高CP值推薦！經濟實惠、耐裝實用的輕量登山大背「山人包」實測心得

健行筆記 / 健行筆記林庭宇

其實原先對於一個售價1680的登山包並不敢抱持太大的期待，畢竟自己原先使用的大品牌大背、朋友們使用的大背最便宜也都要4000元，貴的要到8、9千也不足為奇，在看過了這麼多不同種類品牌、包款的狀況下，價錢好像默默的也成為了衡量商品好用與否的標準之一，所以自然對一顆不到2000、買三顆更一顆只要1510的山人包沒有很大的期望。但是在我實際使用山人包後，我的第一個想法是：”誒！其實還不錯“。為什麼我會這麼說呢？

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1.一包三用（大背、攻頂包、旅行包）我一定要大推一包三用的功能，像我有在計畫要徒步環島，一定會有狀況是我需要將大背放在青年旅館，拿小包去逛街、吃飯...，這時候直接拆下頂袋，可變成小的後背包或是肩背也可以～超方便！完全不用重新整理行李。當然，登山時當做攻頂包、或是D0的隨身包包也都很方便～

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2.輕量化鋁條設計，大量降低肩膀重量同時保持支撐力背部支撐是利用輕量化的鋁條（只有10公克）加上芭蕉形狀的板子來製作，輕量卻有支撐性。只要將腰帶部分拉緊靠好胯骨、肩帶部分調整成適當長度、好好的打包，就可以囉。不過如果你的背長特別短或長，可能還是要試背看看才好～請看負重實測影片（我的YouTube正在辦抽山人包的活動 歡迎來走走❣️?）

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3.款式實用、外型帥氣我知道許多登山大大都知道如何好好的打包大背、做了輕量化的裝備升級，大背應該是越買越小，但是對學生、初入登山界的人來說，也不知道自己會不會真的入坑登山，買一顆便宜的大背是最經濟實惠的了～山人包除了好看帥氣以外（我使用的藍色、綠色，不管在室內拍攝、山上陽光下拍攝，我覺得質感都不錯），55+5L的容量設計、腰包、頂袋、分隔層、正面拉鍊、下方拉鏈、各種綁帶也都讓裝備有各自的去處。喔對了，有贈送背包套喔，也有背包套的小格層，讚讚。

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?我會推薦給：1.有預算考量的人：不確定是否對會入登山坑、不想花大錢買裝備的人。我覺得：山人包、CP值有高！（ 就。是。便宜。）2.想要當背包客or徒步環島的人（背包客肯定需要一個能裝、耐磨、耐髒、防潑水的大背，簡單來說就是需要摧殘也不心疼的大背，山人包耐操好用，絕對是首選，另外如果你跟我一樣愛拍照，喜歡帥帥的，那我也蠻推山人包，logo和大背本身設計都很好看喔）3.學校社團訓練用（社團常常會有預算考量的問題，也通常不會把經費都使用在買大背上，這時候我就會推薦可以購買山人包來當作社團公用背包，不僅cp值高、背包設計也男女適用）

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