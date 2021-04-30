休閒漫步+運動耗電！ 彰化新開幕親子假日最愛玩「溪湖中央公園步道」

「小朋友怎麼有辦法一直都好開心呀？」「我每次看到小朋友來爬山，臉都是垮的。」在杜鵑嶺的午餐時間，山友在旁觀察半晌後，終於忍不住開口問了晨晨。他還不知道的是，從今天一早晨晨已經就這樣，跟燕鈴阿姨嘰嘰喳喳

2021-04-27 08:01