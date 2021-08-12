瀑布小徑、婚紗攝影秘境！ 「北投泉源里」七夕情人節放閃新景點

七夕情人節將至，北投泉源里推出新景點，讓戀人們甜蜜放閃留下夏日的獨特美好回憶！

獨特的山村聚落地質景觀及宛如仙境般的瀑布美景，除了是許多新人前往拍攝婚紗的秘密景點，近年更透過市政府的整體環境改善，打造休憩賞景平台及步道，讓民眾舒適慢遊享受如同世外桃源的輕旅行。

大地工程處表示，走進硫磺谷遊憩區，民眾就可沿著人車分道路線，欣賞溪流或於視域廣闊處的平台遠眺硫磺谷特殊地景，更能欣賞到夕陽如蛋黃般可口的景致。其中，可以在走讀當地的採硫產業文化的平台稍作休憩，瞭解泉源地區特有歷史文化。當然更不容錯過隱身於行義橋旁的情人瀑布，周邊茂密林木包圍下的瀑布沿著高聳的巨岩絕壁而流並在陽光照耀下，偶有彩虹出現，搭配潺潺的流水聲，仿佛踏入忘憂仙境，帶給情侶們視覺與聽覺的饗宴。

大地處坡地整治科長陳建帆說，今年1月完工的二處觀景平台及越溪景觀橋，座落在行義路旁，除了提供民眾透過不同視角，欣賞硫磺谷及北投市區的美景，體驗這山村聚落地景文化和曾經的磺金歲月，也更增添這路段多樣的賞遊樂趣。泉源里陳里長說，泉源里大多位處陽明山國家公園內，保有諸多珍貴的自然生態資源，特有的火山地形、地熱景觀溫泉、瀑布及農田古圳等，皆是情人約會必選景點。也提醒民眾微解封的同時仍須積極防疫，出門請做好個人防疫措施，守護你我的健康。

交通方式如下：1.自行開車：沿著泉源路至硫磺谷遊憩區停車後步行500公尺即可抵達情人瀑布。2.大眾運輸：可搭乘捷運至石牌捷運站轉搭508路、536路公車至「大同之家」站下車，步行200公尺內即可到達。

情人瀑布銀白涓絲奔騰而下（圖／台北市大地工程處）

行義路旁觀景平台供民眾休憩及遠眺硫磺谷地景（圖／台北市大地工程處）

遠眺硫磺谷的地景（圖／台北市大地工程處）

觀賞硫磺谷特殊地景（圖／台北市大地工程處）

十八份水圳週邊景點導覽圖（圖／台北市大地工程處）

資料來源：台北市大地工程處