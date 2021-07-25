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新手單攻之前必看！ 健行與登山「裝備檢查」不馬虎

健行筆記 / 健行筆記

2021/07/08 按編：微解封的登山潮擋不住，山屋不開放，健行筆記擔心會有一波單攻潮。假使你是登山健行的新手，建議你不要輕易嘗試單攻百岳，請先累積過夜經驗、百岳經驗後，再來評估是否嘗試單攻百岳，以免增加意外發生機率。

單攻裝備的準備不可馬虎，因為戶外環境變化很大，總是會碰到許多自己無法掌握的事，唯有裝備是可是事先控制好的，當然就要謹慎處理。特別提醒，即使只是當日往返的單攻行程，防水外套與雨褲、保暖衣物、頭燈（含備用電池）、行動電源也都務必攜帶，請大家確實檢查每一樣裝備，千萬不要為了怕麻煩而增加山上的風險因子唷！若想了解上山總共需要準備哪些裝備，請參考「健行與登山裝備檢查表」。從檢查表裡可以發現需要帶的裝備不少，本篇會就一些基本裝備來跟大家說明囉！

一、單攻新手裝備

1. 登山鞋

登山鞋在登山安全考量上，扮演非常關鍵的角色。建議可購買一雙防水的低筒登山鞋，因爲爬山的路和平常走的路差很多，不僅上上下下，有時步道上會有些溼滑，需要鞋底具有較好抓地力的鞋子，如果其他運動鞋或是休閒鞋，很容易因為抓地力不足，增加失足跌倒的風險，切勿大意。近年來也有部分山友在單攻時穿著越野跑鞋，其鞋底跟登山鞋一樣具有較好的抓地力。兩種鞋子皆無好壞，大家可以根據多次的經驗去嘗試摸索怎樣的裝備才適合自己。

2. 背包

單攻的背包不建議使用平常的運動型雙肩背包，因為那樣的沒有腰帶，較難將背包固定在身體上，除了增加不適之外，也可能因為背包重心不穩而增加墜落、跌倒的風險。因此最好是準備一顆輕量且有腰扣的登山包，若是實在沒有登山背包，可以考慮到戶外用品出租店租借一個20~35升的背包。

3. 衣服

  • 裡層（排汗層）
若是你平常有其他運動的習慣，已經有排汗透氣衣，去單攻百岳時就穿著它吧！若是你一件都沒有，可以考慮買一件，畢竟以後要做其他運動，都可以派上用場。即使你將來不運動，排汗透氣衣快乾的特性，也很適合穿去自助旅行
  • 中層（保暖層）
雖然是單攻百岳，保暖層依然很重要，因為可能早上跟晚上都有機會摸黑，尤其秋冬季節太陽較早下山，體感溫度會較夏季低出很多。建議準備刷毛外套或是羽絨外套，前者的優點是價格較親民且選擇多，後者的優點則是絕對輕量且收納體積較小。
  • 外層（防水防風層）
建議準備一件可以防水的外套，因為台灣的山區容易飄雨。單攻切勿使用一次性的輕便雨衣，因為可能會面臨兩種情況，其一，因為輕便雨衣材質較薄，很容易在行進間被樹枝勾破，而失去防水功能。其二，因為材質不透氣，行進過程中產生的汗水無法排出，所以容易造成「雨衣外層下大雨，雨衣內部下小雨。」的窘境，失去防水功能。在單攻的過程中，由於部分路段可能需要在稜線上前進，風速將會特別大，所以選擇有帽子的防雨外套同樣具有防風的功能，可保護頭部以免吹到風。

褲子

單攻百岳建議選擇專業的健行褲，首先是健行褲的排汗與透氣功能做得較好，且快乾性也較其他運動服飾高。此外，健行褲的剪裁也較適合山友，因為膝蓋處可能會因為需時常彎曲，而必須做成有彈性或是方便彎曲。另外，一般健行褲也會在屁股與膝蓋處做加磨的處理，避免褲子輕易被勾破。

4. 雨具

除了防水外套之外，一般爬山建議穿著登山雨褲，不只可以防止褲子變濕，也具有擋風禦寒的功能。在山上，時常會碰到一些地形需要用到雙手，若需騰出一隻手來撐傘會增加行進的困難度。單攻由於時程較長，山區降雨機率也偏高，請確實準備好雨具。

5. 登山杖

這雖然不是必備裝備，不過好的登山杖可以協助你在行進過程中平衡身體重心，同時也減緩下坡對膝蓋的衝擊。可以選擇自行購買，或選擇先向戶外用品出租店租借或向有登山的朋友借。

6. 頭燈

頭燈對於戶外行程來說可說是必備裝備，不分單日/多日又或是郊山/百岳，所有的戶外活動都應該準備頭燈，以及其備用電池。頭燈與手電筒相比，頭燈體積較小而且較輕量，另外可以拿在手上，也可以戴在頭上，使用者得以空出雙手，這點也比手電筒更便利安全。

二、裝備檢查表

指當天可以往返、步道狀態不一定良好、路跡不一定清楚、可能需要陡上陡下的山。

行走裝備
項目☆:必備/O:非必備備註
小背包＋背包套20L以上
頭燈相關文章：頭燈選購指南
防水袋O 
護膝O 
綁腿O相關文章：綁腿選購指南
工具手套O視地形狀況而定
地圖＋指北針 
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行動電話 
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衣著 (相關文章：健行登山時的洋蔥式穿著)
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排汗內衣褲 
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遮陽帽O視季節而定
保暖帽O視季節而定
墨鏡O視季節而定
頭巾O 
食物準備
隨身糧相關文章：十種適合健行時攜帶的隨身糧 / 健行筆記網友健行時攜帶的隨身糧
食物 
水瓶/水袋相關文章：喝水大學問 / 多喝水的重要性
垃圾袋 
其他
防曬乳O視季節而定
防蚊液O視季節而定
健保卡 
入山、入園證如路線需申請入山、入園，須事先向相關單位辦理
 
相機O 
望遠鏡O 
登山保險 
登山紀錄 
自救包
大黑塑膠袋 
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備用電池 
鹽巴 
打火機 
醫藥包
彈性繃帶 
OK繃 
個人藥品 
碘酒 
面速力達母/紫草膏 

登山 步道 自助旅行

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