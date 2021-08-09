戴口罩爬山行不行？ 完全超出能力範圍...只能期待「吸濕排汗自帶純氧口罩」問世

紗帽山、從來沒有造訪過，但怎麼名字好耳熟哦！從小到大的，常常聽到，為什麼呢？因為那兒美食一堆啊！今天，終於...造訪他本人。

因山形酷似古代官員的烏紗帽而得名。但我第一次看到他時，總覺得蠻像獵筆小新的屁屁吔！我總稱它為屁屁山。登山口有南北二個，北登山口在前山公園旁紗帽路上。另一個南登山口在公車「頂半嶺」站附近。北登山口優於南登山口，因為南登山段長滿青苔且較陡，雨後容易濕滑...。

步道整段都是石子階梯，雖是無止境的上坡，但他是之字形的上升步道，而且是走在高大樹蔭下、偶而還能遇見排排站的菇菇在等候，走起來比較不會心累...。是條冷門但優質的健行路線。

▼能眺望七星山、大屯山，俯瞰遊客中心及中山樓的全景...。石階...石階...還是石階...。

▼菇菇排排站...WOW！好擠哦！

▼時而平緩...時而陡峭...

▼陳何界石：為先民土地界標，詳細來歷己不可考。

▼圖左：唯一的一朶粉紅小花...。圖右：有蜜蜂相伴的小白花...。

▼看盡草山百年滄桑 - 紗帽山，標高643公尺。為七星山的寄生火山，因外形酷似古代官員的烏紗帽而得名。山頂觀景台視野遼闊可俯瞰陽明山群山，瞬間有種看模型的感覺，各個山頭排排站任你點兵點將。站在山頭上好適合大聲吶喊！但，山頂觀景台完全沒有遮蔽物，非常的曬...無法久留。

▼七星群峰、山腳下的陽明山遊客中心、中山樓...、陽明公園到竹子湖的大片美景，真讓人心曠神怡。

▼七星山腳下是曾經風華...如今只剩骨架的陽明山介壽堂，只剩華麗外表世上唯一蓋在硫磺坑上的宮殿 - 中山樓...。

▼遠眺大屯三連峰、竹子湖...。

▼花與蝶

▼圖左：三等三角點1021號▼圖右：見證歷史的「太子亭」遺跡，當年為了迎接日本裕仁太子的觀景亭，雖未沒等到太子的到訪，但也服務過無數到此停留的旅客，如今只剩石桌及二根柱子...。

▼從太子亭往下走，林間樹林頗幽雅，有巨大的大葉楠...。

▼正在跳著曼妙舞姿的青楓...。

▼仰望天空，突然發現樹稍間隙好像出現一位小天使...。

▼陽投公路馬路旁大埔登山口，紗帽山的南登山口。

▼教師研習中心(前山公園公共溫泉浴池)曾經是台灣規模最大的溫泉浴場...。

戴口罩時，還是散散步或是逛逛文物館時比較合適...。

走訪路線(距離/時間/海拔起伏)

紗帽路北登山口（陽明湖登山口）→紗帽山（觀景台）→太子亭→紗帽路南登山口公車「頂半嶺」站。全程2.3公里，需時2小時，海拔高度：350~643M，高度落差293M。

戴口罩與平常呼吸有何不同

之前爬山時，會依行走速度來保持規律的呼吸頻率。戴上口罩之後，放在臉上的東西變多了，當臉上流汗有熱氣時，除了眼鏡會起霧，也因流汗口罩黏貼在臉上而導致吸氣更加困難。戴口罩真的不適宜爬山，口罩會增加吸吐氣的阻力，增加體力消耗的負擔。這次走紗帽山，步道雖是無止境的上坡，但他是之字形的緩上升步道，而且是走在高大樹蔭下，所以在可接受範圍。

戴口罩對於行走速度的影響

對行走速度，如果爬的山不是高海拔或是陡上的，影響不大。但整體時間會增加 (原本1.5小時，戴上口罩會多增加1/3的時間)。因為休息次數變多，擦個汗、喝口水都需要停下來才能完成。

戴口罩後，你改變哪些登山習慣

改變的登山習慣是喝水次數變少了因為麻煩。另外，之前都會幫忙拍照，但疫情後，真的無法幫忙拍照。目前選擇效區沒有高度的小山或河岸的自行車道健走。運動還是以散步、健走為主。戴口罩爬山，是超出小女子我能力範圍的事。爬山，就等那天不用戴口罩時再去吧！山永遠都在。

結論是，迎接後疫情時代的登山日子，好像不適合我。等我練成以下三項特異功之後：1. 超強肺活量 2. 我的頸部以上不會流汗 3. 可以長時間不用喝水也不會渴。另外，如果有人發明「吸濕排汗自帶純氧」的口罩。那時，我再考慮是否要戴著口罩去爬山...。