搭捷運公車爬山去！ 精選20條以上「登山健行路線」搭大眾運輸也能輕鬆爬

大眾運輸也能輕鬆爬!搭捷運公車爬山去!20條以上的大眾運輸方便前往的登山健行路線。

提醒大家，由於每個人的體力、腳程都不一樣，上面提供的時間僅供參考唷！方便前往之餘，也請大家一起無痕山林！從不是我們去征服山，而是山的寬容讓我們前往與探索，請大家不要留下任何痕跡在山林！務必要把垃圾帶下山！還給環境原來的樣貌，也留給其他人舒服、乾淨的大自然。

微解封期間，仍建議可先收藏景點，如欲前往，務必留意以下注意事項 ⚠️✔️保持安全距離✔️隨時消毒雙手✔️多帶口罩換新使用✔️友善對待山林環境及野生動植物✔️建議吃飽再出門，減少在外群聚用餐之可能

台北地區

天母古道算是一條CP值滿高的步道，有水管古蹟、瀑布、猴子、大自然豐富的生態，滿適合親子同遊的路線！整趟Ｏ形路線僅花2-2.5小時！ 而最著名的就是步道內的黑色大水管，是日治時期供山腳下三角埔發電廠發電，以及台北市區自來水供應的來源，為陽明湧泉取水，再由黑色大水管配送，也是草山水道系統的古蹟之一唷！

捷運「芝山站」轉乘「616公車」至「天母站」下車，步行400公尺，約7分鐘抵達登山口。捷運「石牌站」轉乘「紅19、重慶幹線公車」至「天母站」下車，步行400公尺，約7分鐘抵達登山口。

天母古道/翠峰瀑布Ｏ形路線，來回休息加拍照約2-2.5小時。登山口無廁所，附近有許多汽/機車停車格，可能會遇到猴子，請勿干擾、餵食、接觸，自在亭之前都是石階，之後都是碎石路，往瀑布路線為較多青苔的石階與泥土樹根，需注意行走，如前幾天有下雨不建議前往！

▶️ 完整文章閱讀： 台北士林｜天母古道-翠峰瀑布．水管古蹟跟猴子瀑布，親民步道

士林｜劍潭山．老地方觀機平台

新手入門爬山路線，欣賞台北夜景路線推薦，遠眺101、大直橋、市景的車水馬龍，看飛機起降，讓壞心情煙消雲散。 共有四個登山口可以上山，如果要路線最短的，可以從「台北市士林區通北街165巷」這個登山口上山唷，大概15-20分鐘就可以抵達老地方觀機平台，梨子走的這條路線比較長唷！

捷運「劍潭站」２號出口出來直走，約300公尺就可以看到左手邊的「福正宮」，過馬路到對面「福正宮」旁邊就是登山口囉！

來回約4公里多，休息加拍照約1.5-2小時。福正宮旁有公共廁所可以使用，滿乾淨的。此路線難度不高，很適合親子同遊，特別注意老地方觀機平台禁止攀坐在欄杆上，避免發生危險！ ⛰️劍潭山海拔153公尺。

▶️ 完整文章閱讀：台北士林｜劍潭山．老地方觀機平台，俯瞰飛機起降、市景繁榮

士林｜ 頂山石梯嶺步道

視野遼闊的大草原，好適合在這裡野餐呀！沿路超多蝴蝶跟各種顏色的豆娘飛舞！整片的柳杉林，形成最好的森林步道，遮蔽陽光，卻不擋微風徐徐吹來。

捷運「劍潭站」轉乘「小18、市民小巴1」至「風櫃嘴站」下車，步行約20-30分鐘才會到登山口。

單程約6.4公里，來回拍照加休息約3.5-4.5小時。登山口附近沒有廁所！最近的流動廁所要走大概20分鐘。路線算滿平緩的，但有一大段是完全沒有遮蔽的大草原，所以一定要注意防曬跟補充水分。還有隨時會有牛出現在步道上，小心不要刺激到牠，水牛跟神戶牛角很尖的呢 。 ⛰️風櫃嘴海拔598公尺、頂山海拔768公尺、石梯嶺海拔863公尺。

內湖｜龍船岩

石階步道不難走，沿路也有樹蔭遮蔽烈日，走著走著，很快就看到成堆的巨石拉～去程約10-15分鐘，就能輕鬆拍出懸崖峭壁照的龍船岩，其實只要把照片翻轉過來，就會有刺激驚險的視覺效果✨

捷運「內湖站」1號出口，步行至內湖路二段452號「梘頭福德祠」前，轉乘小2公車在「石崁」下車，經「黃氏古宅」再步行500公尺，即可到達。

去程約10-15分鐘，約550-600公尺。 登山口無廁所！且登山口在安靜的住宅區內，還請大家保持安靜避免吵到住戶唷。龍船岩沒有任何遮蔽物，夏季直接曝曬需注意補水，且巨石也很燙！拍照之餘還是要注意安全。 ⛰️ 龍船岩海拔293公尺。

▶️ 完整文章閱讀：台北內湖｜龍船岩，新手入門低難度的登山步道，懸崖峭壁照輕鬆拍！

內湖｜金面山剪刀石

360度欣賞台北市景！很推薦新手可以來這裡試試看攀岩地形，這裡滿多走法的，我走的路線比較短，半小時內就可以登頂，沿路指標跟地圖都滿清楚，可自行斟酌行走路線。

捷運「西湖站」1號出口，步行約15-20分鐘(約950公尺)即可抵達登山口。

我的路線約半小時內即可登頂 ( 登山口>大岩壁>論劍亭>剪刀石>折返 ) 。 登山口附近沒有廁所!登山口旁是住宅區，務必保持安靜。建議可戴手套攀爬，但其實攀爬時間不長，可以自行斟酌。 ⛰️ 金面山海拔258公尺。

▶️ 完整文章閱讀：台北內湖｜金面山剪刀石，捷運即可抵達，新手攀岩入門步道推薦

文山 ｜ 仙跡岩

視野極佳可以眺望101大樓，親民的健行路線非常適合帶親子一同前往。

捷運「萬芳醫院站」下車，步行約15分鐘抵達登山口。來回休息加拍照約３０分鐘。 登山口沒有廁所！

信義｜象山

將台北市景一覽無遺，五彩斑斕著信義區的繁榮，急促的台北步調與生活節奏，跟遠方繽紛閃爍的霓虹一樣，稍微不留意就會錯過什麼似的，夜幕低垂卻燈火通明。

捷運「象山站」2號出口，至登山口700公尺，步行約10分鐘可抵達。

步道入口至六巨石400公尺，約15-20分鐘 。登山口旁有一間廁所，一路石階陡上，很短沒什麼難度，只是階梯會讓人很喘。 ⛰️ 象山海拔183公尺 。

北投｜軍艦岩

特殊的沉積岩地景，半小時內就能登頂，欣賞基隆河與淡水河配上繁榮市景。

捷運「石牌站」1號出口，步行約20-25分鐘可抵達陽明大學登山口。 登山口至軍艦岩約20分鐘。 登山口沒有廁所唷!

新北地區

新店｜獅仔頭山

富有歷史遺跡、人文史料的一座山，沿途也有許多解說牌娓娓道來歷史故事，加上原始森林步道的路線，走起來很舒服? 登山口到觀獅坪大約20分鐘，這裡可以看到獅仔頭山的特色，一隻俯臥的獅子形狀。

捷運「新店站」轉乘「獅仔頭山線(塗潭里線)公車」在「獅仔頭山」下車。

獅仔頭山O形路線約4.3公里，來回休息加拍照3小時。 登山口沒有廁所，獅尾附近的公共廁所也已封閉不開放使用!90度垂直崖梯滿穩的，不用擔心，但部分路線為原始森林步道，濕滑且有泥濘，請小心行走或可斟酌穿雨鞋前往，難度不高且有人文歷史的一座山，沿途解說牌詳盡述說遺跡史料。 ⛰️ 獅仔頭山前峰海拔865公尺、獅仔頭山海拔858公尺。

▶️ 完整文章閱讀：新北新店｜獅仔頭山．垂直崖梯上攀爬，富有歷史故事遺跡

新店｜銀河洞

捷運「新店站」轉搭「綠12公車」至「銀河洞站」下車，步行約30分鐘抵達登山口。

登山口至銀河洞瀑布，步行15-20分鐘即可抵達。 廟旁有廁所可以使用，步道皆為石階，需留意濕滑小心行走。

鶯歌｜孫龍步道-牛灶坑山-鶯歌石

這條路線很適合親子（孫龍步道）或爬山新手來！山徑清楚、好走，重點是這個鶯歌石，富有特色與神秘傳說！這塊巨大的岩石，是鶯歌地名的由來，因為形狀遠看似鷹?因此以前稱為鷹哥石，到清朝光緒年間才改成鶯歌石庄的。

至「鶯歌火車站」下車，步行500公尺，約六分鐘抵達孫臏廟。

Ｏ形約8公里，來回休息加拍照約2-2.5小時 。 廟有提供廁所可使用。廟外有指標可前往孫龍步道口，孫龍步道非常輕鬆，都是水泥路，至牛灶坑山才比較有爬山的感覺，有竹林、榕樹群、原始山徑泥土、樹根路線，部分拉繩與爬坡。 ⛰️ 牛灶坑山海拔243公尺。

▶️ 完整文章閱讀：新北鶯歌｜孫龍步道-牛灶坑山-鶯歌石．鶯歌地名的由來，親子路線推薦

汐止｜金明山-柯子林山-如意湖

有迷你版天使的眼淚之稱的如意湖，碧綠寧靜，佇立於鬱鬱蔥蔥的樹林中，恬靜清幽(˶‾᷄ ⁻̫ ‾᷅˵) 如果想要訓練上下坡肌力，但又不希望路程太長，可以走這個O形路線，一路至金明山之前，都是陡上的泥土山徑，後面則是原始森林，在茂密樹林中，有點溼滑的無限下坡路線～梨子覺得這裡的風景比新山美！

於「汐止火車站」轉乘「F910線巴士」至「汐萬路三號橋站」下車，步行約0.5K可抵達登山口。

金明山/柯子林山/如意湖Ｏ形路線，來回休息加拍照約2-2.5小時。 登山口無廁所。起登至金明山都是陡上，有繩索輔助，金明山後路線較平緩，如意湖回登山口的山徑是濕滑的下坡，整體不難走，但雨後需留意山徑可能會很泥濘濕滑！熱門拍照點在金明山唷！ ⛰️ 金明山海拔392公尺、柯子林山海拔382公尺。

▶️ 完整文章閱讀：新北汐止｜金明山/柯子林山/如意湖．似高山風景、汐止秘境

汐止｜新山夢湖

非常適合新手入門爬山的一座，攀岩入門路線，碧綠清幽的夢湖與奇岩巨石、垂直絕壁的新山，合稱新山夢湖；路線不長但卻有著遼闊山林視野，來回一小時就可以完成的一座山。

搭乘火車至「汐止車站」下車，轉乘「F910」公車至「夢湖路口」下車，步行到登山口約3公里約50分鐘。

Ｏ形來回休息加拍照約1小時。 登山口前有小攤販，可以購買一些補給品上山，且有一間流動廁所可使用。建議戴手套攀爬，路徑標示明顯清楚，部分路段很濕滑，如爬山前後有下雨，務必斟酌前往，留意自身安全。 ⛰️ 新山海拔499公尺

▶️ 完整文章閱讀：新北汐止｜新山夢湖．來回１小時遠離喧囂，攀岩新手入門路線

三峽｜鳶山石-彩壁-五十分山

制高點有車水馬龍的市景、還有讚嘆大自然色筆的彩色石壁，是一座平易近人的山，路線平緩不難走，沿路指標多不怕迷路，來回休息加拍照時間約3-3.5小時！

捷運【府中站】轉【公車910】至【三峽國小站】下車，步行約0.6公里至登山口。捷運【永寧站】轉【公車916、705或706】至【三峽老街站】下車，步行約0.8公里至登山口。 火車【鶯歌站】下車，再轉搭【桃園客運5001、5005】至【三峽國小站】下車。

來回約六公里多，來回休息加拍照3-3.5小時。 登山口旁有公共廁所可以使用。整體都算好走，滿平緩的，算是滿親民的一座，而鳶山石目前已經拉線限制跨越，希望大家遵守且注意安全最重要！不要為了拍照跨越管制線，以避免釀成危險。 ⛰️ 鳶山海拔321公尺、五十分山海拔296公尺。

▶️ 完整文章閱讀：新北三峽｜鳶山石-彩壁-五十分山，十分鐘抵達制高點，北部哈尤溪

石碇｜皇帝殿

新手入門攀岩路線的首選，路線不長但能挑戰稜線行走、鐵梯攀爬，為北部三大岩場之一，岩稜上行走的視覺刺激感，增添爬山樂趣。 難易度跟另外兩座北部岩場「五寮尖」、「筆架山」相比之下，其實算難度最低的，路線也不會太長!

捷運「木柵站」轉乘「666 公車」於「皇帝殿」下車。

皇帝殿東西峰O形約4.3公里，來回休息加拍照4小時。 東峰登山口有廁所可以使用，西峰登山口無，但東西峰登山口僅兩分鐘腳程距離。建議戴手套攀爬使用，整體繩索設置完善，適合攀岩練習的一座山。 ⛰️ 皇帝殿東峰：海拔593公尺，皇帝殿西峰：海拔579公尺。

▶️ 完整文章閱讀：新北石碇｜皇帝殿．入門攀岩首選，北部三大天然攀岩場之一

五股｜觀音山 硬漢嶺

一小時內登頂完成一座小百岳，難度不高，登頂後展望極佳，眺望大屯山系、大漢溪、關渡大橋等，大台北的繁榮市景與河岸風光一覽無遺。

捷運「蘆洲站」轉乘「橘20號公車」，至「凌雲禪寺站」下車，步行4分鐘即可抵達登山口。

觀音山 硬漢嶺來回休息加拍照約1.5-2小時。 起登一分鐘，步道旁就有廁所可以使用，登頂前的觀景台旁也有廁所可以使用。一路石階上坡居多，部分平路，途中有涼亭可以休息，也有奉茶隊辛苦揹水上來給大家飲用！ ⛰️ 觀音山 硬漢嶺海拔616公尺。

▶️ 完整文章閱讀：新北五股｜觀音山 硬漢嶺．登頂眺望繁榮市景與河岸風光

深坑｜土庫岳．更寮古道

一小時內登頂的小百岳，登頂後有兩座三角點基石，也是大台北地區唯五一等三角點基石的其中之一。更寮古道為早期南港與深坑往來道路，探訪百年老路，一窺日治時期望高寮真面目。

捷運「南港展覽館站」轉乘公車「212、276、306、306區、645」於「舊莊站」下車，沿著「舊莊街二段」步行900公尺。 捷運「南港站」轉乘公車「小6」於「舊莊站」下車，沿著「舊莊街二段」步行900公尺。

捷運「昆陽站」轉乘「小5」於「舊莊站」下車，沿著「舊莊街二段」步行900公尺。

土庫岳來回休息加拍照（含潘氏槍孔古厝(已禁止進入)+土庫岳東峰+土庫岳)約2.5小時。起登處至土庫岳單程1.8公里，岔路往土庫岳東峰單程200公尺。 起登處沒有廁所，但前往土庫岳路途步行約900公尺處，有一間流動廁所可以使用。整體路線不難，但需留意石階跟往東峰的路線較濕滑，需留意行走！ ⛰️ 土庫岳：海拔389公尺，土庫岳東峰：海拔365公尺。

▶️ 完整文章閱讀：新北深坑｜土庫岳．更寮古道，公車可抵達的小百岳，一等三角點

貢寮｜ 桃源谷

360度零死角欣賞太平洋、龜山島跟擎天崗般的大草原～桃源谷景色優美，山海交會，真的太迷人了!

至「大溪火車站」下車，步行約十分鐘抵達登山口。

大溪線單程約5公里，來回休息加拍照約6-7小時 。 登山口沒有廁所，步道過蕃薯寮山有公共廁所!共有四條線可以抵達桃源谷，分別為內寮線、大溪線、草嶺線、石觀音線，內寮線最短(約1公里)，可自行斟酌體力前往。大溪線比較陡且有約三千階石階，一路都在往上，且石階佈滿青苔，如果下雨真的超級不推薦走這條，會非常濕滑！好處是幾乎都在樹林裡，走起來舒服宜人。 ⛰️ 蕃薯寮山海拔456公尺、桃源谷海拔557公尺

瑞芳｜ 鼻頭角稜谷步道

台版小萬里長城，稜谷步道滿短的，半小時內就可以走完，但拍照可以拍超久！東北角海岸有著許多海蝕平台跟海蝕溝等，許多奇岩異石在海浪、海風的侵蝕下，成了這片海岸獨特的風景。沒有蔚藍的天空，但少了假日的人潮跟突如其來的大雨，一切都算幸運；海浪拍打上岸，遠眺基隆嶼突兀的佇立，清幽秀麗是這依著山抑或是依著海的彼此，呈現出對比的美麗。

搭乘「高鐵或臺鐵」至「臺北站」下車，轉搭「國光客運1811（往羅東）」、「1812（往南方澳）」至「鼻頭角站」下車。 搭乘臺鐵至「瑞芳站」下車，轉搭「台灣好行856黃金福隆線」至「鼻頭站」下車。

稜谷步道全程1.1公里(不含停車走過來) ，來回加休息大概走20-30分鐘。 登山口沒有廁所，但步道沿途有許多公共廁所可以使用。路程非常短，沒什麼難度，去程有濤咖啡可以去休息喝飲料～有三個入口，我是走鼻頭國小進，鼻頭漁港出，A進B出，但AB離不遠，所以也不用擔心，下來還可以去買杯石花凍喝。

▶️ 完整文章閱讀： 新北瑞芳｜ 鼻頭角稜谷步道．台版萬里長城，欣賞海岸獨特風景

瑞芳｜劍龍稜

郊山之王峭壁岩稜上攀爬前行，90度的拉繩而上，手腳並用的豐富地形。怕高者、無登山經驗者不建議前往！稜線上的懸崖視覺感會讓你軟腿，考驗著你的體能、膽量。Ａ進Ｂ出，由南子吝登山口進，茶壺山登山口出。

「基隆車站」轉乘「1812號、791號」 至「南新宮」下車。 「瑞芳車站」轉乘「856號公車」至「南新宮」下車。

南子吝進到B段下至茶壺山登山口出，約5-6小時 ，南新宮旁有公共廁所可以使用！怕高者千萬不要前往!天氣不好也千萬不要來爬!幾乎都是攀岩地形，且上下切部分路段為泥土路，所以去的前後有下雨，也會增加濕滑的危險性與攀爬難度。建議有運動習慣及郊山經驗再來爬比較安全!需帶手套攀爬使用，保護拉繩及攀岩的雙手。 ⛰️ 劍龍稜(半屏山)海拔713公尺。

▶️ 完整文章閱讀：新北瑞芳｜劍龍稜．岩石絕壁稜線上眺望，峭壁岩稜上攀岩

瑞芳｜茶壺山

半小時內即可登頂，眺望金瓜石部落、陰陽海與基隆山，海天一線。是一條很短，能輕鬆登頂欣賞山海美景，CP值很高的一座山，下山還可以安排到九份老街走走。

【基隆客運1062】搭至【勸濟堂】下車，步行約五分鐘可抵達登山口。 至【瑞芳車站】轉乘【大台北公車965路】至【金瓜石(黃金博物館）】下車，步行約十五分鐘可抵達登山口。

單程900公尺，登山口到山頂加休息約20-30分鐘。 登山口有一間流動廁所可以使用。基本上沒什麼難度，步道有一些是碎石路，建議穿包覆性好一點的鞋子走。 ⛰️ 茶壺山海拔600公尺。

▶️ 完整文章閱讀：新北瑞芳｜茶壺山．面山背海的眺望基隆山及陰陽海

瑞芳｜基隆山

鄰近九份老街的基隆山，最快半小時內即可登頂，難度不高，輕鬆欣賞蜿蜒的浪漫金水公路跟東北角海岬海岸，當夜幕低垂時，九份地區燈火通明為黑夜亮起希望，璀璨的黃金山城就此，在眼前閃閃發亮。

搭乘火車至「瑞芳站」轉搭「788、965號」公車至「隔頂站」下車。 捷運「忠孝復興站」轉搭「1062號」公車至「九份老街」下車，步行約5分鐘抵達登山口。

全長900公尺，登頂約30-40分鐘。 登山口沒有廁所，可先在九份老街入口旁使用公共廁所，再步行五分鐘至登山口上山。 ⛰️ 基隆山海拔588公尺。

▶️ 完整文章閱讀：新北瑞芳｜基隆山．黃金山城半小時可登頂，欣賞岬彎海景

宜蘭地區

礁溪｜林美石磐步道

森林瀑布輕鬆抵達，來回僅需1-1.5小時，倘佯在原始森林跟瀑布負離子芬多精之中，陶冶身心靈，適合親子路線的登山步道，免門票，宜蘭秘境景點推薦！宜蘭小太魯閣之稱，拱型鐵橋配上潺潺溪流，避暑賞螢火蟲首選。

火車「礁溪站」轉乘「台灣好行綠11」於「林美石磐步道」下車步行3分鐘。

林美石磐步道全長1.7公里，來回休息加拍照約1-1.5小時，含停車處的去回路程時，步道入口至登山口步行約10-15分鐘，登山口有廁所可以使用。部分山徑因溪流而有點溼滑，小心行走！另雖這裡有瀑布，但林務局有立牌公告是「禁止戲水」，還請大家留意自身安全並遵守！

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