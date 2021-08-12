快訊

北市2確診者一起逛街一起確診 一張圖看趴趴走足跡

成大研究生撿手機不慎掉落曾文水庫 今下午尋獲遺體

瀑布小徑、婚紗攝影秘境！ 「北投泉源里」七夕情人節放閃新景點

健行筆記 / 健行筆記台北市大地工程處

七夕情人節將至，北投泉源里推出新景點，讓戀人們甜蜜放閃留下夏日的獨特美好回憶！

獨特的山村聚落地質景觀及宛如仙境般的瀑布美景，除了是許多新人前往拍攝婚紗的秘密景點，近年更透過市政府的整體環境改善，打造休憩賞景平台及步道，讓民眾舒適慢遊享受如同世外桃源的輕旅行。

大地工程處表示，走進硫磺谷遊憩區，民眾就可沿著人車分道路線，欣賞溪流或於視域廣闊處的平台遠眺硫磺谷特殊地景，更能欣賞到夕陽如蛋黃般可口的景致。其中，可以在走讀當地的採硫產業文化的平台稍作休憩，瞭解泉源地區特有歷史文化。當然更不容錯過隱身於行義橋旁的情人瀑布，周邊茂密林木包圍下的瀑布沿著高聳的巨岩絕壁而流並在陽光照耀下，偶有彩虹出現，搭配潺潺的流水聲，仿佛踏入忘憂仙境，帶給情侶們視覺與聽覺的饗宴。

大地處坡地整治科長陳建帆說，今年1月完工的二處觀景平台及越溪景觀橋，座落在行義路旁，除了提供民眾透過不同視角，欣賞硫磺谷及北投市區的美景，體驗這山村聚落地景文化和曾經的磺金歲月，也更增添這路段多樣的賞遊樂趣。泉源里陳里長說，泉源里大多位處陽明山國家公園內，保有諸多珍貴的自然生態資源，特有的火山地形、地熱景觀溫泉、瀑布及農田古圳等，皆是情人約會必選景點。也提醒民眾微解封的同時仍須積極防疫，出門請做好個人防疫措施，守護你我的健康。

交通方式如下：1.自行開車：沿著泉源路至硫磺谷遊憩區停車後步行500公尺即可抵達情人瀑布。2.大眾運輸：可搭乘捷運至石牌捷運站轉搭508路、536路公車至「大同之家」站下車，步行200公尺內即可到達。

a195468f27c497b731c087ecd0743b48.jpg

情人瀑布銀白涓絲奔騰而下（圖／台北市大地工程處）

fbc05c58b3dc502108a6d205feddeab2.jpg

行義路旁觀景平台供民眾休憩及遠眺硫磺谷地景（圖／台北市大地工程處）

822a4fbe8f737419b26196e0a4b51936.jpg

遠眺硫磺谷的地景（圖／台北市大地工程處）

6499332a8384eb946cfaaa8f1239980b.jpg

觀賞硫磺谷特殊地景（圖／台北市大地工程處）

83b240937c62b96b1e0c9e1703f5792c.jpg

十八份水圳週邊景點導覽圖（圖／台北市大地工程處）

資料來源：台北市大地工程處

瀑布 北投 美景

延伸閱讀

壯觀美景！ 日本3大名瀑-「那智瀑布」 宛如電影場景再現超好拍

彰化市豪雨形成瀑布景觀 土石灌進民宅撤離5人

恭喜！鍾孟宏「瀑布」入圍威尼斯影展 賈靜雯樂感榮耀

2台鐵清潔工確診…北市公布5例足跡 遍及北投家樂福、台北車站等多地

相關新聞

戴口罩爬山行不行？ 完全超出能力範圍...只能期待「吸濕排汗自帶純氧口罩」問世

紗帽山、從來沒有造訪過，但怎麼名字好耳熟哦！從小到大的，常常聽到，為什麼呢？因為那兒美食一堆啊！今天，終於...造訪他本人。 因山形酷似古代官員的烏紗帽而得名。但我第一次看到他時，總覺得蠻像獵筆小新

戴口罩爬山行不行？ 「口罩魔王」在大岩壁發功，也擋不住我對山的熱愛

疫情期間要好好待在家防疫，偏偏幾乎天天都是好天氣，挑了個平日休假的黃昏時光，穿上快發霉的登山鞋，戴上口罩，噴好酒精，來到金面山.... ?實測?究竟戴口罩爬山會不會氣喘如牛呢？ 讓我們繼續看下去...

戴口罩爬山行不行？ 七星山登頂濕背秀，一定要隨時注意體能與氧氣

前言 已經被關了整整兩個多月，頭上都香菇都要長出來了終於盼到疫情較為趨緩的時刻，再也抑制不住想往山去的心情決定隔日來個早點出花(結果還是睡過頭，6點半才起登XD) 美麗的步道，等芒草花季一定要

戴口罩爬山行不行？ 不管口罩有多悶，「登高望遠」就是讚！

疫情期間久未出門登高，還是會想念爬山的時光，和姊妹淘討論之下，終於挑了一個好天氣前往鄰近的姜子寮山步道，準備開啟久違的登山模式! 走訪路線: 姜子寮山步道 - 登山距離: 單程約1.6公里 - 來

搭捷運公車爬山去！ 精選20條以上「登山健行路線」搭大眾運輸也能輕鬆爬

大眾運輸也能說爬就爬，台北新北宜蘭搭捷運公車爬山去，超過20條的捷運公車都能抵達的登山路線，持續更新中！將提供爬山的交通路線、時間、公廁等溫馨提醒給大家參考，讓大家搭乘大眾運輸也能說爬就爬！ 大眾運

新手單攻之前必看！ 健行與登山「裝備檢查」不馬虎

2021/07/08 按編：微解封的登山潮擋不住，山屋不開放，健行筆記擔心會有一波單攻潮。假使你是登山健行的新手，建議你不要輕易嘗試單攻百岳，請先累積過夜經驗、百岳經驗後，再來評估是否嘗試單攻百岳，以

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。