樂會 體驗部落之美
【旅奇傳媒/編輯部報導】Hata la！（泰雅族語：出發吧！），您也是喜愛登山健行的山友嗎？交通部觀光局參山國家風景區管理處12/25將於苗栗南庄舉辦「漫步峽谷．輕遊石壁」登山健行音樂會，即日起免費報名參加，邀請500位喜愛旅遊、登山健行的旅客一同前進石壁部落，在群山環繞、壯闊峭壁的擁抱下，透過部落小旅行、原味部落市集、原風特色DIY及部落峽谷音樂會等活動，深度探索部落文化，享受山林美景，感受獨具魅力的部落之美。
參山處代理處長曹忠猷表示，石壁部落位於苗栗縣南庄鄉東河村，居民多數為從鹿場山區遷徙而來的泰雅族人，因地處壯闊陡峭的山壁環繞中，故有石壁部落之美稱，除了擁有獨特的自然景觀，更保有泰雅族傳統文化中的苧麻編織工藝及染織工藝；希望透過活動辦理，讓民眾親臨現場，深度走訪石壁部落，來當一回部落客吧。
參山處指出，此活動已是第三屆辦理，透過原住民族音樂饗宴，搭配石壁山林幽靜的氛圍，喜歡深入探訪原住民族部落的遊客，千萬不能錯過此次部落小旅行，族人朋友將帶您探訪賽夏族與泰雅族的傳統生活領域；登山健行活動路線，全程長約3.6公里，爬升約400公尺，沿路有眾多植物種類，還有壯闊的自然山林美景，讓您盡情享受山中的芬多精，並於登山健行頂點設有美味補給站、原味市集，登高眺遠秀麗美景的同時也能享受原民特色美食；主活動會場除了原住民族歌手接力開唱，也有原風特色DIY體驗、原味部落市集等豐富內容。
提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言