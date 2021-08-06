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戴口罩爬山行不行？ 不管口罩有多悶，「登高望遠」就是讚！
疫情期間久未出門登高，還是會想念爬山的時光，和姊妹淘討論之下，終於挑了一個好天氣前往鄰近的姜子寮山步道，準備開啟久違的登山模式!
- 走訪路線: 姜子寮山步道
- 登山距離: 單程約1.6公里
- 來回時間(不含休息時間): 約 1 小時 30 分鐘
- 海拔起伏: 443~729公尺
一切準備就緒，戴上口罩以及備妥愉悅的心情，我們出發了! 這是我們第一次造訪姜子寮山步道，從登山口停好車後往上走，大概45分鐘可攻頂。一路上都是平整好走的枕木步道，上山坡度也相當平緩，和朋友談笑之間就順利抵達山頂了。一踏上觀景平台，360度的壯闊景致讓我們驚叫連連!
從沒想過可以在海拔不到800公尺的山岳，看到宛如3000公尺以上百岳的風景! CP值實在是太高啦!
這次剛好碰到好天氣，可以清楚的看到基隆嶼和旁邊的漁港呢! 有山又有海的世界級景觀，實在是令人感到心曠神怡!
沒想到在疫情期間還能有機會看到絕美大景，身在寶島真的是太幸福了! 才爬一次就讓我愛上的姜子寮山步道，一試成主顧XDDD下次一定要再來看看夕照美景!
- 戴口罩與平常呼吸有何不同
雖然平時有維持運動習慣，但戴上口罩後明顯感受到吸氣的困難，能吸進的空氣相當有限，同時呼吸和心率也會加速，故登山時我採取小量吸氣&吐氣的方式來行走，避免有呼吸困難的情況發生。
- 戴口罩對於行走速度的影響
由於戴上口罩後吸換氣的頻率增加，上山時特別容易感到呼吸不順，進而影響到行走速度。故在上樓梯時我會將速度放慢，採取小步伐方式前進，以防有呼吸困難的狀況發生。而在登山下行時，也會採取比平常行走再慢一點的速度下山。
戴口罩後，你改變哪些登山習慣
- 登山時將上行路程分為幾個小段落進行，每完成一段路程就短暫休息，並補充水分。
- 隨身多帶一個備用口罩，以防口罩因被汗水弄濕而降低防護效力。
- 近期先選擇爬郊山、或是海拔起伏不大的低強度登山步道，大概抓2小時內可來回的路程為主，目的是維持有登山習慣，不求挑戰高難度山系。
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