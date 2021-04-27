山友都愛再訪！杜鵑嶺上加里山　與小朋友的親子健行

「小朋友怎麼有辦法一直都好開心呀？」「我每次看到小朋友來爬山，臉都是垮的。」在杜鵑嶺的午餐時間，山友在旁觀察半晌後，終於忍不住開口問了晨晨。他還不知道的是，從今天一早晨晨已經就這樣，跟燕鈴阿姨嘰嘰喳喳講了一個早上，接下來一直到傍晚下山，她應該還是會維持這樣亢奮的心情。

時隔多年，我們家第三次來加里山，加里山山頂還是一樣，Always 像菜市場一樣的喧囂，海拔2220公尺的中級山，冠著「百岳練習場」的名號，加上從9號樁後的刺激路段，山頂還有360度的廣闊視野，總是吸引大量山友、網美來此朝聖，加上疫情無法出國的原故，當然也少不了許多親子家庭的到訪。

早上8點，從大坪登山口出發，車位早已停滿，晚點到的車子只得回轉尋找其他林道邊的停車地點。這次的路線有別於直取加里山的傳統走法，而是在避難山屋岔路取右沿稜線直上杜鵑嶺後，下切鞍部後再上加里山，接著走傳統攀岩路徑下山，9號救援樁取左往大坪登山口方向下山，一個小O型路線。打著重返八大秀的旗號，我們刻意多走一段路，也為了能同時練到負重，我們將背包塞了一堆水和帳篷，約15公斤、10公斤、5公斤。

今天要負重訓練

走在整齊寬大的山徑，頭頂上是筆直人造林，腳下是讓人崩潰的階梯，這裡比我想像的更為人工呀！還好在轉往杜鵑嶺的岔路開始，一切都不一樣了：山形漸陡，讓每次提腳向前更加吃力，落腳時的滑動是因為路徑上佈滿了乾燥的沙塵，走在盤結的樹根路之間，偶會踩踏上如彈簧般的腐質層上方，這裡才是讓我們真正享受健行過程的開始。此次與我們同的行的燕鈴阿姨，是繼今年春天在大屯群峰砍草之旅後，再次相約與我們同行。她是位讓人感到很舒服的陪伴著，不管路程如何的艱辛，都能帶著她獨特的親切感及讓人放鬆的溫暖談吐，陪著我們慢走閒聊，彷彿一切的辛苦不過是雲淡風輕，也因此收服了晨晨。

晨晨大部份的時間都跟阿姨走在一起

你能想像，這麼陡的路徑上，孩子能一直開心的玩8~9小時。

山中一隅

拍照已成為晨晨在山上的一個興趣了在完美熱身後的晨晨，拿出了她心愛的照相機，開始向燕鈴阿姨介紹她拍下的珍藏相片：在學校與好朋友的合照、以前在山上所發現的奇岩怪石及玉山圓柏、當然也少不了爸爸的搞笑照片…等。從此刻開始，她的嘴就沒有再停過了：和阿姨比賽說笑話、上山一定不會錯過的詞語接龍、腦筋急轉彎的猜謎。進一步開始收集枯葉，在岩石倒木上間飛躍…，此刻的晨媽和晨爸完全被忽視，事實上…我們也挺享受這個(被忽視)過程的。

因著燕鈴阿姨的參與，親子健行不再只有家庭延伸，當然也不會是父母說教，孩子聽從的活動；取而代之是，一位願意陪伴在孩子身邊的長輩，也同時是讓孩子享受健行過程的大朋友。回想剛開始帶孩子上山的那時，想為晨晨找尋一起上山的同伴，卻被許多父母回絕，我們尊重大家的選擇，畢竟帶小小孩上山還是難免有所顧慮。於是我們試著邀約其他未婚朋友們一起同行，卻發現他們十分願意接受這些從未嘗試過的冒險旅程，也能享受和孩子玩耍的過程。

從此以後，我們的行程中就多了哥哥、姊姊、叔叔及阿姨的參與。邀請大朋友一起爬山是當時的無心之舉，卻有意外的發現：孩子因此更懂得如何與成人相處。你們家有沒有一種情況，每當有成群的大人聚會時，最不自在的就是小朋友，他無法自在的跟大人們一起說笑，最好的方式就是畏縮在小角落做自己的事，偶而還會因為打斷大人說話而被父母唸；而大孩子更不用說了？此時的他們只顧著滑著手機，或把自己關進房間裡，最好能完全遠離大人的世界。而在幾小時到幾天的爬山活動中，孩子跟著父母以外的成人有大量的相處時間，從不認識到漸漸熟悉，從相互扶持中拉近彼此的距離，從單純的問答到想法的交流。孩子將會發現，跟大人(父母、老師及親戚長輩)相處，不只有「被管教」或「被審問」，聊著與平時不同類型的話題，汲取與父母不同的價值觀，跟著大人一起定義玩遊戲的方式。無形間拉近了與大人的距離，以致於在下山後的其他場合，也能充份表達自己的想法和論點。當然，要找到「適合自己家」的伙伴萬分重要，最首要的就是能以團隊行動的方式，放下登頂的渴望，配合孩子的速度慢慢走。

杜鵑嶺也有滿滿的人潮

特別表演給阿姨拍照的

朝加里山前進

加里山…更多人從杜鵑嶺往加里山是一段深下切，在過最低鞍的時候冷風稍強，由於陽光難以照進來，山徑也較為泥濘，但還不算難走。於13:49，睽違多年後，我們再次登頂加里山，晴朗的天氣讓山友們都在此駐足許久，但為了不摸黑，我們匆匆拍了幾張照片後隨即從往鹿場的9號救援樁方向下山。

從山頂到9號樁的這段路有大斷差的裸岩地形，一向是大人小孩都愛的攀爬路線。在下山的過程中，我們發現山徑與幾年前變得很不一樣：山徑變得超級寬大。我的猜想是這樣的，原本的山徑窄小，在人多的時候排隊上下山是難免的，此時等不及又稍有冒險精神的部份山友，就會試著鑽探旁邊植披開闢新路，以方便超車。

久而久之，這些植披就漸漸消失了，造就出目前的山徑景觀。因為疫情因素，臺灣這兩年參與戶外活動的人數倍增，這原本是好事，但面山教育及LNT(無痕山林運動)觀念的傳達卻不夠即時，以至於山難頻傳，還有山林環境汙染問題。期待親子健行在臺灣漸漸普及之時，我們可以在帶孩子上山的同時，將這些環境保育觀念及登山安全相關的知識，傳承給下一代，讓開放山林不再是森林的浩劫。

下山，往9號樁的路上。

9號救援摏，也是往大坪登山口與鹿場登山口的岔路。我們回頭仰望在這據守多年的巨大紅豆杉，讚嘆它的雄偉，也感嘆山林樣貌的改變。眾多到訪的山友，包括我們自己，都在以各種方式影響山林的各個部份。讓我們帶孩子一起調整上山的方式及態度，盡力維護山中的一草一物，減少人為的汙染、破壞，才能將如此美麗的島嶼永續傳承。

下午5點半回到了登山口，感謝這座山在我們心中留下了美好回憶，更謝謝這些願意跟著晨晨登山隊一起翻山越嶺的大朋友們，和我們一起唱歌跳舞，一起淋雨撤退，一起撿石頭，一起被箭竹海打臉，也不斷的在旅程中鼓勵、安慰著晨晨。因為有你們，讓我們享受著每一次爬山的過程。跟我們一起爬山伙伴不需要很厲害，最重要的是要適合彼此，因為難尋，所以珍貴。下山途中，在夕陽穿透薄霧的山徑上，依然能聽到不斷電的孩子笑聲，因此我們更加肯定，邀約一位大朋友陪著你們家一起爬山，將會是一個寶貴且美好的經驗喔！