救命步驟！求救時「如何告知座標」 陷入急難立刻按一鍵

注意事項 ： 1.登山APP的座標定位有誤差值可以參考，會比手機內建的APP來的精準，建議還是先以前兩項功能為主喔。2.若是發現自己的準確度(誤差值)過大，建議往空曠或山頂處移動，直到數值縮小至一定範圍再通報，這樣才能讓救難人員盡速尋獲。3.在山上若遇到完全沒訊號時，請往空曠或山頂處移動，直到出現微弱訊號。建議先以手機文字簡訊或是報案APP的簡訊報案功能為優先考量，可先按『發送』，手機會在抓取到基地台微弱訊號的同時發出文字訊息的。