快訊

雲林台西大雨狂轟 縣府宣布中午12點起停班停課

被赤字放逐的GOAT？球王梅西「21年足球分手」震撼彈

聽新聞
test
0:00 / 0:00

戴口罩爬山行不行？ 不管口罩有多悶，「登高望遠」就是讚！

健行筆記 / 健行筆記Sarah Wu

疫情期間久未出門登高，還是會想念爬山的時光，和姊妹淘討論之下，終於挑了一個好天氣前往鄰近的姜子寮山步道，準備開啟久違的登山模式!

  • 走訪路線: 姜子寮山步道

- 登山距離: 單程約1.6公里

- 來回時間(不含休息時間): 約 1 小時 30 分鐘

- 海拔起伏: 443~729公尺

一切準備就緒，戴上口罩以及備妥愉悅的心情，我們出發了! 這是我們第一次造訪姜子寮山步道，從登山口停好車後往上走，大概45分鐘可攻頂。一路上都是平整好走的枕木步道，上山坡度也相當平緩，和朋友談笑之間就順利抵達山頂了。一踏上觀景平台，360度的壯闊景致讓我們驚叫連連! 

從沒想過可以在海拔不到800公尺的山岳，看到宛如3000公尺以上百岳的風景!  CP值實在是太高啦!

535341bbaa9357900b78a165e8a40024.jpg

這次剛好碰到好天氣，可以清楚的看到基隆嶼和旁邊的漁港呢! 有山又有海的世界級景觀，實在是令人感到心曠神怡!

31831c0602e1012d5587d7f7d8dbe2de.jpg

沒想到在疫情期間還能有機會看到絕美大景，身在寶島真的是太幸福了! 才爬一次就讓我愛上的姜子寮山步道，一試成主顧XDDD下次一定要再來看看夕照美景!

  • 戴口罩與平常呼吸有何不同

雖然平時有維持運動習慣，但戴上口罩後明顯感受到吸氣的困難，能吸進的空氣相當有限，同時呼吸和心率也會加速，故登山時我採取小量吸氣&吐氣的方式來行走，避免有呼吸困難的情況發生。

  • 戴口罩對於行走速度的影響

由於戴上口罩後吸換氣的頻率增加，上山時特別容易感到呼吸不順，進而影響到行走速度。故在上樓梯時我會將速度放慢，採取小步伐方式前進，以防有呼吸困難的狀況發生。而在登山下行時，也會採取比平常行走再慢一點的速度下山。

戴口罩後，你改變哪些登山習慣

  1. 登山時將上行路程分為幾個小段落進行，每完成一段路程就短暫休息，並補充水分。
  2. 隨身多帶一個備用口罩，以防口罩因被汗水弄濕而降低防護效力。
  3. 近期先選擇爬郊山、或是海拔起伏不大的低強度登山步道，大概抓2小時內可來回的路程為主，目的是維持有登山習慣，不求挑戰高難度山系。
疫情期間登山諸多不便，但依然擋不住我對山林的熱情! 就算必需戴上口罩也要持續鍛鍊體力，並維持良好心肺功能。期待日後完全解封之時，再度重返百岳的懷抱! 

登山 步道 美景

延伸閱讀

北京疾控中心提醒：這些人員原則上不允許出京

降級解封首遇假日！基隆夜市爆滿人潮 毫無社交距離

防疫勤洗手卻洗出肌膚問題？皮膚科醫授緩解方法

八旬老翁登山落單 困在山區一夜 消防人員搜救帶他下山

相關新聞

戴口罩爬山行不行？ 不管口罩有多悶，「登高望遠」就是讚！

疫情期間久未出門登高，還是會想念爬山的時光，和姊妹淘討論之下，終於挑了一個好天氣前往鄰近的姜子寮山步道，準備開啟久違的登山模式! 走訪路線: 姜子寮山步道 - 登山距離: 單程約1.6公里 - 來

搭捷運公車爬山去！ 精選20條以上「登山健行路線」搭大眾運輸也能輕鬆爬

大眾運輸也能說爬就爬，台北新北宜蘭搭捷運公車爬山去，超過20條的捷運公車都能抵達的登山路線，持續更新中！將提供爬山的交通路線、時間、公廁等溫馨提醒給大家參考，讓大家搭乘大眾運輸也能說爬就爬！ 大眾運

新手單攻之前必看！ 健行與登山「裝備檢查」不馬虎

2021/07/08 按編：微解封的登山潮擋不住，山屋不開放，健行筆記擔心會有一波單攻潮。假使你是登山健行的新手，建議你不要輕易嘗試單攻百岳，請先累積過夜經驗、百岳經驗後，再來評估是否嘗試單攻百岳，以

登山客注意！特富野古道部分路段封閉 計明年八月完工

阿里山特富野古道因步道橋梁已興建20年，木材構造已有明顯劣化現象，林務局嘉義林區管理處為確保遊客安全，預計自今年8月18...

登山勿忘防疫！微解封後「8個戶外防疫小提醒」　選冷門步道、不分食

在家悶壞的你一定很想往外跑吧？健行筆記的夥伴們也很期待宣布解封的那一天，看到綠色圈谷、森林樹木、高聳的山峰總是讓人忘了憂愁與長時間居家的煩悶，不過不管怎樣還是要遵守中央防疫中心公佈相關規定喔（最新公告

宅在家救疫情！「擎天崗1日健行路線」先筆記　滿滿都是芬多精

沒事宅在家救疫情！ 沒想到✨沒事✨呆在家 也是 一種對社會的貢獻 這時候...有些事還是要注意一下哦！躺床上追劇，記得翻身(換個姿勢)免得褥瘡(bedsore)找上你！坐沙發

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。