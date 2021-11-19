救命步驟！求救時「如何告知座標」 陷入急難立刻按一鍵

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當迷路要通知救難單位時，要怎麼知道自己的座標位置呢？以下來介紹常用的求救APP，急難時按一鍵即可定位座標，能讓救難人員縮小搜索範圍，把握黃金救援時間。

迷路了該如何發送求救訊息？
◆在撥打112、119、110等求救電話前，利用手機APP確認自身座標位置，可以讓救援更有效率。◆當你將座標發給救難人員後，最好停留在原地等待救援不要亂跑，讓救難人員盡快尋獲你，才能提高獲救機會。
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注意事項1.登山APP的座標定位有誤差值可以參考，會比手機內建的APP來的精準，建議還是先以前兩項功能為主喔。2.若是發現自己的準確度(誤差值)過大，建議往空曠或山頂處移動，直到數值縮小至一定範圍再通報，這樣才能讓救難人員盡速尋獲。3.在山上若遇到完全沒訊號時，請往空曠或山頂處移動，直到出現微弱訊號。建議先以手機文字簡訊或是報案APP的簡訊報案功能為優先考量，可先按『發送』，手機會在抓取到基地台微弱訊號的同時發出文字訊息的。

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