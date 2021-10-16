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體驗最單純休閒方式！ 「東豐自行車」逍遙騎 12公里綠色走廊風景如畫

健行筆記 / 健行筆記Elin Lin

想體驗最單純、最庶民的生活方式。選擇搭公車來到石岡區公所，再從石岡區公所租i Bike，來個全國第一條由廢棄鐵道改建的自行車專用道單車行。

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來到運動休閒廣場的岔路，決定先往豐原朴子街方向騎。從此至石岡水壩，堪稱全段最美的一段，滿滿的綠意，沒有任何車輛的干擾，也幾乎沒人，清風拂來，感受到了大自然的美好。

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石岡水壩欣喜看到台灣50多年來最嚴重的乾旱後，這座橫跨大甲溪，台中市主要的水源區，終於有充沛的水量。那傾瀉而下的溪水及轟隆隆的水聲，何等迷人啊！

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進入石岡站前的一座小橋-食水嵙溪橋。昔日火車駛過瀑布上方之奇景今安在？

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2.0K處返回(施工中請勿通行)

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沿著兩旁樹木向中央齊聚生長交織成茂密的綠頂前行，不時還可看到舊鐵路，車站哪！超可愛的0蛋3D彩繪月台，一節火車廂及站牌說明這原是石岡車站的遺址，深具歷史價值。

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騎上叉路走上鵲橋欲會情郎？

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可惜情人木橋上等無人。倒是橋下青山綠水風景如畫，我來觀賞我心歡。

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在層層疊翠，蒼鬱林木夾道下，經過梅子車站，來到梅子鐵橋。

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站在橫跨大甲溪，連接石岡與東勢的梅子鐵橋上，欣賞大台中的母親之河溪畔風光。美麗的大甲溪，日日夜夜向西方流出，多少人在溪畔過童年，多少人在溪畔開墾家園～

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全長十二公里的綠色走廊，月台、鐵軌、斷層景觀，還有好多隧道、上坡、險降坡，Ubike騎起來還真有點累，且讓我就此止住返回。讓兩旁生氣盎然的綠樹，和徐風拂面伴我歸。

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瀑布 單車

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