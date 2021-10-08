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壯闊飛瀑秘境！ 新竹尖石水田林道「鴛鴦谷瀑布群」 男人&女人瀑布別有風情

健行筆記 / 健行筆記Terry Wang

前一年去了雲森瀑布後，一直對高落差瀑布秘境，一直有著嚮往；而在新竹的水田林道-鴛鴦谷瀑布群，也已鎖定好久了，等到微解封立即安排出發!!無論是30公尺高低差的鴛鴦瀑布(男人瀑布)，或是有清涼觀瀑台的鱸潭瀑布(女人瀑布)，都會讓你有不虛此行的滿足感。

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停車/出發建議：首先強烈建議，平日或周六早晨/上午到訪，因為入口旁的停車空地僅能停6-8台車，加上道路寬度大約一台車寬度，所以路邊停車也有一定難度。

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尖石山區也常有午後雷陣雨，加上來回要2小時，建議盡早到達。

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沿途路況/景色：雖然前半段步道是1km長度的緩上坡，但林道都是水泥路面，所以走起來很輕鬆，可以用緩慢腳步，散步在森林之間。

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兩側林相豐富，途中還有開闊山景，沿途心情上真的很放鬆。

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鴛鴦瀑布入口：當走過1.5km距離路標、經過水泥路橋後，大約100公尺處，往路邊看會有一個小徑入口痕跡，這裡就是下切到鴛鴦瀑布溪谷的入口。在此強烈建議：1.因為是穿越林木、溪谷，要穿著防滑效果好的鞋子，並攜帶登山杖。2.要做足功課或請熟悉山友陪同，下切的路況非原始，路徑也不明顯。(YOUTUBE有紀錄下去方式可以參考_影片連結)

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經歷數次腳滑、穿梭在林木岩石之間，終於到達下方溪谷，本先想好好喘口氣、踏一踏溪水，但一抬頭就看到……

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抬頭仰望鴛鴦瀑布，其秘境感、高落差的壯闊，絕對不下於當初看到雲森瀑布的感動，水量雖不大，但三層瀑布景色，與周圍林木、巨石融合成獨有的醍醐味。真的非常的美麗動人，下切的路況雖然難行，但能看到這樣的秘境，實屬難得!

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收拾好感動，回到原來的步道再向上前行約50公尺，就會到達另一個鱸潭瀑布的入口。

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比起原始小徑，鱸潭瀑布的路況就顯得友善許多，有著石階、木棧道、簡易的護繩；但臨近溪水，所以因水氣造成的路面潮濕是無法避免，行走時還是要小心注意。

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大約五分鐘路程，就會到達鱸潭瀑布觀景平台。

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不同於鴛鴦瀑布的壯觀秘境感，鱸潭瀑布是種水綠寧靜感，當你盤坐在平台，聽著瀑布白噪音，舒服的發呆休息，好好的沉澱自已。另外，其實還有一個玉女瀑布，爬過很早期山友文章，路程真心危險，目前入口已被封起來，已禁止前往，所以也請大家不要嘗試前往。

水田林道-鴛鴦谷瀑布群停車資訊：入口前方空地開放時間：24hr更多新竹健行紀錄: 泰瑞吃飽飽

瀑布 秘境 步道

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