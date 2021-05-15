臺灣百大必訪步道！ 基隆「暖東峽谷步道」 3路線串起三種特色風情

* 2021/05/01【基隆-臺灣百大必訪步道】《山青水秀的暖東峽谷步道》行程：松山火車站→八堵火車站→搭計程車至暖東峽谷步道→603公車→暖暖火車站→松山火車站→賦歸.陰雨連綿, 在家窩了一週, 今天終於放晴, 按捺不住驛動的心, 繼續與兩位隊友進行我的《健行筆記》尋寶任務

我們依循《健行筆記》規劃的路線而行：“藍、紅、黃三線步道互相串連，藍線步道屬大眾路線，沿途多鋪設水泥路面，走來輕鬆，小橋橫亙溪谷，水聲潺潺，蝶兒翩翩飛舞，若有雲霧小語，則更加浪漫。黃色步道最短，高度有些落差，以石塊砌成，有古樸的風味，沿途可見知名的滑瀑、峽谷、岩洞、石床等地形，麻雀雖小五臟俱全。紅線步道為原始山徑，時而樹林時而竹林，鳥叫蟲鳴的林蔭間，可眺望大菁農場。”園區內山青水明, 地形和動植物類別豐富, 可惜有許多生態解說牌業已斑駁, 字跡模糊, 若能更新這些基礎設施, 讓人在散步賞景之餘, 還能增廣見聞, 就更美妙囉！

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