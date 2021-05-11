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湖畔散步超愜意！宜蘭「龍潭湖生態園區步道」清悠秀麗，還有純白貨櫃屋IG打卡熱點

健行筆記 / 健行筆記Gina Szutu

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位在宜蘭礁溪的龍潭湖原名為大埤湖， 又名大陂湖將近20公頃的湖面面積是宜蘭五大湖中最大的天然湖泊

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結束了鵲子山行後，我們續往礁溪前進安排了山行後的泡湯行程因為時間還早便順道繞到礁溪龍潭湖走走

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龍潭湖及龍潭湖畔悠活園區就在台灣化纖(股)公司宜蘭廠區內裡面也提供了停車收費

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沿著椰子樹大道走不多久右側便出現了幾棟相連的純白貨櫃屋相當吸睛還有修剪整齊的花草

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因為璇已來過加上剛爬完鵲子山有點累只想在咖啡處休憩我便沿著湖畔隨意走逛

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園區還有一處很著名的地景設施龍掌坡大碗公溜滑梯以超大平滑圓弧形45度角傾斜光滑地面由高處滑下頗為刺激不少家長帶著孩子們來體驗

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許多遊客沿著新完成的跨湖棧道悠閒散步

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可以欣賞被四周綠意環繞的龍潭湖優游的水鴨地景裝置藝術

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園區還設置了燈飾的裝置藝術猜想特殊節日應該也會舉辦些燈會活動吧

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最讓人吸睛的便是眼前這座白色的船形造景襯在湖畔旁以及綠油油的草坪邊有一種誤入歐洲的鄉野風光

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沿著湖濱步道可以看到不少遊客鋪了一張墊子悠閒自在的野餐趣

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湖畔繞了一圈後走回到龍潭湖畔悠活園區由長庚專業團隊研發推出的全新天然草本品牌Herbelle以預防醫學的角度出發，嚴選草本原料以自然健康環保的理念研發身心靈的放鬆和日常生活用品但因為沒戴上口罩也不方便進去參觀

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倒是戶外的演奏表演也讓走逛增加緩慢氛圍

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白色貨櫃屋上的彩繪呈現了70年代廠區內女子單身宿舍的生活日常

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因中午爬山只吃了簡單的糧食 園區對面營業店家的炒泡麵還不錯吃但稍微鹹了些

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連假安排的山行比預計的時間早完成還順道去了石化工業轉型的觀光產業~龍潭湖畔悠活園區除了有純白的貨櫃屋是IG熱門點還可以湖畔散步盡覽湖光山色 ^.^

城市漫遊。 gina文章出處:  

礁溪 貨櫃屋 裝置藝術

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