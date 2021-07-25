新手單攻之前必看！ 健行與登山「裝備檢查」不馬虎
2021/07/08 按編：微解封的登山潮擋不住，山屋不開放，健行筆記擔心會有一波單攻潮。假使你是登山健行的新手，建議你不要輕易嘗試單攻百岳，請先累積過夜經驗、百岳經驗後，再來評估是否嘗試單攻百岳，以免增加意外發生機率。
單攻裝備的準備不可馬虎，因為戶外環境變化很大，總是會碰到許多自己無法掌握的事，唯有裝備是可是事先控制好的，當然就要謹慎處理。特別提醒，即使只是當日往返的單攻行程，防水外套與雨褲、保暖衣物、頭燈（含備用電池）、行動電源也都務必攜帶，請大家確實檢查每一樣裝備，千萬不要為了怕麻煩而增加山上的風險因子唷！若想了解上山總共需要準備哪些裝備，請參考「健行與登山裝備檢查表」。從檢查表裡可以發現需要帶的裝備不少，本篇會就一些基本裝備來跟大家說明囉！
一、單攻新手裝備
1. 登山鞋
登山鞋在登山安全考量上，扮演非常關鍵的角色。建議可購買一雙防水的低筒登山鞋，因爲爬山的路和平常走的路差很多，不僅上上下下，有時步道上會有些溼滑，需要鞋底具有較好抓地力的鞋子，如果其他運動鞋或是休閒鞋，很容易因為抓地力不足，增加失足跌倒的風險，切勿大意。近年來也有部分山友在單攻時穿著越野跑鞋，其鞋底跟登山鞋一樣具有較好的抓地力。兩種鞋子皆無好壞，大家可以根據多次的經驗去嘗試摸索怎樣的裝備才適合自己。
2. 背包
單攻的背包不建議使用平常的運動型雙肩背包，因為那樣的沒有腰帶，較難將背包固定在身體上，除了增加不適之外，也可能因為背包重心不穩而增加墜落、跌倒的風險。因此最好是準備一顆輕量且有腰扣的登山包，若是實在沒有登山背包，可以考慮到戶外用品出租店租借一個20~35升的背包。
3. 衣服
- 裡層（排汗層）
- 中層（保暖層）
- 外層（防水防風層）
褲子
單攻百岳建議選擇專業的健行褲，首先是健行褲的排汗與透氣功能做得較好，且快乾性也較其他運動服飾高。此外，健行褲的剪裁也較適合山友，因為膝蓋處可能會因為需時常彎曲，而必須做成有彈性或是方便彎曲。另外，一般健行褲也會在屁股與膝蓋處做加磨的處理，避免褲子輕易被勾破。
4. 雨具
除了防水外套之外，一般爬山建議穿著登山雨褲，不只可以防止褲子變濕，也具有擋風禦寒的功能。在山上，時常會碰到一些地形需要用到雙手，若需騰出一隻手來撐傘會增加行進的困難度。單攻由於時程較長，山區降雨機率也偏高，請確實準備好雨具。
5. 登山杖
這雖然不是必備裝備，不過好的登山杖可以協助你在行進過程中平衡身體重心，同時也減緩下坡對膝蓋的衝擊。可以選擇自行購買，或選擇先向戶外用品出租店租借或向有登山的朋友借。
6. 頭燈
頭燈對於戶外行程來說可說是必備裝備，不分單日/多日又或是郊山/百岳，所有的戶外活動都應該準備頭燈，以及其備用電池。頭燈與手電筒相比，頭燈體積較小而且較輕量，另外可以拿在手上，也可以戴在頭上，使用者得以空出雙手，這點也比手電筒更便利安全。
二、裝備檢查表
指當天可以往返、步道狀態不一定良好、路跡不一定清楚、可能需要陡上陡下的山。
|行走裝備
|項目
|☆:必備/O:非必備
|備註
|小背包＋背包套
|☆
|20L以上
|頭燈
|☆
|相關文章：頭燈選購指南
|防水袋
|O
|護膝
|O
|綁腿
|O
|相關文章：綁腿選購指南
|工具手套
|O
|視地形狀況而定
|地圖＋指北針
|☆
|登山杖
|☆
|相關文章：登山杖選購指南
|下載離線地圖至手機/GPS
|☆
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|行動電話
|☆
|手錶
|☆
|雨傘
|O
|衣著 (相關文章：健行登山時的洋蔥式穿著)
|排汗衣
|☆
|快乾排汗長褲
|☆
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|排汗內衣褲
|☆
|中層保暖衣
|☆
|兩截式雨衣褲/硬殼衣與雨褲
|☆
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|排汗襪
|☆
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|登山鞋/雨鞋
|☆
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|遮陽帽
|O
|視季節而定
|保暖帽
|O
|視季節而定
|墨鏡
|O
|視季節而定
|頭巾
|O
|食物準備
|隨身糧
|☆
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|食物
|☆
|水瓶/水袋
|☆
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|垃圾袋
|☆
|其他
|防曬乳
|O
|視季節而定
|防蚊液
|O
|視季節而定
|健保卡
|☆
|入山、入園證
|☆
|如路線需申請入山、入園，須事先向相關單位辦理
|錢
|☆
|相機
|O
|望遠鏡
|O
|登山保險
|☆
|登山紀錄
|☆
|自救包
|大黑塑膠袋
|☆
|哨子
|☆
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|備用電池
|☆
|鹽巴
|☆
|打火機
|☆
|醫藥包
|彈性繃帶
|☆
|OK繃
|☆
|個人藥品
|☆
|碘酒
|☆
|面速力達母/紫草膏
|☆
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