休閒漫步+運動耗電！ 彰化新開幕親子假日最愛玩「溪湖中央公園步道」
歡迎點選影片訂閱 讓我們繼續帶著大家S健行去!!彰化溪湖中央公園步道簡介入口位於溪湖湖南路與弘農路路口,園區步道總長約1.5公里,小時候最愛父母帶著我們到糖廠,除了坐坐五分車,最棒的地方就是枝仔冰,而新開幕的中央公園就在小孩最愛的糖廠旁,巨大的攀爬繩及滑梯區,現代造型的盪鞦韆,更有孩子們最愛的冒險丘陵,跨到步道的另一區,有著青少年籃球運動區,也有著老人家漫步花草區,又是一處假日休閒的好步道路線簡介入口位於溪湖湖南路與弘農路路口,海拔高度12公尺,步道行走約1小時,高度落差5公尺行者行程1500點--湖南路入口1510點--攀爬繩滑梯區1520點--盪鞦韆區1540點--綠色冒險丘陵1600點--保安宮1610點--籃球場1620點--花草漫步區1630點--回程原文出處請點選此處連結歡迎點擊此處影片連結,更加精采!!開車大眾運輸方式及路線請點選此處連結介紹Hello大家好歡迎來到S行者這次帶大家來到位於彰化溪湖糖廠旁新開幕溪湖中央公園步道記得小時候最愛父母帶著我們到糖廠除了坐坐五分車最棒的地方就是枝仔冰而新開幕的中央公園就在小孩最愛的糖廠旁巨大的攀爬繩及滑梯區現代造型的盪鞦韆更有孩子們最愛的冒險丘陵跨到步道的另一區有著青少年籃球運動區也有著老人家漫步花草區又是一處假日休閒的好步道就讓行者帶著大家一起健行去吧!溪湖中央公園造價二億有人說這邊比台中的中央公園還美就讓我們一起來看一下它到底有什麼迷人之處吧!步道都是剛舖設完成新穎及美觀不在話下比美台中中央公園的戶外綠色草地以及冒險遊戲場都是小朋友群聚遊樂之處綠色冒險丘稜大朋友小朋友的最愛爬來爬去吹著涼風好不快樂的風景在公園的旁邊這邊有一個中央氣象局所設置的雨量自動測報系統那這個上面有一台類似像飛機的就是我們的風速風向計還有一些溫度試計都擺放在這個區域蠻特別的我們今天車子從湖南國小這邊從入口處進來後沿著這個步道一直往前走到了這一個地方就是我們綠丘的原野樂園經過了這邊弘農路過後就是我們保安宮這個園區這邊有個籃球場那就是我們剛才所看到的一些低凹的地方還有停車場的部分孩子們跑著聊著天大人在旁看顧吹涼風一個優閒的下午再也沒有比這樣的情境更加悠閒了真是一段溫馨悠閒美好時光喜歡這部影片的話歡迎點讚訂閱分享S行者我們下週見謝謝大家若喜歡影片,請幫我按讚分享及訂閱您的鼓勵將是我進步的動力，請留言多指導，我會盡力改進，感謝您!還有更多戶外及登山影片在S行者Youtube頻道請點選頻道影片分類:S旅行者 https://bit.ly/2SzdTq9S健行者-百岳 https://bit.ly/3d0XtAoS健行者-小百岳 https://bit.ly/2Sh6ImhS健行者-步道 https://reurl.cc/62KbgZS隨談 ttps://bit.ly/31pWUuAS隨走 https://bit.ly/3b8W21TS行者平台:S行者官網 https://outdoorshih.com/Facebook臉書 https://bit.ly/384wrVX部落格 https://outdoorshih.pixnet.net/blogIG https://www.instagram.com/outdoorshih2020/
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