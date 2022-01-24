視覺聽覺超享受！宜蘭秘境森林步道 「福山植物園」與野生動物的邂逅

福山植物園入園申請、交通資訊、停車、廁所區域、行程規劃懶人包！親子同遊首選！宜蘭的秘境森林步道，人數管制讓園內保持良好的自然環境品質，一起來場大自然的學習課程，幸運的話還能與可愛的小動物不期而遇！

而且還免費入園(但要申請入園唷)

步道全長才3公里，幾乎都是平路

慢慢走完一圈也只需要1.5-2小時 (*¯︶¯*)

福山植物園交通

入園申請

入園申請

開放時間

入園時間為上午九點至下午三點，離園時間為下午四點前。

※ 完成入園申請程序並於收到核准入園通知後，還要記得攜帶身份證件再出發唷。 ※

福山植物園介紹

行程規劃

行程規劃

所需腳程

溫馨提醒

入園務必輕聲細語及不要留下任何垃圾，並留意離開園區的時間。

公廁資訊

對福山植物園真的是相見恨晚，太美太喜歡了，看我笑成那樣可以想像我心情有多好！！它是座林業試驗所，位於新北與宜蘭的交界處，得天獨厚的地理位置與人為的保護下，孕育出豐富的動植物生態。漫步在這片森林裡，伴隨著哈盆溪、粗坑溪的潺潺溪流聲，視覺聽覺都超享受、超放鬆。這裡也很適合親子同遊，一路上都有詳細的解說牌可以閱讀，而且，走起來完全不會累的那種，▪ 開車請導航：福山植物園。福山植物園申請入園人數每日限500名，假日為600名；十人以上申請需郵寄資料至福山植物園，詳情可查看申請連結內的說明。▪ 入園申請連結： https://fushan2.tfri.gov.tw/apply.php 除每週二、清明節、端午節、中秋節、農曆年除夕至初五、國曆三月份、選舉日不開放外，其餘為開放日。海拔高度400~1,400公尺，年平均氣溫18.5ºC，年平均雨量4,125毫米，冬季陰濕多雨，全年無乾濕季之分，年平均相對濕度為94.1%。試驗林內保有臺灣地區典型的天然闊葉樹林，動植物種類豐富，為研究自然生態之優良場所。福山試驗林區一直都有多項長期生態研究計畫持續進行，探討森林生態系的組成與功能（包括生物因子與非生物因子），以福山為研究目標的研究報告迄今已逾百篇，不但建立了極為豐富的基本資料，也深具學術價值與教育功能。依據當地的自然環境、資源特性與設立宗旨，林試所將整片林區劃分為「水源保護區」、「植物園區」及「哈盆自然保留區」。－資料來源： 福山植物園官網 ▪ 福山植物園入口 > 解說站 > 水生植物池 > 樟櫟天地 > 繽紛世界 > 森林探索區 > 綠野竹境 > 民俗植物 > 回到水生植物池▪ 步道全長約3公里，慢慢走一圈約1.5-2小時。，請吃飽再前往，避免製造垃圾，入口處有飲水機可以使用；步道幾乎都是碎石平路很好走，只有其中一小段上坡路比較濕滑，大致上老少咸宜；此外

▪

入園前的入口有公廁可以使用，請注意！園區內沒有廁所唷！

路程紀錄

抵達植物園之前，會先經過入園管制站。

⥅ 福山植物園的入園時間為上午九點至下午三點，須於下午四點前離開植物園區。我們一大早就出發，想避開人潮來享受這秘境的森林步道。

※ 2021/11/29官網公告：因大雨造成聯外道路2.8K處上邊坡崩塌，目前僅能單向行車，請入園遊客注意行車安全!! ※

⥅ 請將車輛靠右停放後，派一個人前往管制站，一定要攜帶證件讓管理員核對唷。

⥅ 接著再開一段路就可以抵達福山植物園囉! 有提供免費停車場，因為福山植物園沒有大眾運輸工具可以抵達，所以發現滿多人包車跟團上來的，一早也是好多人呀...

⥅ 入園前左側有一間公廁可以使用，旁邊還有飲水機，因為園區內沒有商店跟垃圾桶，建議吃飽再進去園區內。

⥅ 準備進去探索囉！

⥅ 一進去就有工作人員簡單介紹園區步道跟環境故事。

⥅ 進去後左側就是水生植物池，吸引不少鳥類攝影愛好者，成群的在池邊守候，為了拍下鳥兒的倩影；水生植物池特別引入哈盆溪水，孕育豐富的生態，有各種蛙類、台灣馬口魚，還有罕見的麝香貓跟食蟹獴等也會在這附近活動！

⥅ 其實來福山植物園不用太在意路線，就是跟著步道走就好，路線都很清楚，也幾乎都是碎石平路，很好走。接著我們來到自然教室區欣賞蕨類植物、裸子植物、林下植物。

⥅ 而且沿途都有解說牌跟樹名的標示，不用擔心只是走馬看花，也可以看看有沒有你認識的樹木植物唷！

⥅ 不要小看這座八角涼亭，它其實是台灣葉鼻蝠的家，蝙蝠是夜行性動物，白天看到牠們倒掛在涼亭屋頂睡覺休息，可不要打擾到牠們，輕聲細語，拍照也不要開閃光唷！但我們去的時候， 葉鼻蝠不在家><

⥅ 繼續往前走，漫步在蓊鬱的森林裡，心情超愜意舒服。

⥅ 來裸子植物區繼續探索！

⥅ 走著走著，看看我遇到誰了？

⥅ 遇到動物時千萬不要打擾牠們，不要大聲喧嘩、觸碰餵食，保持適當距離！遇到滿多隻山羌的，真可愛！

⥅ 植物園內也有不少涼亭跟椅子可以休息。

⥅ 除了視覺享受外，走著走著聽到清脆的溪流聲，原來是哈盆溪！悄悄流經步道旁。

⥅ 哈盆溪是南勢溪上游支流，再往下匯入新店溪，是大台北地區的上游集水區。

⥅ 接著來到陽光草坪區，這裡有不少隻台灣獼猴在玩耍。

⥅ 最後Ｏ形回到水生植物池，結束今天的旅程。

⥅ 真的大推薦福山植物園，細細品味動植物生態之美，寓教於樂的好處去！