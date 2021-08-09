快訊

失足畫面曝光！鈑金廠老闆摔落排水溝 疑無力脫困喪命

戴口罩爬山行不行？ 完全超出能力範圍...只能期待「吸濕排汗自帶純氧口罩」問世

健行筆記 / 健行筆記Chin天天異想世界

紗帽山、從來沒有造訪過，但怎麼名字好耳熟哦！從小到大的，常常聽到，為什麼呢？因為那兒美食一堆啊！今天，終於...造訪他本人。

因山形酷似古代官員的烏紗帽而得名。但我第一次看到他時，總覺得蠻像獵筆小新的屁屁吔！我總稱它為屁屁山。登山口有南北二個，北登山口在前山公園旁紗帽路上。另一個南登山口在公車「頂半嶺」站附近。北登山口優於南登山口，因為南登山段長滿青苔且較陡，雨後容易濕滑...。

步道整段都是石子階梯，雖是無止境的上坡，但他是之字形的上升步道，而且是走在高大樹蔭下、偶而還能遇見排排站的菇菇在等候，走起來比較不會心累...。是條冷門但優質的健行路線。

  • 交通：淡水線捷運北投站轉乘公車230，「教師中心」站下車。

  • 健行路線：紗帽路北登山口（陽明湖登山口）→紗帽山（觀景台）→太子亭→紗帽路南登山口（大埔登山口）。全程2.3公里，約需時1.5-2小時，可與橫嶺古道連走。

▼能眺望七星山、大屯山，俯瞰遊客中心及中山樓的全景...。石階...石階...還是石階...。

a245c36d2eddc89052deb97d30fa1707.png590b4be546b03eb6b45902226f73b208.png
6bc0d5a9656c504af7db479b53288cda.png

▼菇菇排排站...WOW！好擠哦！

802b32bc81c0837c8cea55c1b1c19afe.png

▼時而平緩...時而陡峭...

46e10cd1aeb433ccda2f74657392bfe7.png2d2c262a83deb8957454c724a0fefa4f.png
e3bb81509090ee503287cbcb8c44dc4a.png

▼陳何界石：為先民土地界標，詳細來歷己不可考。

eb902eafa53a9bed3acd418a6eb41935.png7cc85d68a8b4c798b94d51e2f445352f.png
ca6a0ee7cfc121889626f40de1cfd002.png

▼圖左：唯一的一朶粉紅小花...。圖右：有蜜蜂相伴的小白花...。

2d913587b722aaaada2d122f85a52f5b.png790f4de89ceaad190d6a01b2ac8ab631.png

看盡草山百年滄桑 - 紗帽山，標高643公尺。為七星山的寄生火山，因外形酷似古代官員的烏紗帽而得名。山頂觀景台視野遼闊可俯瞰陽明山群山，瞬間有種看模型的感覺，各個山頭排排站任你點兵點將。站在山頭上好適合大聲吶喊！但，山頂觀景台完全沒有遮蔽物，非常的曬...無法久留。

f75050745f9c4b766fe2fe158edb3e3d.png

▼七星群峰、山腳下的陽明山遊客中心、中山樓...、陽明公園到竹子湖的大片美景，真讓人心曠神怡。

dcaea61685bc2c054931a09eda2d9d2a.png

▼七星山腳下是曾經風華...如今只剩骨架的陽明山介壽堂，只剩華麗外表世上唯一蓋在硫磺坑上的宮殿 - 中山樓...

43763a4d55d69bc294fa6b099fac4923.png

▼遠眺大屯三連峰、竹子湖...。

d66e7a8e35ab9f1822001a9278eace52.png

▼花與蝶

dd6abb931e733f4e1f0b518812575de1.png

▼圖左：三等三角點1021號▼圖右：見證歷史的「太子亭」遺跡，當年為了迎接日本裕仁太子的觀景亭，雖未沒等到太子的到訪，但也服務過無數到此停留的旅客，如今只剩石桌及二根柱子...。

30819e080eb81769f334cbf565eced4c.png59385777be7a204d671c371579263f04.png

▼從太子亭往下走，林間樹林頗幽雅，有巨大的大葉楠...。

dd2d524592613f700048372a93816a6b.png

0538e8375d562bb19f635093ef153116.pngc47a5648e04a2caab6ca026e15746992.png

▼正在跳著曼妙舞姿的青楓...。

768bb3a1dc40a97805bd7ffa5661f1d6.png15e8022da07f490ae1176e45508b423a.png
79c647500614fb858764eb89941caaad.png

▼仰望天空，突然發現樹稍間隙好像出現一位小天使...。

1e6917e9780730f6082d1c824c5e201d.png

▼陽投公路馬路旁大埔登山口，紗帽山的南登山口。

8c00d90c5ea3ed01dcf5c3b08313b680.png

▼教師研習中心(前山公園公共溫泉浴池)曾經是台灣規模最大的溫泉浴場...。

5f36fb30365f4bbf28deafa71f83984a.png6c49ba5f566ee2de7a38be624ca14a4c.png
3b14bb1dc4677cc3de3a537ea13c4ad3.png

戴口罩時，還是散散步或是逛逛文物館時比較合適...。

d552e8f95d8f04d297ab69ddee14fb3d.jpg

走訪路線(距離/時間/海拔起伏)

紗帽路北登山口（陽明湖登山口）→紗帽山（觀景台）→太子亭→紗帽路南登山口公車「頂半嶺」站。全程2.3公里，需時2小時，海拔高度：350~643M，高度落差293M。

戴口罩與平常呼吸有何不同

之前爬山時，會依行走速度來保持規律的呼吸頻率。戴上口罩之後，放在臉上的東西變多了，當臉上流汗有熱氣時，除了眼鏡會起霧，也因流汗口罩黏貼在臉上而導致吸氣更加困難。戴口罩真的不適宜爬山，口罩會增加吸吐氣的阻力，增加體力消耗的負擔這次走紗帽山，步道雖是無止境的上坡，但他是之字形的緩上升步道，而且是走在高大樹蔭下，所以在可接受範圍。

戴口罩對於行走速度的影響

對行走速度，如果爬的山不是高海拔或是陡上的，影響不大。但整體時間會增加 (原本1.5小時，戴上口罩會多增加1/3的時間)。因為休息次數變多，擦個汗、喝口水都需要停下來才能完成。

戴口罩後，你改變哪些登山習慣

改變的登山習慣是喝水次數變少了因為麻煩。另外，之前都會幫忙拍照，但疫情後，真的無法幫忙拍照。目前選擇效區沒有高度的小山或河岸的自行車道健走。運動還是以散步、健走為主。戴口罩爬山，是超出小女子我能力範圍的事。爬山，就等那天不用戴口罩時再去吧！山永遠都在。

結論是，迎接後疫情時代的登山日子，好像不適合我。等我練成以下三項特異功之後：1. 超強肺活量  2. 我的頸部以上不會流汗  3. 可以長時間不用喝水也不會渴。另外，如果有人發明「吸濕排汗自帶純氧」的口罩。那時，我再考慮是否要戴著口罩去爬山...。

登山 步道 公園

延伸閱讀

東奧／抵制性侵犯隊友 美國擊劍隊戴粉色口罩抗議

水漾森林傳兩山友失聯 搜救隊冒雨漏夜搶救今護送下山

陡峭巨石群+森林浴步道！ 憶「大屯山群峰連走」遼闊美景映入眼簾

搭捷運公車爬山去！ 精選20條以上「登山健行路線」搭大眾運輸也能輕鬆爬

相關新聞

戴口罩爬山行不行？ 完全超出能力範圍...只能期待「吸濕排汗自帶純氧口罩」問世

紗帽山、從來沒有造訪過，但怎麼名字好耳熟哦！從小到大的，常常聽到，為什麼呢？因為那兒美食一堆啊！今天，終於...造訪他本人。 因山形酷似古代官員的烏紗帽而得名。但我第一次看到他時，總覺得蠻像獵筆小新

戴口罩爬山行不行？ 「口罩魔王」在大岩壁發功，也擋不住我對山的熱愛

疫情期間要好好待在家防疫，偏偏幾乎天天都是好天氣，挑了個平日休假的黃昏時光，穿上快發霉的登山鞋，戴上口罩，噴好酒精，來到金面山.... ?實測?究竟戴口罩爬山會不會氣喘如牛呢？ 讓我們繼續看下去...

戴口罩爬山行不行？ 七星山登頂濕背秀，一定要隨時注意體能與氧氣

前言 已經被關了整整兩個多月，頭上都香菇都要長出來了終於盼到疫情較為趨緩的時刻，再也抑制不住想往山去的心情決定隔日來個早點出花(結果還是睡過頭，6點半才起登XD) 美麗的步道，等芒草花季一定要

戴口罩爬山行不行？ 不管口罩有多悶，「登高望遠」就是讚！

疫情期間久未出門登高，還是會想念爬山的時光，和姊妹淘討論之下，終於挑了一個好天氣前往鄰近的姜子寮山步道，準備開啟久違的登山模式! 走訪路線: 姜子寮山步道 - 登山距離: 單程約1.6公里 - 來

搭捷運公車爬山去！ 精選20條以上「登山健行路線」搭大眾運輸也能輕鬆爬

大眾運輸也能說爬就爬，台北新北宜蘭搭捷運公車爬山去，超過20條的捷運公車都能抵達的登山路線，持續更新中！將提供爬山的交通路線、時間、公廁等溫馨提醒給大家參考，讓大家搭乘大眾運輸也能說爬就爬！ 大眾運

新手單攻之前必看！ 健行與登山「裝備檢查」不馬虎

2021/07/08 按編：微解封的登山潮擋不住，山屋不開放，健行筆記擔心會有一波單攻潮。假使你是登山健行的新手，建議你不要輕易嘗試單攻百岳，請先累積過夜經驗、百岳經驗後，再來評估是否嘗試單攻百岳，以

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。