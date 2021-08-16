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走入新舊時空之旅！ 穿梭新北與基隆，有著浪漫名稱的「七汐自行車道」

健行筆記 / 健行筆記野孩子小樂

五月中疫情愈演愈烈的頭幾天，我們就趕緊到迪卡儂買了一台20吋的自行車，如果不能登山只能在家，還能有頂樓可以騎車。這兩個月的日子，也算物盡其用，每天在頂樓騎好期滿。

微解封的日子，開始選擇一些人不多且較寬闊的自行車道來接續還不適合往山裡跑的日子。這一段有著浪漫名稱的自行車道，源自於汐止到七堵的縮寫。原本的自行車道只到五堵車站，七汐開通後則能延伸至基隆段，(其實自行車專用道只到五堵舊隧道，接著就通往公路車道了～)

七汐的車道上，連結了基隆河左岸、綠蔭、時而穿過閘門、時而與鐵道相伴，終點處緊鄰幸福水泥儲運站的水泥斗車與石斗車、與日治時期興建的第一代五堵舊隧道，景色多元而衝突。我們在週日下午三點從五堵車站啟程，人並不多，能充分保持人與人的距離。

五堵舊隧道，於1900年通車，2002年廢止，2019年重新開通為自行車道，是第一代的五堵隧道(第二代與第三代五堵隧道目前仍運行中。)總長為184公尺，隧道結構採紅磚建構，隧道中有著新北與基隆的分界線，在隧道中奔馳，感覺能夠隨意地穿梭新北與基隆、新與舊時空之間。

雖然全程戴著口罩，大人步行、小樂騎車，單程3公里，全程6公里的路程，好久沒這麼暢快的運動了。

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