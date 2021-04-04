北三段「能高安東軍」6天5夜　裝備和食物準備一篇搞定

ＨＥＬＬＯ！我是阿水 ?分享完刻苦銘心的能高安東軍旅程後，來分享一下我們如何準備裝備和食物！?這次很認真！能拆包裝就拆，能減少重量，就減！

【登山用品】、【睡眠系統】

我與木頭先生登山包：Osprey 65L、Mystery Ranch 82L（木頭先生帶的82L已絕版，改版71L）

胸前包：Fjällräven Classic Ulvö Hip Pack Medium 2L

睡墊：Naturehike 蛋殼睡墊、【THERMAREST】Z-Lite SOL折疊睡墊

睡袋：BLACK ICE G700、BLACK ICE B700

帳篷：Naturehike

? 個人小心得 ?『物品擺放』：放固定的地方！稍微記一下位置，不會急用時找不到！

『胸前包』：第一次攜帶Fjällräven胸前包，個人覺得 超！級！好！用！不用下重裝就輕鬆拿！原本想購買4L塞一堆行動糧，結果2L就非常夠用了！（因為木頭先生說我背4L太大 ?）

『睡袋』：我很怕冷！所以睡黑冰G700+Rab羽絨衣，睡到中途還會流汗⋯⋯ 所以我後來直接睡G700就很夠（ 2月上能高無雪季時）。『挑選睡袋』：想購買睡袋前，可先租用睡袋上山，再尋找合適的購買。我很怕冷，所以寧願熱也不要冷，大小夠翻身或彎腳，頭部可拉緊保暖。但還是看個人需求喔～多試試就知道自己在意什麼了！

【隨身衣物】

毛帽：Carhartt

頭巾：Coolmax 抗ＵＶ頭巾

太陽眼鏡：A. D. S. R排汗衫：兩人都穿 Under Armour

保暖層：THE NORTH FACE 刷毛外套、MAMMUT 羽絨外套、Rab 羽絨外套

Gore Tex 風雨衣：Traveler Gore - Tex（木頭先生忘了帶，穿司機大哥的 ?）

登山褲：兩人都穿雨褲 Sherpa 雨褲、登山鞋：Columbia Caravan

羊毛襪：Darn Tough

手套：OR手套

綁腿：Men's Helium Hiking Gaiters（只有木頭有穿）

【炊煮用具】

兩人：濾水器帶 3L，加上一個 10L 水袋，各帶兩個顱頭＆瓦斯，個人鍋一個。小刀此趟沒用到，但以備不時之需。打火機點不起來時可用打火石。

【攝影及照明】

對喜愛拍照的人來說，帶相機上山是很值得的一環 ?這次六天除了基本的電池（跟朋友到處借），還帶了總共50000mah的行動電源上山。但我一整袋裡頭，五顆電池不見，又是個題外話了⋯⋯ ???

【其他裝備】、【緊急用藥】

必帶＊緊急醫藥＊：止痛、止瀉、腸胃、退燒、感冒、外傷藥膏、ＯＫ蹦、食鹽水、身分證件我們永遠都無法預知意外何時到來，上山第一天晚上我就開始有頭痛的現象，吃了頭痛藥才逐漸減緩。

『其他』：電子秤、牙刷、衛生紙、濕紙巾、防曬乳、分裝袋、垃圾袋對講機、指北針、地圖、溫度哨

（此圖為一人份）

? 個人小心得 ?

『備糧』： 為以防萬一，加上體力不斷大量消耗，早午晚餐我們都有多帶幾份。較常遇到的情況 ➞ 一大早開始走，到九、十點就開始肚子餓，這時候你愛的行動糧就很重要。

『推薦主食』：超推 Marutai 拉麵，一包兩人份只有２００公克，兩個人完美享受熱湯跟飽足感！?我和木頭先生多帶了乾燥高麗菜、乾燥海帶、蛋加進拉麵裡，很輕又豐富！拉麵＆泡麵間隔著吃，就不會覺得太膩 ? （但連續好幾餐的話真的膩，已經回來一個月還沒吃過拉麵⋯⋯）

『沖泡包』：天啊這個不帶不行，完完全全是山上撫慰人心的好東西！帶愛喝的去就對了！這次還帶了黑糖桂圓塊，雖然比起粉包比較重，但是讓木頭煮給我喝整個暖到心裡頭（喂）還可以帶寶礦力、可可、咖啡等等沖泡包『行動糧』：個人推薦黑嘉麗和小包科學麵，我跟木頭都超愛 ?最後附上出發前我們拍的裝備照 ✌?

下座山上見！

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