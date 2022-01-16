捲捲草、賞鷹台、草地飛球！ 一望無際墾丁專屬的天空藍　屏東「社頂自然公園步道」景觀生態豐富

社頂自然公園步道位在屏東恆春鎮與墾丁森林遊樂區並列墾丁國家公園兩大森林區豐富多樣的地質與植物生態以放牧小徑改建的簡易步道保留其原始風貌，行走其中， 石灰岩洞， 珊瑚礁岩， 蟲鳴蝴蝶....讓人驚嘆連連....

墾丁行的第二天， 從民宿離開後， 驅車朝著墾丁國家公園的方向沒有實際量測距離， 印象中不遠

這裡有收費停車場

專屬墾丁的天空藍

社頂自然公園的標誌意象

來的這時間， 剛好遇上2021 瑯嶠鷹季 捲捲草的裝置藝術活動這是結合 在地藝術家以恆春半島的特色生物作為創作靈感材料來源； 包含: 牧草， 海漂垃圾...等等

每件特殊獨立的作品， 都會有木牌介紹， 作者， 作品名稱， 創作理念...等等

這是第一次看見放牧的捲捲草， 很新鮮饒富趣味的裝置藝術，綠意大草坪，極好的藍天白雲，眼下的風景~真美。

一旁還有些許石桌石椅可以歇憩

一行人再循著社頂自然公園的指示牌前進指示牌上也貼心提醒， 園區內比較適宜穿著平底鞋，運動鞋...布鞋且夏天17:30，冬天16:30過後就不要再進入，以免危險

小裂谷像似礁岩被分裂成兩側， 有一線天錯覺

石灰窯

園區多能走在綠蔭下

這一處標示的湧泉， 真的很迷你

多彩的礁岩

以放牧小徑規劃的步道， 多為木棧道

但部分區域則為起伏的礁石地形， 得小心

步道上的指標， 滿清楚， 但因園區腹地廣闊， 建議還是走在主線步道上， 比較安全

大峽谷~為一狹長型的珊瑚礁岩裂隙看介紹牌上表示: 走在峽谷中， 可見兩側特殊的石灰岩碳酸鈣沈澱物， 色白醒目但我們經過之時， 被圍住了

處處是石灰岩洞， 對於地質學家， 應該是很精闢的戶外教學範例而我們僅能是純欣賞

為避免過多的人工化， 小徑上還是保留了礁岩地形

來到大草原，長期放牧， 加上遊客行走踩踏， 以及東北季風的吹襲， 而形成草生地這裡可以眺望， 太平洋， 鵝鑾鼻燈塔....

景緻雖美， 但天氣太好， 沒有遮蔽的地方感受到南台灣陽光的熱情， 真的不力久待

繼續前進涵碧亭1300M

步上階梯

來到涵碧亭木作觀景亭，

遠眺湛藍的巴士海峽與太平洋， 右前方隱約還可以看到鵝鑾鼻燈塔生長在礁岩上的植物， 長期受到強風吹襲而匍匐其上呈現修剪過的形狀， 此現象稱為風剪在台北七星山的山徑， 或是宜蘭礁溪的抹茶山也也異曲同工的風簡植被現象