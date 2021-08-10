戴口罩爬山行不行？ 登山習慣真的有所改變，結論是要「慢慢爬」

前言：在看了福爾摩沙守護者：山林篇後實在是擋不住想上高山的心情，因此在微解封後安排了一趟合歡群峰的單攻越野跑行程，順便測一下在疫情期間帶口罩慢慢跑的訓練程果合歡群峰是最適合百岳新手練習的的好地方，沿著台14甲往花蓮方向的路途中處處皆是美景，有高山，有雲海，安排一日行就能輕鬆刷下三座百岳(合歡主峰、合歡東峰、石門山)，如果有餘力可在加合歡尖山，之前高山杜鵑盛開時，就有想來(平日還是停車場爆滿改去小風口停車，爬合歡北峰賞花兼人生第一座百岳)，這一次趁著最近微解封之際，平日去因為停車位減量(保警大哥辛苦了)還是等了一下停車位。

一下車看了武嶺牌子還是很多人，就先往下走去合歡主峰登山口，在登山口時熱身一下，就用慢慢跑方式上山，跑了100公尺不到就放棄，錯估了高山空氣稀簿的影響，改用走了(出發前信心滿滿，穿越野背包+越野鞋，不帶登山杖)，一路上步道旁玉山龍膽等花都有開，有很多蜜蜂來採蜜，上到主峰有隻不怕人的岩鷚在身旁跳來跳去，幫我跟牌子拍照大哥還說合歡山上鳥不怕人太離譜了，可能是有遊客餵食或是吃不心掉下來的餅乾屑，回到停車場武嶺牌人不多，去合個照，就趕快去合歡遊客中心停車場，一樣沒位置等了一點時間，往上去爬石門山，路程很短沿途可看見奇萊、屏風等山，拍個照傳到群組來為預定的奇萊北下屏風的行程遠遠探堪一下，到山頂遇到一對情侶看到我一個人，還主動問我，幫我與牌子合照，謝謝那位指甲上畫笑臉的美女。

合歡主峰上岩鷚

遊客中心前的解說牌，都是我的目標山回到石門山登山口，對面就是合歡尖山階梯，要走上去，就看到有個牌子下山處，上山請從遊客中心後面，本來想繞回去，可是看到大家都是走這邊上去，就跟著上，下去走遊客中心後面那條一路都沒人路很難走，怪不得大家都不走這邊，再來就是合歡東峰了，在松雪樓補個水(門口有奉茶，謝謝松雪樓的大姐)，一直階梯往上加上帶口罩真的很吃力，在三分之二那觀景平台休息一下欣賞遠處的玉山群峰，下山時在階梯上竟然插一截斷掉登山杖在中間，四周都沒人，想說有人踢到很危險還是撿下山好了，新聞說烟花颱風今天發海警，可能是因為颱風的關係奇萊山好美喔，又在昆陽停車場拍照賞景，感嘆那時候能完全解封去爬奇萊山。

合歡東峰撿到斷的登山杖

奇萊山真的好美喔

走訪路線(距離/時間/海拔起伏)

路線：武嶺停車場-合歡山主峰、合歡山遊客中心停車場-石門山、合歡尖山、合歡東峰距離：3.36公里/1.41公里/0.4 公里/2.2 公里(登山口開始)時間：49分鐘/27分鐘/21分鐘/1小時34分鐘(不含山頂及平台拍照休息時間 ，用健行筆記APP記錄)海拔起伏：3100~3421公尺

戴口罩與平常呼吸有何不同

之前在山下就有帶口罩練走一些馬路或郊山步道，帶口罩真的吸不太到氣，尤其是口罩溼掉了要換口罩，但是高山爬溫度低，不太會流汗，尤其是在高山冷風又大時，本來就會帶頭巾蓋住口鼻，帶口罩有同樣效果，只是透氣性差了點，尤其是在加上口罩支架與頭帶頭巾，跟本不會溼。

戴口罩對於行走速度的影響

戴口罩會增加呼吸阻力，比沒戴口罩時容易喘，對於上陡坡、爬高山這種耗氧量大的真的影響很大，心跳變快、速度變慢，休息時間變多，小坡及下坡就影響比較小

戴口罩後，你改變哪些登山習慣

1.不太跟山友打招呼，之前爬山在山徑上遇到山友都會打個招呼，下山時幫上山的山友加油一下，有時在平台、山徑旁休息時還會聊天一下，看到山友帶可愛的毛小孩來還會想跟牠玩，現在都不行。

2.氣候變遷全球暖化，台灣越來越熱，夏日艷陽高照下，真的郊山要很早爬或傍晚爬，不然帶口罩已經加劇呼吸困難度，再加流汗實在不行。

3.因為上山要慢慢的，更能感覺的自已的身體況狀況，連心跳聲有時也很清楚。

貼心小叮嚀：

1.帶口罩爬山帶遇到的問題有三①流汗會造成口罩浸濕，可以帶口罩支架+頭帶or頭巾，延長口罩浸濕時間，口罩浸濕也要做更換，確保口罩的透氣性與保護力！②透氣性不足，口罩支架可以撐出一點空間，會增加一點氣，但是醫療口罩最主要是中間過濾層在不透氣，雖然帶布面口罩比較透氣，可是為了防疫還是不建議！③口罩造成眼鏡有霧氣，口罩內上加折好的薄衛生紙或是眼鏡用富含界面活性的清潔劑來清洗！

2.有心血管、呼吸道疾病或是平常沒有運動習慣的人，還是不要勉強戴口罩運動喔！

3.路線盡量挑選山徑較寬的山來爬， 與他人保持社交距離，守護自已及大家的健康喔！

4.就影響度而言，最適合就是情況在高山冷風又大時，本來就會帶頭巾蓋住口鼻，帶口罩有同樣效果，適合體能強健的登山者。

5.戴口罩真的要慢慢爬，在一日單攻盛行的情況，大家都是在衝衝衝，現在慢慢爬可以更感覺自已的身體及探索沿途美麗的景色、動植物等等也是另外一種心境。