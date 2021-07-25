新手單攻之前必看！ 健行與登山「裝備檢查」不馬虎

2021/07/08 按編：微解封的登山潮擋不住，山屋不開放，健行筆記擔心會有一波單攻潮。假使你是登山健行的新手，建議你不要輕易嘗試單攻百岳，請先累積過夜經驗、百岳經驗後，再來評估是否嘗試單攻百岳，以免增加意外發生機率。

一、單攻新手裝備

1. 登山鞋

登山鞋在登山安全考量上，扮演非常關鍵的角色。建議可購買一雙防水的低筒登山鞋，因爲爬山的路和平常走的路差很多，不僅上上下下，有時步道上會有些溼滑，需要鞋底具有較好抓地力的鞋子，如果其他運動鞋或是休閒鞋，很容易因為抓地力不足，增加失足跌倒的風險，切勿大意。近年來也有部分山友在單攻時穿著越野跑鞋，其鞋底跟登山鞋一樣具有較好的抓地力。兩種鞋子皆無好壞，大家可以根據多次的經驗去嘗試摸索怎樣的裝備才適合自己。

2. 背包

單攻的背包不建議使用平常的運動型雙肩背包，因為那樣的沒有腰帶，較難將背包固定在身體上，除了增加不適之外，也可能因為背包重心不穩而增加墜落、跌倒的風險。因此最好是準備一顆輕量且有腰扣的登山包，若是實在沒有登山背包，可以考慮到戶外用品出租店租借一個20~35升的背包。

3. 衣服

裡層（排汗層）

中層（保暖層）

外層（防水防風層）

褲子

單攻百岳建議選擇專業的健行褲，首先是健行褲的排汗與透氣功能做得較好，且快乾性也較其他運動服飾高。此外，健行褲的剪裁也較適合山友，因為膝蓋處可能會因為需時常彎曲，而必須做成有彈性或是方便彎曲。另外，一般健行褲也會在屁股與膝蓋處做加磨的處理，避免褲子輕易被勾破。

4. 雨具

除了防水外套之外，一般爬山建議穿著登山雨褲，不只可以防止褲子變濕，也具有擋風禦寒的功能。在山上，時常會碰到一些地形需要用到雙手，若需騰出一隻手來撐傘會增加行進的困難度。單攻由於時程較長，山區降雨機率也偏高，請確實準備好雨具。

5. 登山杖

這雖然不是必備裝備，不過好的登山杖可以協助你在行進過程中平衡身體重心，同時也減緩下坡對膝蓋的衝擊。可以選擇自行購買，或選擇先向戶外用品出租店租借或向有登山的朋友借。

6. 頭燈

頭燈對於戶外行程來說可說是必備裝備，不分單日/多日又或是郊山/百岳，所有的戶外活動都應該準備頭燈，以及其備用電池。頭燈與手電筒相比，頭燈體積較小而且較輕量，另外可以拿在手上，也可以戴在頭上，使用者得以空出雙手，這點也比手電筒更便利安全。

二、裝備檢查表

指當天可以往返、步道狀態不一定良好、路跡不一定清楚、可能需要陡上陡下的山。