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免費報名！ 南庄石壁峽谷登山健行音樂會 體驗部落之美

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▲石壁部落地處壯闊陡峭的山壁聚落中，有獨特自然景觀。　圖：參山國家風景區管理處／提供
▲石壁部落地處壯闊陡峭的山壁聚落中，有獨特自然景觀。　圖：參山國家風景區管理處／提供

前進南庄石壁峽谷，體驗健行樂。　圖：參山國家風景區管理處／提供
前進南庄石壁峽谷，體驗健行樂。　圖：參山國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】Hata la！（泰雅族語：出發吧！），您也是喜愛登山健行的山友嗎？交通部觀光局參山國家風景區管理處12/25將於苗栗南庄舉辦「漫步峽谷．輕遊石壁」登山健行音樂會，即日起免費報名參加，邀請500位喜愛旅遊、登山健行的旅客一同前進石壁部落，在群山環繞、壯闊峭壁的擁抱下，透過部落小旅行、原味部落市集、原風特色DIY及部落峽谷音樂會等活動，深度探索部落文化，享受山林美景，感受獨具魅力的部落之美。

▲大手牽小手，一起到南庄來場部落健康之旅。　圖：參山國家風景區管理處／提供
▲大手牽小手，一起到南庄來場部落健康之旅。　圖：參山國家風景區管理處／提供

參山處代理處長曹忠猷表示，石壁部落位於苗栗縣南庄鄉東河村，居民多數為從鹿場山區遷徙而來的泰雅族人，因地處壯闊陡峭的山壁環繞中，故有石壁部落之美稱，除了擁有獨特的自然景觀，更保有泰雅族傳統文化中的苧麻編織工藝及染織工藝；希望透過活動辦理，讓民眾親臨現場，深度走訪石壁部落，來當一回部落客吧。

▲第三屆辦理的「漫步峽谷．輕遊石壁」登山健行音樂會，免費報名中。　圖：參山國家風景區管理處／提供
▲第三屆辦理的「漫步峽谷．輕遊石壁」登山健行音樂會，免費報名中。　圖：參山國家風景區管理處／提供

參山處指出，此活動已是第三屆辦理，透過原住民族音樂饗宴，搭配石壁山林幽靜的氛圍，喜歡深入探訪原住民族部落的遊客，千萬不能錯過此次部落小旅行，族人朋友將帶您探訪賽夏族與泰雅族的傳統生活領域；登山健行活動路線，全程長約3.6公里，爬升約400公尺，沿路有眾多植物種類，還有壯闊的自然山林美景，讓您盡情享受山中的芬多精，並於登山健行頂點設有美味補給站、原味市集，登高眺遠秀麗美景的同時也能享受原民特色美食；主活動會場除了原住民族歌手接力開唱，也有原風特色DIY體驗、原味部落市集等豐富內容。

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登山 市集 美景

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