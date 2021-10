臺灣百大必訪步道！ 北投熱海岩場、丹鳳山、軍艦岩步道 地質景觀超奇特

* 2021/09/18 週六 9~13時《地質景觀奇特的北投熱海岩場、湯守岩、丹鳳山、軍艦岩步道》

【台北-臺灣百大必訪步道】軍艦岩、丹鳳山親山步道行程:捷運圓山站→捷運新北投站→新北投車站→北投公園→水都溫泉會館→溫泉路銀光巷→北投熱海岩場→湯守岩 H198m→丹鳳山 H117m→260公尺峰南側分叉路→軍艦岩 H192m→國立陽明交通大學→捷運石牌站→捷運圓山站→賦歸.(步行 7.6 km, 4 小時)

9月18日中秋連假第一天, 晴空萬里, 登山會來了50幾位山友參加.軍艦岩、丹鳳山走過不計其數, 可從石牌路二段315巷的玉皇宮或是陽明大學登山口攀登軍艦岩, 也可由捷運奇岩站沿磺港路→奇岩路登上丹鳳山.今天的路線不同以往, 由新北投溫泉路銀光巷上山, 經過奇岩巨石、怪石嶙峋的熱海岩場到達湯守岩.

續往一路平緩好走的丹鳳山, 紅色丹鳳展翅高飛的公共藝術造景為其地標. 下方的石壁上寫著碩大的白色「丹鳳」二字, 也是必拍的景點, 更可俯瞰高樓大廈櫛比鱗次的都會叢林, 以及遠處高低起伏的重巒疊翠.接著折返, 經過260公尺峰南側分叉路, 再往2000多萬年前沉積古老地層的軍艦岩前進. 聳立於山頭特殊的雪白巨岩, 宛若一艘凌駕於綠樹之上的艦艇, 航向不可知的未來.

站在山頂上, 可以遠觀北面的大屯火山群、東望五指山系、西眺觀音山及威靈頓山莊、南瞰淡水河與基隆河蜿蜒穿越的臺北盆地, 360度的廣闊視野, 永遠令人讚嘆驚豔.由於新冠肺炎疫情影響, 今天的軍艦岩可說是由我們登山會包場, 總算可以拍張一人獨享的軍艦岩山頭的相片.

此時日正當中, 有隊友難耐酷熱而臉色發白, 我和另外兩位隊友陪同她由陽明大學下山賦歸, 沒有繼續走原訂的後段行程:唭哩岸山→奇岩山→奇岩山西峰→捷運唭哩岸站.今天經歷和收獲了北投熱海岩場→湯守岩這條既新鮮又有點刺激的路線, 期待來日再細細品味一番!? ? ? ? ? ?「歲月不饒人!」“Time and tide wait for no man.” ?* 更多相片另存於相簿 *#健行筆記app

