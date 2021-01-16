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愜意至極！ 在壯麗峽谷中野餐　南投萬大北溪隱藏版野溪溫泉秘境

健行筆記 / 健行筆記Kitty picnic

2021年新年開春來到奧萬大森林遊樂區的萬大北溪溫泉深藏在峽谷中的秘境野溪溫泉沿途風景秀麗與壯闊的河谷，景觀非常漂亮喔

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如何去導航直接設定奧萬大森林遊樂區即可

行前注意萬大北溪溫泉行前務必查詢當前溪水狀況除了避免敗興而歸也避免讓自己身處險境溪流蜿蜒需要多次左岸右岸的渡溪而過所以一定要秋冬的枯水期再來

前一晚我們從台北開車，到南投仁愛鄉親愛國小萬大分校搭帳住宿很可愛的迷你國小

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9:50 抵達奧萬大森林樂區購票入園

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車停奧萬大森林遊樂區的遊客中心旁邊整理裝備

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停車場旁邊接往園區的下樓階梯出發

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10:30開始由楓林步道前行

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遇到叉路直走往好漢坡要走右邊往舊台電員工宿舍再來的路線非奧萬大園區路徑

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10:55 到舊台電員工宿舍直走有一個小泥徑

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下樓梯後切進溪床

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10:57 往溪床左邊直走就是萬大北溪與南溪匯流處往奧萬大吊橋方向就是萬大北溪喔

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立刻要過溪往北溪奧萬大吊橋方向前進溪流蜿蜒需要多次左岸右岸的渡溪而過所以一定要秋冬的枯水期再來

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因風災造成河岸邊特殊的河床地貌一路上遇到有不少的四輪傳動車隊，開車進入河床地

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沿途欣賞溪谷兩岸壯麗的景色光影交錯的美麗峽谷不論是走在溪谷或河床，皆可感受我們在大自然裡的渺小透過陽光照著峽谷兩岸光影，好壯麗的河谷啊

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11:40 抵達攔沙壩前的碎石礫地原本橫擋路徑高聳的攔砂壩，已被沖毀剩一小段殘壁大自然的力量不可小覷啊

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11:50大片如荒野沙漠般的沖積扇在這裡搭帳野營，很有天為幕 ，地為床的豪氣感

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又遇到另一組四輪傳動車隊道具擺設好講究有野營美學感喔

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12:20 看到有疊石指引，表示目的地不遠了

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原本的寬河床轉來到這段峽谷地貌過了這各峽谷，我們的溫泉目的地就快到了

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12:50 到萬大北溪第三池溫泉萬大北溪有天然漂亮的岩壁

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泡在溫泉池用美美的野餐欣賞岩壁特殊景觀

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非常愜意舒適

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因溫泉露頭深藏，加上溪水的冷水進水量大，所以池內溫度不高加上河谷的風很大，泡湯起來需要熱熱的火鍋來暖暖身

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16:10 開始回程溪水因太陽見沉，溫度降低

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渡溪的溪水冰冷無比更是加快腳步17:10 走到沖積平原

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17:40 想在天黑前離開溪床終於看到奧萬大森林吊橋表示快到園區了

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最後在天色完全暗下之前，右轉上切至台電員工宿舍小路

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由停車場到萬大北溪溫泉，路程單趟需2個小時以上喔全程要一直不停地橫渡溪流或石塊請裝備完整，登山杖，菜瓜布底的溯溪鞋，防水背包體力與裝備請準備好，行前溪水狀況調查好再出發喔

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奧萬大 溫泉 吊橋

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