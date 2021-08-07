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戴口罩爬山行不行？ 七星山登頂濕背秀，一定要隨時注意體能與氧氣

健行筆記 / 健行筆記Daniel Sung

  • 前言

已經被關了整整兩個多月，頭上都香菇都要長出來了終於盼到疫情較為趨緩的時刻，再也抑制不住想往山去的心情決定隔日來個早點出花(結果還是睡過頭，6點半才起登XD)

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美麗的步道，等芒草花季一定要再來！

  • 走訪路線(距離/時間/海拔起伏)

這次濕背秀的路線是冷水坑→七星山東峰→七星山主峰因為已經有走過小油坑的路線，就原路返回AM 6：30 冷水坑起登 750MAM 7：34 七星山東峰 1106MAM 7：48 七星山主峰 1120MAM 9：05 回到冷水坑

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我登頂啦！～

  • 戴口罩與平常呼吸有何不同

差異的部分絕對是會消耗大量氧氣的【陡上】，真的會陡到一個不要不要因為口罩阻攔了大量空氣的吸入，很容易喘不過去頭暈戴著口罩爬山一定要隨時注意自己的體能狀況再來就是口罩如果濕掉也會有一些問題，無效防疫或是無法呼吸像我照片中戴的這款濕掉的時候會整片無法透氣，完全吸不到空氣的那種所以現在去爬山身上最好備著2~3片備用口罩

  • 戴口罩對於行走速度的影響

若非遇到陡上，我個人覺得一般的小坡或是沒有很陡的階梯沒什麼太大影響但陡上後的休息時間明顯變的很多，會變得比之前還更需要停留喘口氣休息所以這次花費的時間還是比預想中的長了一些

  • 戴口罩後，你改變哪些登山習慣

變得更容易去注意自己身體的狀況吧就以往爬山的習慣，我個人就是衝衝衝到底，很少真的停留一個地方好好喘氣休息但是戴著口罩後不得不去注意這些，很怕自己突然吸不到氣昏倒之類的XD微解封雖然很開心，但氧氣也變微氧了阿（哭不過還是會繼續挑戰這些偉大又美麗的山岳啦！在山林中的那種感覺，你我都懂的！

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看看我背有多濕！

步道 登山

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