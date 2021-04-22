愛山敬山從此刻開始！ 跟著吳雲天老師走訪深坑淺山 感受林間奧妙

【圖／文：行遍天下】

春天的氣息迴盪山林間，我們隨著吳雲天走訪深坑茶山古道，這才知道，台北近郊仍保有許多森林步道，只待我們走入林中，仰望天際，傾聽鳴鳥叫，用溪水撫平燥熱，感受其中的奧妙。





愛森林的人 他把心遺留在山中

任職於中央研究院的吳雲天，閒暇之餘還身兼「台北市出去玩戶外生活分享協會」秘書長、茶山志工隊及里山義工隊、台灣山岳文教協會理事等多種角色，事實上，3月初他剛和生態作家劉克襄及志同道合的茶山志工隊友，完成茶山古道的年度修路計畫，「古道石頭碎掉了，就打新的石頭替換；木頭階梯被白螞蟻吃掉，就從森林取得樹木重鋪，山裡的阿公阿嬤茅草屋頂需要修繕，就從山下把茅草運上山。」

吳雲天的登山背包也是一張椅子，隨時能在森林小坐片刻，靜靜呼吸，放鬆身心。

吳雲天號召的上班族志工隊，足跡遍佈北台灣山區，插秧、砍樹、修房舍，哪裡需要人力，就利用周末假日上山，希望藉由自己的小小力量，幫助里山居民留住傳統的茅草屋頂文化和古法修築的步道，吳雲天說：「儘管忙碌，因為愛山，大家的時間分配都是投射自己的價值觀而已。」

吳雲天說：「曾經，我對森林只是單純地欣賞，當我體會到原民文化和森林之間密不可分的關係，對於森林，也更加敬重和愛護。」

擁有近30年登山經驗的吳雲天，對森林的認識、與森林的互動，每逢10年恰好一個階段，高中因為參加救國團的中橫健行隊、玉山登峰隊、雪山登峰隊，逐漸接觸森林，「登山過程中，一定會穿越森林，依隨著季節變化，春夏秋冬的森林帶給我全然不同的感受，淺山森林和高山森林各具魅力，豐富多元的生態，令人著迷。」

入春的森林，樹也在開花，每座森林擁有獨特的芬芳，進入森林呼吸乾淨、清涼、新鮮的空氣，記得也要乾淨地離開。

喜愛清澈溪流旁的青苔、小動物留下的足跡的吳雲天，聆聽清晨山中竹雞、山羌、野鳥的叫聲，宛如置身大自然的音樂廳。每年4月，當森林裡的黑翅螢提著小燈籠，無聲無息地飄著，寧靜、神秘、安定，就像在北海道民宿遇到下大雪，一朵朵小雪花安靜而緩慢地飄落。對吳雲天而言，賞雪和觀察螢火蟲有異曲同工之妙。

\吳雲天認為森林就是一座自然寶庫，可以聆聽、觀賞與觸摸，喚醒並療癒人們的身心。





淺山是最佳的自然教室

北台灣的淡蘭古道是吳雲天很愛的健行路徑，這片遼闊的亞熱帶闊葉林，潮濕、蕨類豐富，還有許多平地人在此種稻、製茶，森林相當接近庶民生活，不再高不可攀。事實上，新北市森林何其多，過去的數百年歷史，孕育了茶葉、樟腦、提煉藍染的大菁葉，許多人的後代子孫已經繁衍20幾代，百年的房舍還是用珍貴的牛樟建成，人與森林關係緊密，樹木既可以造橋修路、作為建材又能雕刻藝術、種植香菇，宛如大自然恩賜的寶庫，所以，永續也格外重要。

吳雲天經常拜訪淺山的朋友，學習各種生活智慧，其中一個朋友，被他稱為「雙溪種樹人」，他以自家森林的段木種植香菇，並用老祖先的智慧，讓樹木生生不息。每回，當他砍下20年的段木時，都會預留1.5到2公尺的高度，讓樹幹重新冒芽，接著僅保留2至3個芽苗，讓樹木得以吸收養分、成長，如此一來，森林裡不會只有老樹，因為砍樹之後，陽光會灑落，種子會發芽，森林也能新陳代謝，代代都與森林和平共存。

提到森林永續，學校多元課綱推動的山野教育顯得尤其重要，閒暇時也會擔任生態導覽的吳雲天，很喜歡帶著國小學童走訪淺山，回答孩子們各式各樣的問題，再根據孩子的提問，引導大家觀察，逐一發現穿山甲挖掘的小洞、模樣可愛的靈芝和真菌、分辨動物的叫聲，潛移默化影響孩子的小心靈，從而學習感恩，謝謝森林帶給我們的一切。

跟著吳雲天老師的腳步一起走訪山林，也學習他對森林感恩的心。





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吳雲天老師

拍攝：新北市深坑區茶山古道

網址：吳雲天、森川里海原鄉特派員





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