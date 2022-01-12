與狗狗迷霧中爬山！新竹尖石「魯壁山、東穗山」O型繞一圈

野狗足跡- part 12 新竹縣尖石鄉 魯壁山 東穗山 O型2021年9月18日

「魯壁」是泰雅族語，意思是可供歇息、坐下休息的草皮。魯壁山位於新竹縣尖石鄉的海拔1589M，在宇老觀景台旁，步道僅的0.8K即可到達魯壁山頂，前段是鋪設的木棧道，後段則是原始土徑，山頂有木椅可休息，天氣晴朗時可眺望大霸尖山及新竹沿海。 東穗山又稱「玉峰山」海拔1638M，林相原始、植被茂密，樹林間無展望。這次安排魯壁山、東穗山O形一圈，約5.2公里，途中布條稀疏，有幾段瘦稜深谷路段，需小心行走。 中秋連假的第一天，野狗團隊來到新竹尖石鄉，這是自從疫情爆發後的第一個中級山行程。不意外的這天還是睡過頭，不過參考山友的資料後，有把握能在天黑以前完成今天的計畫。

14:00抵達魯壁山登山口，指示牌上還有步道暫停開放的公告，但其實是過期公告尚未拆除，一旁有個小木梯，爬上木梯後便正式進入魯壁山登山步道。

進入步道後，一路緩緩往上，約5分鐘後即看到木椅可以休息。

14:24枕木梯，中級山下午常常會起大霧，所以路徑也會較為濕滑。

一路緩坡加上好走的枕木步道約半小時14:28抵達魯壁山(好快就到了)天氣好的時候可以從魯壁山三角點遙望大霸尖山但因為我們貪睡 只看到去背白牆:)

從魯壁山三角點(瞭望台)後方的山徑繼續前往東穗山，接下來的路不會有人工的步道，全是原始路徑。

潮濕的樹根路加上落葉絕對是跌倒神器，一定要小心看好踩點。

在較大落差的地方用裝備上的把手稍微幫隊長一把，避免受傷在未知前面路況的狀況下最好不要讓狗狗一路衝在前面拉她們一把的同時順道確認前方的路況

14:58拿出離線地圖確認是否走在正確路徑上

路徑沒錯，也有看到登山條，續行今天的霧滿大的，在炎炎夏日反而覺得涼爽，就像開冷氣一樣

途中有些地方山徑比較窄務必協助狗狗通過照片處是此行程唯二較需注意的路段大岩壁邊是崖邊為避免狗狗腳滑掉下山需一路拉著她們胸背上的把手因為霧氣特別濕滑，要小心行走

四輪驅動的隊長很有耐心的等走在最後的隊員(自帶圍巾)

鑽箭竹一路霧雨綿綿在台北盆地熱怕了的我們 覺得好涼爽!也正好解了戴口罩爬山的悶熱舒服多了~~

15:40到了東穗山的叉路口，我們要先登東穗山，再原路折返回這裡，從旁邊的岔路下山接回產業道路

一路爬升往東穗山前進

16:10抵達東穗山

休息-隊長們最喜歡的點心時間吃些高碳水餅乾 迅速補充體力

小休10分鐘，為了在天黑前下山，起身返回叉路口即使是炎炎夏日在海拔1700多的地方 久坐不動還是會冷的(海拔上升1000公尺 氣溫會下降6度)

發現倒木的樹根形成的一面牆，剛才經過時沒注意到(本來想拍一張看起來溫馨的照片，但配上這樹根怎麼有種倩女幽魂感...)

回到叉路後取右往下，一路往下切，接下來的路都沒有危險的地形，但就是滑

這一路上野狗隊員一共滑到了三次濕滑土徑 + 樹根 + 超厚落葉標準的中級山路況整路邊滑邊下像滑水道一樣過癮 (屁)

17:13 一小時候進入竹林路徑終於是乾的 (扶額)

17:17走出竹林接回產業道路

17:30 回到停車處，完成今天的魯壁、東穗O型

分享行程的足跡，出發前請先做好事前的功課 學會使用離線地圖 ，讓每次的出遊快樂出發平安回家狗狗爬山有益身心健康 ，讓彼此的心更緊密期待新任務 ，山上見