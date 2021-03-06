揭開神秘面紗！馬祖南竿「北海坑道」700公尺地底長廊超震撼
一般人較孰悉澎湖、金門，而馬祖似是一個陌生又非常遙遠的名詞。
馬祖在已逝，曾在那地當兵的他，盛載著一段：酸甜苦辣，百感交集，難忘的回憶。
馬祖？馬祖？馬祖除了藍眼淚還有什麼？種種的想像…，決定規劃4天的自由行，深度造訪這個人口僅13,000多人，來揭開馬祖的神秘面紗。
馬祖目前就有三處有北海坑道，北海坑道得名於北海計畫，主要用於軍事用途。如今在軍方釋出之後，成為馬祖地區特殊的「戰地景觀」。
在眾北海坑道中，以南竿的北海坑道最大，當然不能錯過。
南竿‧北海坑道入口處3個擺置，言簡意賅象徵了馬祖：
一醰醰酒甕：全台灣最寒冷的氣候，絕佳的低溫釀酒環境，得天獨厚釀酒專用的麥飯石滲透泉水，純天然固態發酵的釀酒技術，釀造出酒饕口中頂級的馬祖陳高。
兩尊120mm高角砲：與中國大陸僅一水之隔，扮演捍衛台海安全重要角色。
雕塑：展示當年國軍開鑿坑道的樣貌。
1968年為戰略需要，開鑿專供游擊戰艇停泊使用的地下碼頭。
當時施工設備簡陋，除了用炸藥爆破外，全靠人力一鑿一斧挖掘花崗岩壁而成。
走進深邃的坑道中，壯闊的岩壁、幽暗的空間、濕潤的空氣，地下水沿著石縫滴落，滴滴答答的聲音，在在衝擊我的視覺、聽覺。
碼頭停泊的小艇。
搭上小船，以搖櫓的方式沿著井字型的隧道繞行一圈，而船槳的擺動帶動水的波動，水面上產生了點點藍色的亮光就是「藍眼淚」。
但我們選擇步行的方式，想慢慢，漫漫感受這個絕美坑道。
在這曲折幽深的洞穴裡看陡峭的絕壁、幽暗浮動的水中倒影；氣勢磅礡、光色迷離，令人讚嘆不已。
井字形交錯的步道，一轉彎一回眸似看到無數個紛繁華美的意象交錯在一起
700公尺超震撼的地方。這裡除了是歷史的遺跡，也是台灣本島沒有的特殊風景，我似在地底世界，迂迴交錯的地下長廊裡探險無盡的寶藏。
意猶未盡地走出坑道，我順遊離北海坑道不遠，同位處鐵板海岸線的大漢據點
有別於北海坑道，大漢據點內的坑道較小，約一人高且沒有海水在坑道內。
迷彩的崗哨山牆，幾處面向海洋的砲口、炮臺和以前遺留下來軍事設施，展現「緊扼海疆、大漢天威」重要的戰略地位。
位於一塊獨立花崗岩礁上的鐵堡，居高臨下眺望大海～
可有看到坑道外，陡峭山丘上那美麗的身影？
女郎你為什麼獨自徘徊在海邊？
女郎難道不怕大海就要起風浪啊～
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