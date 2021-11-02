2天1夜單車輕鬆遊！ 志同道合夥伴共遊花東之旅 滿滿美食回憶與高速狂踩

愛運動的你＜妳＞們多久沒出遊了 運動方式有很多久要找到適合自己的方式其實很簡單能讓自己跑起來、單車騎起來、游泳游起來、爬山爬起來、只要是身、心、靈完全放空。就是對自己最好的運動方式。

繼9月中環島回來後心得感觸很深，這次我選擇二天一夜慢慢遊花東環島為了趕路而騎，讓我錯過很多景點我希望用文字及圖片寫下紀錄片。那就請大家好好觀看用你們的眼觀跟著我們一起去環花東縱谷吧！110年10月29日新北市樹林火車站出發約莫二個星期前預定了二鐵票（無需車袋）也可以上網查、訂票～但我沒訂過選擇到樹林火車站現場買票一・一

當日集結其他朋友們一同上火車

當火車行駛經板橋站➡️臺北火車站（臺北車站有停靠無法下車請注意）➡️經松山站車友們～陸陸續續一個一個接著上車"香香團"解：香香團顧名思義就是女生佔多數帶著愉快的心情跟我們一起出發吧！

即使有一些車友並不是那麼熟悉但話匣子打開後就一路聊到底，從經驗、聊到生活、聊到身上裝備車衣褲聊到、腳踏車無所不聊～過程超愉悅的……就這樣5個多小時很快就到站了途中大家還是有小歇一會～

台東池上火車站

到了池上火車已是中午了～免不了飽餐一頓～於是我們選擇了悟饕池上飯包

吃飽後才有力氣上路，才是真正的軟爛騎了這是我第二次騎單車遊花東～～～但卻是我人生第一次上卡鞋行駛在道一一路上我小心翼翼的、小心謹慎的慢慢騎就為了想打破前輩們的魔咒上卡摔👌次我承認到樹林火車站看到朋友太開心只記得脫右腳卡卻忘了腳左腳卡下一秒直接往左倒朋友嚇到我也驚呆了。我們前往第一個景點👇👇👇

台東池上伯朗大道

前往第二個景點～其實距離都很近……

金城武樹

再前往第三個景點～

天堂路

詢問當地人才知道其實天堂路只是個地名註：天堂路位於池上鄉萬安村龍仔尾聚落，此地名係因該地位於海岸山脈龍形尾端，天堂路呈S型蜿蜒一路向座落於西邊的新興村延伸，中途穿越呈東北─西南方向的伯朗大道接下來真正要開始騎了大家加快腳步，就為了擔心不穩的氣氛會變天，收起了軟爛腳步前往花蓮富里，只因當晚民宿在玉里鎮（沒錯就是我環島入住的房乾淨又舒適極力推薦）想了解我上一篇文章有寫。離開台東到了花蓮富里天空真的不做美了。我頭上一片烏雲密佈，其實已經下雨

忙著趕路的我們差點變成落湯雞找了小7補給買雨衣繼續上路後半段的路程，才是真正的磨練，富里一路下雨到下玉里鎮最後我們也放棄歐亞板塊先入住，大伙們也騎累了、玩累了、當然少不了民宿闆娘女兒開的小火鍋，真的是溫暖了我們的胃。

東美冰社老店剉冰

玉里臭豆腐

第二天隔天一早，為了吃當地人必吃的玉里麵👍阿蓮麵店

就這樣我們帶著滿滿的美食回憶與高強肚

同時另一組人馬坐夜車到池上已是早上一群勇咖為了追趕上我們更是努力狂踩均速皆為40以上，真的超狂。

👆宏哥我猜他心裡os我在哪～我在幹什嘛！

苦中作樂的伊凡哥 (＾▽＾)

跟我們相反的是他們只有唯一一位女生跟騎

離開了玉里村鎮前往車友必踩景點：【亞洲唯一、世界唯二】歐亞板塊V.S菲律賓板塊

香香團👆

高速猛男團👆

不捨得離開我最愛的玉里鎮濃濃的人情味與美食真難忘……收起玩心接下來，第二天才是最大的考驗環島的回憶，一下全湧上心頭忘不掉。再下來就是一路長騎練耐力與意志力的時刻沿途除了看山谷、稻田及河床……就一路騎大馬路旁自行車道。

幸運的是第二遊花東縱谷總是不會讓我失望滿滿的驚喜，既興奮又開心居然被我遇上了台鐵蒸汽火車

👆（感謝照片同團車友提供）👆

拍錄攝取圖片，讓我更有動力往前騎。身為壓隊又兼攝影師的我當然要”出賣”（笑～不是是為了要拍下她（他）們認真的一面

領騎人兼社團團長

同隊容大姐

可愛又不失性感的護理師，週週跑友大魚

真性情的週週跑友蓉妹

不懈怠努力踩的小欣，同時也是護理師。大家努力的踩踏著，唯有我邊騎邊捕抓最後的沿途美景，終於騎到了花蓮瑞穗。大伙休息喝咖啡、喝蜜香紅茶愜意的生活。

舞鶴北迴歸線

不敢留久怕趕不上火車，於是又起程了。

花蓮大農大富平地森林園區

快速拍照又趕緊趕路，此時烏雲又開始密佈

途中巧遇一位徙步環島大哥，太強大了。

最終還是難逃大雨的洗禮，我全身都濕透了只好大家又停下來等雨變小在趕路。最後的17哩路是如此的難熬ㅜ.ㅜ最慘的還不至如此～為了跟上大家的腳步才剛起步過了平交道單車居然打滑了，下一秒我手肘著地、再者頭部落地下一秒我暈了近一分鐘頭冒星星，如果在晚一分鐘我就真的去見玉皇大帝了@_@

好險在場有二名醫護人員朋友，立馬為我做了簡單包紮～超感動(≧ω≦)/還臨時為我做固定板

下雨天真的不好玩，我該慶幸我環島完全是沒遇到雨季……回台北該去拜拜了。不是只有我在那個地方摔倒，卡鞋開口笑了居然我們裡面也一位大哥跟我摔一樣的位置😭但我比他嚴重點～

就這樣二團是這種情況下會合真的超無言。也開心啦～看到熟悉的人格外親切。真的是苦中作樂了～距離火車站不到3公里了……傷口也處理了藥也吃了不得不硬著頭皮撐下去。終於…………花蓮火車站到了

右起👉小洋👉尤金哥👉AlbertHsiao 👉宏哥

右👉伊凡哥👉小洋

"香香團"右起👉蓉妹👉容姐👉大魚👉小欣👉我二天一夜的行程，就此落幕感謝收看最後獻上我的公里數～Day ☝

Day✌

感謝大家觀看～如果喜歡我的文章別忘記幫我讚👍👍👍不知不覺也快天亮了～祝好夢運筆朋友們