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如何找到山友？盤點3大方法，讓你爬山不用擔心沒有伴

健行筆記 / 健行筆記梨子

如何找山友，是許多人爬山初期最常遇到的問題，疫情之下，許多人開始國旅、往山上跑，如果你也正要開始爬山，但卻愁找不到山友一起，那看這篇就對囉！提供三個能找到山友的方式，讓你在爬山之路不孤單！

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爬山初期的確會遇到的一個困難就是，找不到山友。梨子的工作是排休，但身邊的朋友們幾乎都是周休二日，如果不是靠著我對山的熱情，很可能因為找不到伴而減少上山的頻率，因此下面分享三個找山友的方式給大家參考，我也有透過部分方式，從中遇到很優質的山友還變成朋友呢！

一、朋友

◆ 成團難度：低

◆ 成員理解度：高

◆ 所需費用：低

最簡單也最容易找到山友的方式就是從身邊的朋友開始！不用擔心尷尬、怕生，彼此也有一定的熟悉程度，是找山友最快速的第一步，當然還是要考量到對方的體力，雖然是朋友，相約爬山還是要做好溝通，才不會讓感情失和，以下也整理出需要注意的事項，雙方達成共識，便能在爬山之旅中找到興趣，進而能成為常常揪爬山的朋友首選囉！

1.哪一座山?

選擇哪一座山也是相約時，要先決定好的事情，需要先考量到彼此的「體力」，量力而為是對自己的負責，如果你平時就有在爬山，想讓朋友也一起入坑爬山，不要一下子就到中級山或百岳，這不只是可能釀成危險，也會讓對方對爬山這件是大打折扣，得不償失！因此選擇適合彼此體力、能力的山去爬很重要！讓大家都能在山中適當的挑戰自己，得到自我的進步與樂趣，循序漸進增加攀爬的長度與難度。

2.怎麼去?

許多山的登山口都是大眾運輸無法到達的，這時若雙方都沒有交通工具，則需要討論好如何「分攤車錢」，若是對方幫忙出車前往，我通常會在下山時請吃東西或喝飲料，畢竟爬完山已經很累了，還要專注開車、騎車是非常累人的！彼此互相很重要，更因為是朋友不能忽略掉這部分。

3.爬山的需求

什麼是爬山的需求呢？因為每個人在爬山過程中，想要得到的都不同，例如有人追求速度，希望能自我挑戰，限制要在多久時間內登頂，要是體能跟不上對方，便會彼此拖累，無法盡興。

也有的人是追求拍美照勝過用眼睛紀錄風景，喜歡沿途記錄，但若是因為拍照過久而耽誤預定時間，或是幫忙拍照者的照片，無法讓拍者照滿意，也會讓爬山過程不愉快，綜合以上，要先了解到彼此爬山的需求，如果求快，那先檢視好自己的體力能不能跟上，避免需要分散獨攀；如果追求拍照，也可以先說好每個定點預計的時間，適時提醒拍得差不多就要繼續前進。

二、商業團

◆ 成團難度：低

◆ 成員理解度：中

◆ 費用：高

其實市面上有許多商業團可以跟，為什麼說難度是中等呢？因為你開始要接觸到陌生人，甚至百岳，你就要跟陌生人過夜，一起睡山屋、帳篷，好處是有「專業的司機、嚮導」帶領，你不用舟車勞頓前往登山口，疲勞下山時還要想辦法下山回家，以及專業嚮導需要有「基本的山域知識」，例如判斷方向定位、山野技能等，也需要有「緊急救護」的能力，但缺點就是費用比較貴，所以各取所需，商業團幫你包辦交通、餐食、保險、現成的山友，你就要付出金錢來交換。

三、自組團

◆ 成團難度：中

◆ 成員理解度：低

◆ 費用：中

自組團顧名思義就是幾個人湊成一團爬山，費用會比商業團低，是一起分攤油資前往，而難度最高的原因是，你無法得知同行山友的體能與素質，跟商業團最大的差異在於，商業團最少還有嚮導可以顧到大家，但自組團非親非故，也沒有多收你費用，少了關係與金錢的責任，彼此負責的義務偏低；因此參加自組團建議先審視自己的能力，確認不會拖累到別人的進度，跟是否有自我緊急應對的能力，例如迷路、失溫缺水、受傷等如何處理，以下提供找到自組團的方式給大家參考：

1.FACEBOOK臉書社團

非假日登山自組隊

年輕人爬山趣～每週都有健行登山活動！

戶外活動自組揪團趣

我想揪人去爬山

2.LINE社群

-台灣戶外自主揪團

-fun輕鬆！登山健行自組團

-北/中/南區登山健行自組隊

-愛山百岳

操作步驟如下:

以上是梨子初期登山時，所用來尋找山友的方式，如果大家有其他尋找山友的方式，歡迎於下方留言分享唷～

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